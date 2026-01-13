Obrovská chyba Szoboszlaia mohla stáť Liverpool postup. Favorit ide ďalej, no Slot nešetril kritikou - VIDEO

Futbalisti FC Liverpool si v 2. kole FA Cupu poradili s treťoligovým Barnsley FC 4:1. Po prvom polčase viedol favorit iba o jediný gól a to po mimoriadnej chybe maďarského reprezentanta.
Dominik Szoboszlai otvoril skóre duelu už v 9. minúte, neskôr sa pridal aj Jeremie Frimpong. Vyzeralo to na bezproblémový a očakávaný postup ďalej, no všetko mohlo byť inak.
Maďar získal loptu po nepresnej prihrávke hosťujúceho hráča, vbehol ňou do vlastnej šestnástky nebezpečne blízko brankára Giorgiho Mamardašviliho a efektne pätičkou chcel prihrať buď jemu, alebo ďalšiemu spoluhráčovi.
To Szoboszlaiovi hrubo nevyšlo, keď loptu len jemne pohladil svojou kopačkou a dobiedzajúci Adam Phillips ponúknutú príležitosť neďaleko od brány využil a pohodlne strelil gól.
Tréner „The Reds“ Arne Slot nešetril kritikou na 25-ročného maďarského stredopoliara.
„Nemyslím si, že by ste niečo takéto mali robiť v zápase FA Cupu, Ligového pohára, priateľskom zápase alebo hoci aj na tréningu. Bolo to zvláštne rozhodnutie. Mám na to svoj názor, ale radšej si ho nechám pre seba a porozprávam sa o tom s ním,“ povedal po stretnutí.
Dávat patičku na malém vápně nevyplácí! Že, Dominiku? 😅🫣#NovaSport | #EmiratesFACuppic.twitter.com/zPK2OUB8d5
— Nova Sport (@novasport_cz) January 12, 2026
Napriek všetkému je Holanďan rád za postup, ktorý spečatili presnými zásahmi Florian Wirtz a Hugo Ekitiké. V ďalšom kole sa Liverpool stretne s Brightonom.