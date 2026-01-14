Zmenilo sa prúdenie, počasie sa zvrtlo. Najteplejšie bude v sobotu, hlási meteorológ Jurčovič - FOTO

Počasie v utorok na juhozápad krajiny prinieslo poľadovicu, na strednom a východnom Slovensku, naopak, spôsobovalo problémy sneženie. V ďalších dňoch si veľa slniečka neužijeme, ale meteorológ Peter Jurčovič avizuje, že teploty mierne stúpnu.
Čo spôsobilo poľadovicu?
V utorok k nám podľa meteorológa Cyrila Simana zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) postupoval cez naše územie smerom od západu na východ teplý front, ktorý spôsobil oteplenie najmä vo vyšších hladinách ovzdušia a prejavilo sa to najmä na západe Slovenska.
„Snehové vločky, ktoré padali cez túto teplejšiu vrstvu sa roztopili, ale v prízemnej vrstve vzduchu, niekoľko sto metrov nad povrchom zostal ešte chladný a studený vzduch z predošlých dní, a preto najmä na západe prešli zrážky do dažďa, ktorý bol mrznúci a vytvárala sa poľadovica,“ priblížil vysielaní TN live s tým, že na strednom a východnom Slovensku, naopak, na viacerých miestach snežilo.
Poľadovica aj sneženie komplikovali dopravu. Obmedzenia, meškanie vlakov a minister Ráž v netradičnej úlohe - VIDEO, FOTO
Ako sa zmenilo prúdenie?
Utorňajší dážď, dážď so snehom či mrznúce zrážky na našom území podľa meteorológa Petra Jurčoviča súvisia s tým, že sa zmenilo prúdenie.
„Tlaková níž, ktorá tu bola doteraz, a prúdenie studeného vzduchu od severu, to už odchádza,“ uviedol v relácii Najlepšie počasie na TV Joj s tým, že od západu sa k nám viac rozširuje nová tlaková níž a na jej prednej strane je prílev teplého vzduchu. „Dokonca môžeme hovoriť aj o postupe teplého frontu cez naše územie, takže počasie sa nám totálne zvrtlo,“ doplnil.
Hranica medzi teplým a studeným vzduchom podľa Jurčoviča je práve zhruba ešte nad naším územím. „To znamená, že je aj rozdiel teplôt medzi západným a východným Slovenskom, na Záhorí už teplota išla v utorok tesne nad nulu,“ priblížil a avizuje, že v ďalších dňoch sa ešte viac prejaví tento teplotný posun. „V západnej Európe, tam sú teploty 10 či 12 stupňov Celzia, v Španielsku dokonca až 20 stupňov Celzia,“ opísal pri teplotnej mape situáciu.
Počasie na dnes (streda)
Dobrou správou je, že situácia z utorka by sa opakovať nemala. „Frontálne výdatné zrážky (sneženie a dážď) sa v najbližších dňoch neočakávajú,“ uviedol meteorológ Cyril Siman v spomínanom vysielaní TN live, ale podotkol, že na niektorých miestach sa teploty stále budú stále pohybovať v okolí nuly alebo v mínuse. „To, čo teraz napadlo a zamrzlo, nemá ako rozmrznúť, a preto výrazné zlepšenie situácie neočakávame, ale neočakávame ani výrazné zhoršenie,“ doplnil.
Výstraha pred poľadovicou
SHMÚ nechal v platnosti aj výstrahu prvého stupňa pred poľadovicou, ktorá je vydaná pre celé Slovensko do stredajšieho obeda.
V stredu podľa predpovede SHMÚ bude na Slovensku oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť a lokálne hmlisto. Môže sa vyskytnúť mrholenie alebo slabý dážď, aj mrznúci, a na hrebeňoch Tatier to môžu byť zrážky snehové.
Najvyššia denná teplota dosiahne mínus 5 až 0 stupňov Celzia, na západe a severe ojedinele 0 až plus 4 stupne Celzia a na horách vo výške 1500 m budú okolo plus 3 stupne Celzia.
Predpoveď na zajtra (štvrtok) a ďalšie dni
V ďalších dňoch už podľa meteorológa Petra Jurčoviča budeme vidieť, že teploty pôjdu trochu hore. „Bude tu teplý vlhký vzduch, ale v tomto období to znamená hmly,“ uviedol v spomínanom počasí na Jojke s tým, že denné teploty by na juhu a juhozápade mali ísť už na 4, 5 či 6 stupňov Celzia.
Meteorológovia zo SHMÚ aj Peter Jurčovič sa zhodujú, že najteplejšie by malo byť v sobotu, kedy môže byť na niektorých miestach plus 6 stupňov Celzia. Aj nočné mrazy sa na pár dní zmiernia, ale v pondelok a utorok ráno už grafická predpoveď SHMÚ ukazuje až mínus 12 stupňov Celzia. „Nižšie teploty sa budú týkať najmä horských oblastí,“ priblížil meteorológ Peter Jurčovič.