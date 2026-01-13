Posledné dni života si chce užiť naplno, bude bojovať do posledného výdychu. Belgický exfutbalista zomiera

Bývalý futbalista Lamisha Musonda prezradil, že pre vážnu chorobu mu zostáva už len „niekoľko dní života“. Len 33-ročný bývalý športovec sa v sérii príspevkov na sociálnych sieťach otvorene vyjadril o svojich zdravotných problémoch.
„Život má toľko vzostupov a pádov a nikto naozaj nevie, s akou bolesťou sa vyrovnávate. Tieto dva roky boli pre mňa ťažké a vyčerpávajúce. So smútkom vám musím oznámiť, že som sa snažil dostať svoje zdravie späť do normálu, a preto som nemohol prispievať na sociálnych médiách,“ začal svoj príbeh.
Presnú diagnózu však nešpecifikoval. „Musel som sa zmieriť s tým, že moje zdravie je v kritickom stave a teraz bojujem o prežitie. Veľmi by som ocenil vašu pomoc a modlitby v tomto období. Moja rodina i ja bojujeme a ja sa nevzdám, kým nenastane čas môjho posledného výdychu,“ odhodlane uviedol Musonda.
Vzácni ľudia
Medzi fotografiami nájdeme aj také, na ktorých stojí po boku Lionela Messiho či Neymara. „Je toľko úžasných ľudí, ktorým by som chcel poďakovať osobne. Bolí ma, že možno nebudem mať príležitosť tak urobiť. Milujem vás všetkých.“
V ďalšom príspevku napísal: „Keď si uvedomím, že mi zostáva len pár dní, uvedomujem si aj to, že som mal po svojom boku veľa ľudí a vždy si budem vážiť spomienky na nich. Život je ťažký, ale výhľad je skvelý.“
Musonda, ktorý ukončil kariéru v roku 2020, hral ako stredopoliar aj za španielske tímy Llagostera a Palamos, konžský klub Mazembe či belgický Anderlecht.
Musonda sa narodil v Belgicku a pochádza z rodiny futbalistov. Jeho otec Charly hral za Anderlecht a jeho dvaja bratia Tika a Charly Jr. tiež, ale aj za Chelsea, než ukončili kariéru.
Ostatní športovci vyjadrili svoju podporu a lásku k Musondovi a jeho rodine, vrátane belgického futbalistu Romelua Lukakuho, ktorý napísal: „Odvahu, Lamisha. Sme s tebou.“
Je vďačný najmä svojej rodine – bratom a rodičom, ktorí ho „milujú viac ako čokoľvek iné“.
„Chcem poďakovať aj futbalu a škole za to, že mi dali skutočné životné lekcie. Chcem, aby si ma ľudia pamätali ako niekoho, kto sa nezamiloval do obdivu. Dobrí ľudia, ktorých som stretol na svojej ceste – spoluhráči, učitelia, tréneri, vodiči autobusov -, pre nich bojujem a zostávam silný. Vyhrávajme každý deň. Milujem vás všetkých!“ dodal Musonda na sociálnej sieti.