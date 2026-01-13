Gangy si vybavovali účty na futbalovom ihrisku. Násilný útok stál život troch ľudí - VIDEO

Minulotýždňový ozbrojený útok v súkromnom rezidenčnom komplexe na ostrove Mocoli v pobrežnej provincii Guayas v Ekvádore stál život troch ľudí. Potvrdil to minister vnútra John Reimberg.
Miestne médiá informovali, že ozbrojenci násilím vnikli do športového areálu po prekonaní niekoľkých bezpečnostných bariér. Útočníci, ktorí prišli v niekoľkých vozidlách, mali na sebe oblečené policajné i vojenské uniformy a boli ozbrojení pištoľami a puškami.
Reimberg povedal, že podľa predbežného vyšetrovania boli obete hosťami komplexu. Všetci traja mali záznamy v trestnom registri za medzinárodné obchodovanie s drogami, vraždy a lúpeže.
Viacero podobných incidentov
Jedným z mŕtvych bol Stalin Rolando Olivero Vargas, známy ako „Marino“, vodca zločineckej skupiny Los Lagartos, ktorého polícia považovala za „vysoko hodnotný cieľ“.
Organizácia je spájaná s obchodovaním s drogami, nájomnými vraždami, vydieraním, lúpežami a únosmi.
Nedávny útok je súčasťou vlny násilných incidentov, ktoré v posledných mesiacoch destabilizovali provinciu Guayas, a ktoré sú podnecované eskaláciou organizovaného zločinu.
Na záberoch možno vidieť, ako si hráči ľahli na zem po tom, čo uvideli skupinu vbehnúť na ihrisko. Jedného z mužov strelili do chrbta, ostatní po odchode ozbrojencov ušli.
Podľa svedectiev si vybrali konkrétne ciele. Celý útok bol organizovaný. Zrejme išlo o akési vyrovnávanie si účtov medzi gangami.