Rockstar Games prepustila vývojárov pre únik informácií, nie pre snahu o založenie odborov

Glasgowský súd v pondelok zamietol žiadosť o dočasnú ochranu podanú v mene vývojárov hry Grand Theft Auto 6 (GTA 6) prepustených zo spoločnosti Rockstar Games, informoval herný portál IGN. Rockstar tvrdí, že prepustenie 34 zamestnancov (31 v Spojenom kráľovstve a 3 v Kanade) bolo dôsledkom únikov informácií o pripravovaných herných funkciách GTA6 na platforme Discord, nie kvôli ich snahám o založenie odborov.
Žiadosť predložila odborová organizácia Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB), ktorá obvinila Rockstar z potláčania odborov a žiadala súd o dočasnú ochranu prepustených zamestnancov. Tá by im umožnila návrat do práce a obnovenie pracovných víz počas čakania na hlavné pojednávanie.
Žiadna čierna listina neexistuje
Podľa informácií spoločnosti Rockstar Games sa sudca stotožnil s jej argumentom, že členstvo v odboroch nebolo dôvodom ich prepustenia, pretože mnohí z prepustených ani neboli ich členmi. Vývojárska spoločnosť tiež popiera existenciu „čiernej listiny“ členov odborov a tvrdí, že v čase prepúšťania nevedela, či sú dotknutí zamestnanci združení v odborovej organizácii.
Právny zástupca prepustených argumentoval, že zdieľanie dôverných informácií v skupine s externými osobami nie je hrubým porušením pracovnej disciplíny. Spoločnosť Rockstar túto argumentáciu odmietla a tvrdí, že zverejnenie informácií mimo firmy predstavuje únik informácií.
Nádej stále žije
Odborová organizácia IWGB vo vyhlásení uviedla, že rozhodnutie súdu je sklamaním, no neznižuje nádej na úspech pri hlavnom pojednávaní. Odborári poukázali na nedostatky v postupe pri prepúšťaní vrátane absencie disciplinárnych rokovaní a možnosti odvolania. Jeden z bývalých zamestnancov označil rozhodnutie súdu za tvrdý úder pre odborové aktivity a zdôraznil negatívne dôsledky pre prepustených pracovníkov.
Prípad vyvolal aj pozornosť britského premiéraKeira Starmera, ktorý situáciu označil za „hlboko znepokojujúcu“ a prisľúbil, že vláda prípad preskúma a zabezpečí dodržiavanie pracovného práva a ochranu práv zamestnancov. Starmer tiež zdôraznil, že každý zamestnanec má právo vstúpiť do odborov bez obáv z odvetných opatrení.