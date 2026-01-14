Zmenilo sa prúdenie, počasie sa zvrtlo. Najteplejšie bude v sobotu, hlási meteorológ Jurčovič - FOTO

Počasie na dnes (streda), zajtra (štvrtok) a ďalšie dni.
SITA Webnoviny
SITA Webnoviny
3 min. čítania
Počasie dnes a dlhodobá predpoveď na 30 dní.
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Počasie v utorok na juhozápad krajiny prinieslo poľadovicu, na strednom a východnom Slovensku, naopak, spôsobovalo problémy sneženie. V ďalších dňoch si veľa slniečka neužijeme, ale meteorológ Peter Jurčovič avizuje, že teploty mierne stúpnu.

Čo spôsobilo poľadovicu?

V utorok k nám podľa meteorológa Cyrila Simana zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) postupoval cez naše územie smerom od západu na východ teplý front, ktorý spôsobil oteplenie najmä vo vyšších hladinách ovzdušia a prejavilo sa to najmä na západe Slovenska.

„Snehové vločky, ktoré padali cez túto teplejšiu vrstvu sa roztopili, ale v prízemnej vrstve vzduchu, niekoľko sto metrov nad povrchom zostal ešte chladný a studený vzduch z predošlých dní, a preto najmä na západe prešli zrážky do dažďa, ktorý bol mrznúci a vytvárala sa poľadovica,“ priblížil vysielaní TN live s tým, že na strednom a východnom Slovensku, naopak, na viacerých miestach snežilo.

Fotogaléria k článku:

615139738_1360553212781423_244949736172676118_n.jpg
Sneženie vo Zvolene - utorok 13. január 2026
614483772_1360553246114753_1543684145216646649_n.jpg
33 fotografií v galérii
615411013_1326429102863996_61243484976359991_n.jpg

Ako sa zmenilo prúdenie?

Utorňajší dážď, dážď so snehom či mrznúce zrážky na našom území podľa meteorológa Petra Jurčoviča súvisia s tým, že sa zmenilo prúdenie.

„Tlaková níž, ktorá tu bola doteraz, a prúdenie studeného vzduchu od severu, to už odchádza,“ uviedol v relácii Najlepšie počasie na TV Joj s tým, že od západu sa k nám viac rozširuje nová tlaková níž a na jej prednej strane je prílev teplého vzduchu. „Dokonca môžeme hovoriť aj o postupe teplého frontu cez naše územie, takže počasie sa nám totálne zvrtlo,“ doplnil.

Hranica medzi teplým a studeným vzduchom podľa Jurčoviča je práve zhruba ešte nad naším územím. „To znamená, že je aj rozdiel teplôt medzi západným a východným Slovenskom, na Záhorí už teplota išla v utorok tesne nad nulu,“ priblížil a avizuje, že v ďalších dňoch sa ešte viac prejaví tento teplotný posun. „V západnej Európe, tam sú teploty 10 či 12 stupňov Celzia, v Španielsku dokonca až 20 stupňov Celzia,“ opísal pri teplotnej mape situáciu.

Teplotná mapa meteorológa Petra Jurčoviča v relácii Najlepšie počasie na TV Joj.
Teplotná mapa meteorológa Petra Jurčoviča v relácii Najlepšie počasie na TV Joj. Reprofoto: www.joj.sk.

Počasie na dnes (streda)

Dobrou správou je, že situácia z utorka by sa opakovať nemala. „Frontálne výdatné zrážky (sneženie a dážď) sa v najbližších dňoch neočakávajú,“ uviedol meteorológ Cyril Siman v spomínanom vysielaní TN live, ale podotkol, že na niektorých miestach sa teploty stále budú stále pohybovať v okolí nuly alebo v mínuse. „To, čo teraz napadlo a zamrzlo, nemá ako rozmrznúť, a preto výrazné zlepšenie situácie neočakávame, ale neočakávame ani výrazné zhoršenie,“ doplnil.

Výstraha pred poľadovicou

SHMÚ nechal v platnosti aj výstrahu prvého stupňa pred poľadovicou, ktorá je vydaná pre celé Slovensko do stredajšieho obeda.

Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou je vydaná do stredy 14. januára 12.00.
Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou je vydaná do stredy 14. januára 12.00. Foto: www.shmu.sk.

V stredu podľa predpovede SHMÚ bude na Slovensku oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť a lokálne hmlisto. Môže sa vyskytnúť mrholenie alebo slabý dážď, aj mrznúci, a na hrebeňoch Tatier to môžu byť zrážky snehové.

Najvyššia denná teplota dosiahne mínus 5 až 0 stupňov Celzia, na západe a severe ojedinele 0 až plus 4 stupne Celzia a na horách vo výške 1500 m budú okolo plus 3 stupne Celzia.

— Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Predpoveď na zajtra (štvrtok) a ďalšie dni

V ďalších dňoch už podľa meteorológa Petra Jurčoviča budeme vidieť, že teploty pôjdu trochu hore. „Bude tu teplý vlhký vzduch, ale v tomto období to znamená hmly,“ uviedol v spomínanom počasí na Jojke s tým, že denné teploty by na juhu a juhozápade mali ísť už na 4, 5 či 6 stupňov Celzia.

Predpoveď na 5 dní meteorológa Petra Jurčoviča v relácii Najlepšie počasie na TV Joj.
Predpoveď na 5 dní meteorológa Petra Jurčoviča v relácii Najlepšie počasie na TV Joj. Reprofoto: www.joj.sk.

Meteorológovia zo SHMÚ aj Peter Jurčovič sa zhodujú, že najteplejšie by malo byť v sobotu, kedy môže byť na niektorých miestach plus 6 stupňov Celzia. Aj nočné mrazy sa na pár dní zmiernia, ale v pondelok a utorok ráno už grafická predpoveď SHMÚ ukazuje až mínus 12 stupňov Celzia. „Nižšie teploty sa budú týkať najmä horských oblastí,“ priblížil meteorológ Peter Jurčovič.

Grafická predpoveď počasia Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) na sedem dní.
Grafická predpoveď počasia Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) na sedem dní. Foto: www.shmu.sk.
Viac k osobe: Cyril SimanPeter Jurčovič
Firmy a inštitúcie: SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav
Okruhy tém: Dážď Dážď na Slovensku Dážď so snehom Meteorologické výstrahy Mrazy na Slovensku Nočné mrazy Počasie Počasie na Slovensku Poľadovica Predpoveď počasia Sneženie Sneženie na Slovensku Teploty na Slovensku Výstraha pred poľadovicou
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk