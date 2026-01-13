Primátor Vysokých Tatier sa vyjadril k výzve na odstúpenie, obhajuje odvolanie riaditeľky základnej školy

Primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štefaňák reaguje na výzvu občianskej iniciatívy Vráťme život Tatrám, ktorá ho vyzvala na odstúpenie z funkcie. Iniciatíva cez víkend v tlačovej správe dôrazne odsúdila spôsob, akým primátor Štefaňák 8. januára 2026 odvolal z funkcie riaditeľku Základnej školy v Tatranskej Lomnici Luciu Baloghovú.
Nesúhlasné stanovisko
Tvrdí, že k odvolaniu došlo bez toho, aby bola prerokovaná petícia podpísaná vyše 1 200 občanmi, a tiež napriek tomu, že k odvolaniu mala jednoznačne nesúhlasné stanovisko Rada školy. Zároveň podľa iniciatívy neexistuje právoplatné rozhodnutie akéhokoľvek orgánu verejnej moci, ktoré by preukazovalo porušenie zákona zo strany riaditeľky.
„To je normálna výzva, nech zbierajú podpisy, ja s tým nemám problém. Keď nazbierajú dosť podpisov nech urobia referendum. Keď som pochybil, tak ponesiem následky,“ uviedol v reakcii pre agentúru SITA.
Viaceré porušenia
Primátor mesta Vysoké Tatry sa vyjadril aj k situácii s odvolávaním riaditeľky, podľa jeho slov došlo k viacerým porušeniam zákona. Tie vo svojej správe konštatovala aj hlavná kontrolórka mesta. Ako vyplýva zo správy, „kontrola bola zameraná na preverenie zákonnosti postupu pri nakladaní so zvereným majetkom mesta, najmä na oprávnenie školy uzatvárať nájomné zmluvy, spôsob ich uzatvárania, dodržanie podmienok určených zriaďovateľom, ako aj súlad s internými a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Kontrola bola vykonaná na základe predložených dokumentov a účtovných dokladov“.
Štefaňák uviedol, že na základe výsledkov kontroly vyvodil dôsledky voči riaditeľke školy. Správa hlavnej kontrolórky podľa jeho slov odhalila viacero pochybení, na základe čoho konal. Najzávažnejším pochybením bolo, že riaditeľka ZŠ podpísala zmluvu so svojím Súkromným centrom voľného času (CVČ), a to na prenájom takmer celej budovy školy za tri eurá na rok.
Konflikt záujmov
„Tá zmluva musí ísť do zastupiteľstva (na schválenie). Iné zmluvy predložila na zastupiteľstvo, túto mu schváliť nedala,“ ozrejmil.
To, že pri viacerých zmluvách nebol udelený súhlas mesta, respektíve mestského zastupiteľstva, ktorý je pri nájme majetku potrebný, konštatuje aj spomínaná správa hlavnej kontrolórky. Spomína sa v nej aj možný konflikt záujmov, keďže riaditeľka ako štatutárny zástupca oboch zmluvných strán podpísala zmluvu aj za ZŠ, aj za Súkromné centrum voľného času.
„Riaditeľka, ako konateľ školy musí uprednostňovať záujmy školy, nad záujmami jej centra,“ zdôraznil Štefaňák. Poznamenal, že to, o akú sumu išlo, je na inú debatu.
Vyšetrovanie prokuratúry
Podľa informácií, ktoré mesto zverejnilo ešte vo štvrtok 8. januára, Súkromné CVČ je v nájme od 1. októbra 2012. Primátor tvrdí, že riaditeľka dosiaľ žiadne nájomné zmluvy s centrom nepredkladala na schvaľovanie mestským poslancom.
„Kontrolované obdobie boli posledné tri roky a za to kontrolované obdobie ona tú zmluvu do zastupiteľstva nepredložila,“ uviedol Štefaňák. Mesto tiež avizovalo, že vo veci aktuálne prebieha vyšetrovanie okresnej prokuratúry aj Policajného zboru. „Nespravujem svoj súkromný majetok, musím konať vo verejnom záujme. Keď zistím porušenie zákona, musím konať, inak by som mohol byť obvinený z nečinnosti. Musím vyvodiť dôsledky,“ zdôraznil primátor.
Spôsob odvolania
Občianski aktivisti namietali aj spôsob, akým bola riaditeľka odvolaná. Primátor ju podľa ich vyjadrenia odvolal osobne v priestoroch školy počas veľkej prestávky za prítomnosti dvojice ozbrojených príslušníkov mestskej polície. Tvrdí, že jestvujú dôkazy, že postup vyvolal psychické rozrušenie u niektorých žiakov a zasiahol do pocitu bezpečia v školskom prostredí.
„Príchod primátora do školy v sprievode ozbrojených mestských policajtov považujeme za mimoriadne neprimeraný, zastrašujúci a neprípustný. Škola nie je miesto na demonštráciu moci,“ vraví predseda Iniciatívy Vráťme život Tatrám Peter Dzurilla. Štefaňák postup obhajuje a vraví, že mestská polícia do školy chodieva bežne.
Výstražný štrajk
„Bol predpoklad, že pani riaditeľka si odmietne prevziať odvolanie, čo sa nakoniec aj stalo. Ona odmietla a ja som na to potreboval svedkov,“ vysvetlil. Opakovane prízvukoval, že nešlo o prvý prípad, keď boli mestskí policajti v škole, uviedol, že v minulosti napríklad cez mestskú políciu doručovali poštu. Riaditeľka školy je ale podľa jeho vyjadrenia odvolaná a školu vedie zástupkyňa. Výberové konanie plánujú čo najskôr.
Občianska iniciatíva Vráťme život Tatrám avizovala okrem iného aj to, že zamestnanci ZŠ v Tatranskej Lomnici plánujú vstúpiť do výstražného štrajku, čo podľa dostupných informácií aj učinili. Pedagógovia takto chceli vyjadriť nesúhlas so samotným personálnym rozhodnutím, tak aj so spôsobom jeho vykonania, a „s atmosférou tlaku, zastrašovania a šikany, ktorú v škole v posledných týždňoch pociťujú“.
Zákonné pravidlá
V súvislosti so štrajkom Štefaňák poskytol agentúre SITA aj stanovisko právnika Odborového zväzu školstva, z ktorého vyplýva, že predmetom zákonného štrajku môžu byť výlučne kolektívne pracovné podmienky, napríklad mzdy či pracovný čas. Odvolanie vedúceho zamestnanca ale podľa právnika zásahom do pracovnoprávnych vzťahov nie je, štrajk proti nemu je skôr protestný, respektíve politický, a slovenský právny poriadok takýto štrajk nechráni a neuznáva.
„Účasť zamestnancov na nezákonnom štrajku môže mať pracovnoprávne dôsledky, vrátane možnosti uplatnenia zodpovednosti za porušenie pracovnej disciplíny v podobe skončenia pracovného pomeru výpoveďou alebo okamžitým skončením,“ píše sa v stanovisku. Zároveň sa v ňom uvádza, že vyhlásenie a zapojenie sa do takéhoto štrajku je na zvážení každého zamestnanca, no podľa právnika môžu vyjadriť svoj nesúhlas s personálnymi rozhodnutiami zriaďovateľa aj inými prostriedkami, napríklad petíciou. Štefaňák uviedol, že dôsledky voči zamestnancom školy nevyvodí.