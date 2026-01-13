Valábik je spokojný s nomináciou na ZOH. Lídrom by mal byť Slafkovský, no najlepším hráčom Slovenska bude podľa neho hráč z KHL - FOTO

Zimné olympijské hry sa nezadržateľne blížia. Pod piatimi kruhmi sa bude hrať aj hokejový turnaj mužov i žien. Prídu hráči z NHL, napriek tomu, že kvalita ľadu môže narobiť problémy.
Výkonný riaditeľ olympijských hier MOV Christophe Dubi ocenil výrazný pokrok na štadióne a potvrdil, že drobné nedokončené práce neohrozia priebeh turnaja. Mužské podujatie sa začne 11. februára.
Súčasťou je aj Slovensko. Postupne sa stretne s Fínskom, Talianskom a Švédskom. Nominácia je známa a viacerí experti sa k tomu vyjadrovali. Čo si o nej myslí bývalý obranca Boris Valábik?
Najlepší Slovák v NHL podľa Golonku nie je Slafkovský. V príprave hrali Slováci so slabými súpermi, chýbajú kvalitní hráči - FOTO
Malé očakavánia
„Keď vezmem do úvahy, akí ľudia sú zodpovední za výber samotných hráčov alebo brankárov, majú moju dôveru. Vybrali to najlepšie, čo bolo k dispozícii. Nemám k ich výberu žiadne výhrady,“ priblížil s tým, že tam je veľké ale.
Súpisky všetkých tímov sú preplnené hviezdnymi menami. „Proti nim by ani náš fantastický a neopakovateľný výkon z poslednej olympiády nestačil. Nemôžeme očakávať zázraky. Na druhej strane, beriem to z pohľadu hráčov. Nesmú tam ísť so zloženými ramenami a hlavami dole. Musia hrať s rešpektom, ale nie ustráchane. Musíme vnímať realitu.“
Slovensko lídra nemá, no najbližšie k nemu má Juraj Slafkovský. „My už nemáme Mariána Hossu alebo Zdena Cháru. Aj preto treba byť pokorný a pri zemi. Budeme chcieť vidieť najmä dobré výkony, ale čo sa týka výsledkov, nemám veľké očakávania,“ prezradil 39-ročný rodák z Nitry pre portál sportweb.pravda.sk.
Obrovský potenciál
Čo sa týka obrany, pôjde tam to najlepšie, čo krajina pod Tatrami ponúka. „Martin Fehérváry aj Erik Černák patria medzi najkvalitnejších obrancov. U Šimona Nemca bude záležať, akú rolu na seba prevezme, či toho nebude chcieť robiť príliš veľa. Keď sa pozeráme na českú, kanadskú, švédsku, fínsku alebo americkú zostavu, to nie sú tímy, ktorým môžeme konkurovať na papieri a to vieme všetci.“
Podľa Valábika bude dôležité udržať výsledok. „Otázka je, či to bude stačiť proti najlepším hráčom súpera. Černák s Fehérvárym nemôžu hrať 60 minút. Som si istý, že títo dvaja budú mať najmenej chýb z celého mužstva, aj napriek tomu, že budú hrať pod tlakom.“
Vyše dvoch metrov vysoký bývalý obranca si myslí, že ak by bol Nemec Švédom, Fínom, Američanom či Čechom, do nominácie by sa nedostal. To však neznamená, že nemá kvalitu. „Platí, že je hráčom s obrovským potenciálom, ktorý sa naplno prejaví v najbližších rokoch, ale nie na turnaji, ktorý štartuje o pár týždňov.“
Malé klzisko
Libor Hudáček dozrieva ako víno. „Bodaj by podobne ako on dozrieval každý slovenský talent. Dokázal výrazne zmeniť svoju hru v prospech tímu a naďalej si udržal vysoký štandard kreativity a ofenzívnej sily. Klobúk dole pred ním. Som veľmi rád, že do nominácie sa dostali Marek Hrivík s Petrom Cehlárikom, pretože ich štandard dosahuje olympijskú úroveň a navyše sú to veľmi dobrí chalani a lídri do kabíny,“ uviedol Valábik.
„Tím bude potrebovať skúsených borcov, ako sú oni, ktorí dokážu udržať rozlietaných mladíkov pri zemi a chlapci ich rešpektujú. Možno nepatria medzi top hráčov NHL, ale dlhodobo v reprezentácii potvrdzujú vysoký štandard a líderské schopnosti. Z môjho pohľadu sa nemôžu rovnať ofenzívnym esám z iných krajín, ale pre slovenské mužstvo sú mimoriadne prospešní,“ povedal televízny hokejový expert.
Komu bude vyhovovať menší ľad v Miláne? „Je to najmenšia plocha, ktorú uvidím na vlastné oči. Podobné rozmery má hala, v ktorej hrá juniorský tím Toronta. Spomínam si, že pre niektorých chalanov bolo veľmi zložité si na takéto rozmery zvyknúť. Boli to skôr technickí hráči, ktorí zrazu nemali toľko priestoru na to, aby mohli spraviť kľučku navyše.“
Ľad preverený, dohoda platí. Hviezdy z NHL nastúpia na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo
Nulový systém
Adam Ružička má v národnom tíme čo dokazovať. „Môj divoký odhad je, že bude náš najlepší hráč na turnaji. Prechod na malé ihrisko mu bude robiť najmenšie problémy z chalanov. Bude zaujímavé sledovať, ktorí technickí hráči sa dokážu popasovať s neštandardnými rozmermi klziska. Predpokladám, že najväčšie problémy s tým budú mať hráči, ktorí prídu z českej a slovenskej extraligy. Práve chalani, ktorí hrajú v Európe, potrebujú na všetko viac času a chcú mať puk dlhšie na hokejke.“
Ľad v Miláne má bližšie k severoamerickým klziskám, na ktoré je zvyknutý aj Tomáš Tatar. „Uvidíme, či sa bude vedieť presadiť ako v najlepších rokoch. Svojím hokejovým IQ a líderstvom bude pre tím veľmi platný. Nemyslím si však, že bude mať na konci turnaja päť gólov a štyri asistencie. Fanúšikovia by mali, aj čo sa jeho týka, krotiť očakávania,“ upresnil Valábik s tým, že nikto nemôže očakávať, že päťmiliónová krajina bude zdolávať hokejových gigantov ako Švédsko či Fínsko, ktorí sú v slovenskej skupine.
„Je to naivné. Nemáme v športe žiaden systém. My sme strašne uletení. Stačí, keď sa pozrieme na infraštruktúru našich štadiónov. Nemôžeme sa tváriť, že ak prehráme zápas proti USA, je to chyba hráčov. My môžeme byť radi za to, akých hráčov dokážeme povolať do reprezentácie,“ úprimne priznal Valábik.
Desať bodov v piatich zápasoch, ale v nominácii na ZOH chýba. Kristián Pospíšil hovorí o karme
Nie je to náš rok
„Myslím si, že o tom, či zdoláme Taliansko, nerozhodne to, ak by sa nám zranili dvaja hráči, pretože Talianov porazíme aj bez nich. Na druhej strane Švédov a Fínov by sme zrejme neporazili ani v plnej sile.
Jedine, ak všetci chalani podajú famózny výkon, a potom si zaslúžia, aby sme ich nosili na rukách. Som presvedčený o tom, že mnohí ľudia na Slovensku to budú veľmi prežívať. Odporúčam im, aby to nerobili. Toto nie je náš rok, keď ideme vyhrať olympiádu. Dúfajme, že taký raz príde, ale tentoraz to nebude,“ dodal hokejový expert so skúsenosťami z NHL pre uvedený web.