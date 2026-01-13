Slafkovského útok sa zaskvel 7 bodmi, Slovák strelil gól a pridal aj 2 asistencie - VIDEO

V predchádzajúcom zápase doma proti Detroitu (0:4) nestrelili ani gól, ale v pondelok v noci proti Vancouvru sa opäť vrátili na víťaznú vlnu.
Hokejisti Montrealu zvíťazili 6:3 a veľký podiel na tom mal už tradične slovenský útočník Juraj Slafkovský. Podľa štatistického zápisu neodohral ani 15 minút, ale s bilanciou gól a dve asistencie boli spoločne so spoluhráčom z útoku Ivanom Demidovom (0+3) najproduktívnejší hráči zápasu.
Vedia a o sebe
A keďže gól pridal aj Fín Oliver Kapanen, druhý útok Montrealu „zahviezdil“ so siedmimi bodmi. Slafkovský sa stal druhou a Demidov treťou hviezdou.
„Veľmi dobre o sebe vieme, kde sa kto nachádza na ľade. Podľa toho si navzájom posúvame puk a funguje to,“ povedal Slafkovský k zohratosti s Demidovom a centrom Kapanenomm, cituje ho web NHL.
Slovenský krídelník má zo 46 zápasov v tejto sezóne na konte 38 bodov za 17 gólov a 21 asistencií. Ak výraznejšie nepoľaví alebo sa nezraní, má to rozbehnuté na 30-gólovú a 70-bodovú sezónu.
Carrierov najlepší zápas
Veľký zápas odohral aj obranca Alexandre Carrier, ktorý strelil dva góly v rozpätí 20 sekúnd a pripísal si prvý viacbodový zápas v kariére. Zaslúžene získal honor prvej hviezdy zápasu. Svoj druhý gól na priebežných 3:2 strelil po prihrávke Slafkovského, ktorý ho našiel nakorčuľovaného pred bránkou Canucks.
„Dostal som pri svojich góloch dve parádne prihrávky od ´Suziho´ a ´Slafa´ a potreboval som to už len dokončiť. Podarilo sa a je z toho výborný pocit,“ zhodnotil Carrier.
Dvadsaťdeväťročný kanadský bek mal dosiaľ v sezóne na konte jeden gól a v celej kariére v 341 zápasoch v NHL strelil 14, resp. teraz už 16 gólov. Zároveň sa prehupol cez hranicu 100 bodov.
Montreal je tretí v divízii
Montreal ukončil novoročnú sériu štyroch domácich zápasov s bilanciou 3 víťazstvá – 1 prehra, v utorok sa predstaví vo Washingtone. Zverenci Martina St. Louisa okupujú tretiu priečku v Atlantickej divízii a štvrtú v celej Východnej konferencii NHL.
„Veľmi dôležité dva body sme získali. Potrebovali sme ich do tabuľky aj na udržanie dobrej nálady pred odchodom na trip za súpermi,“ dodal Carrier.