Slafkovského útok sa zaskvel 7 bodmi, Slovák strelil gól a pridal aj 2 asistencie - VIDEO

Juraj Slafkovský zažil trojbodový zápas proti Vancouvru, v sezóne už nazbieral 38 bodov.
HOKEJ NHL: Montreal - Vancouver
Radosť zo streleného gólu v podaní druhého útoku Montrealu. Okrem Juraja Slafkovského sú na snímke Ivan Demidov (vpravo), Oliver Kapanen (v strede) a obranca Noah Dobson. Foto: SITA/AP
V predchádzajúcom zápase doma proti Detroitu (0:4) nestrelili ani gól, ale v pondelok v noci proti Vancouvru sa opäť vrátili na víťaznú vlnu.

Hokejisti Montrealu zvíťazili 6:3 a veľký podiel na tom mal už tradične slovenský útočník Juraj Slafkovský. Podľa štatistického zápisu neodohral ani 15 minút, ale s bilanciou gól a dve asistencie boli spoločne so spoluhráčom z útoku Ivanom Demidovom (0+3) najproduktívnejší hráči zápasu.

Vedia a o sebe

A keďže gól pridal aj Fín Oliver Kapanen, druhý útok Montrealu „zahviezdil“ so siedmimi bodmi. Slafkovský sa stal druhou a Demidov treťou hviezdou.

„Veľmi dobre o sebe vieme, kde sa kto nachádza na ľade. Podľa toho si navzájom posúvame puk a funguje to,“ povedal Slafkovský k zohratosti s Demidovom a centrom Kapanenomm, cituje ho web NHL.

Slovenský krídelník má zo 46 zápasov v tejto sezóne na konte 38 bodov za 17 gólov a 21 asistencií. Ak výraznejšie nepoľaví alebo sa nezraní, má to rozbehnuté na 30-gólovú a 70-bodovú sezónu.

Carrierov najlepší zápas

Veľký zápas odohral aj obranca Alexandre Carrier, ktorý strelil dva góly v rozpätí 20 sekúnd a pripísal si prvý viacbodový zápas v kariére. Zaslúžene získal honor prvej hviezdy zápasu. Svoj druhý gól na priebežných 3:2 strelil po prihrávke Slafkovského, ktorý ho našiel nakorčuľovaného pred bránkou Canucks.

„Dostal som pri svojich góloch dve parádne prihrávky od ´Suziho´ a ´Slafa´ a potreboval som to už len dokončiť. Podarilo sa a je z toho výborný pocit,“ zhodnotil Carrier.

Dvadsaťdeväťročný kanadský bek mal dosiaľ v sezóne na konte jeden gól a v celej kariére v 341 zápasoch v NHL strelil 14, resp. teraz už 16 gólov. Zároveň sa prehupol cez hranicu 100 bodov.

Montreal je tretí v divízii

Montreal ukončil novoročnú sériu štyroch domácich zápasov s bilanciou 3 víťazstvá – 1 prehra, v utorok sa predstaví vo Washingtone. Zverenci Martina St. Louisa okupujú tretiu priečku v Atlantickej divízii a štvrtú v celej Východnej konferencii NHL.

„Veľmi dôležité dva body sme získali. Potrebovali sme ich do tabuľky aj na udržanie dobrej nálady pred odchodom na trip za súpermi,“ dodal Carrier.

