Maďarské pravidlá komplikujú nákladnú dopravu, slovenskí dopravcovia sa sťažujú na viacero problémov

Slovenskí cestní dopravcovia upozorňujú na výrazné negatívne dosahy nových pravidiel tranzitnej nákladnej dopravy v Maďarsku, ktoré platia od začiatku roka 2026.
Nový režim
Podľa nového režimu je tranzitná doprava povolená výlučne po vymedzených komunikáciách a vzťahuje sa len na vozidlá, ktoré nemajú miesto nakládky, vykládky ani prevádzkové zázemie na území Maďarska. Ako informoval hovorca Združenia ČESMAD SlovakiaRoman Kment, opatrenie podľa dopravcov vedie k výraznému predlžovaniu trás, rastu nákladov a zbytočnému zvyšovaniu emisií oxidu uhličitého.
„Skúsenosti slovenských dopravcov po takmer dvoch týždňoch ukazujú, že povinné presmerovanie na určené tranzitné trasy núti dopravcov opúšťať logisticky najefektívnejšie spojenia, čo vedie k výraznému predlžovaniu jázd, nárastu počtu najazdených kilometrov a k prudkému zvýšeniu nákladov na mýto a pohonné látky, vrátane tlaku na pracovný čas vodičov,“ uvádza prezident združenia Pavol Piešťanský.
Environmentálne dôsledky
Združenie ČESMAD Slovakia opatrenie ostro odsudzuje a považuje ho za neprimerané. Podľa združenia sa tieto dodatočné náklady premietnu do cien prepráv a v konečnom dôsledku aj do cien tovarov pre spotrebiteľov. ČESMAD Slovakia zároveň upozorňuje na environmentálne dôsledky opatrenia.
Nútené využívanie určených tranzitných trás vedie k predlžovaniu jázd o desiatky až stovky kilometrov, čo má za následok vyššiu spotrebu paliva a rast emisií CO₂. Združenie poukazuje na to, že takýto postup je v rozpore s cieľmi Európskej únie v oblasti znižovania emisií a podpory udržateľnej dopravy.
Zásah do efektivity
„V praxi to znamená, že napríklad pri ceste zo západného Slovenska do Slovinska sa trasa predĺži približne o 180 kilometrov, pri preprave do Chorvátska ide približne o 120 kilometrov navyše. To nie je marginálna odchýlka, ale zásadný zásah do efektivity prepravy, nákladov aj organizácie práce vodičov,“ dodal Piešťanský.
ČESMAD Slovakia považuje plošné zavedenie povinných tranzitných trás v celej krajine za neprimerané riešenie a vyzýva maďarské orgány na jeho prehodnotenie tak, aby neohrozovalo plynulosť dopravy a nezvyšovalo zbytočne náklady ani environmentálnu záťaž.