Obrovská chyba Szoboszlaia mohla stáť Liverpool postup. Favorit ide ďalej, no Slot nešetril kritikou - VIDEO

Dominik Szoboszlai
Na snímke hráč FC Liverpool Dominik Szoboszlai. Foto: SITA/AP Photo/Jon Super
Futbalisti FC Liverpool si v 2. kole FA Cupu poradili s treťoligovým Barnsley FC 4:1. Po prvom polčase viedol favorit iba o jediný gól a to po mimoriadnej chybe maďarského reprezentanta.

Dominik Szoboszlai otvoril skóre duelu už v 9. minúte, neskôr sa pridal aj Jeremie Frimpong. Vyzeralo to na bezproblémový a očakávaný postup ďalej, no všetko mohlo byť inak.

Maďar získal loptu po nepresnej prihrávke hosťujúceho hráča, vbehol ňou do vlastnej šestnástky nebezpečne blízko brankára Giorgiho Mamardašviliho a efektne pätičkou chcel prihrať buď jemu, alebo ďalšiemu spoluhráčovi.

To Szoboszlaiovi hrubo nevyšlo, keď loptu len jemne pohladil svojou kopačkou a dobiedzajúci Adam Phillips ponúknutú príležitosť neďaleko od brány využil a pohodlne strelil gól.

Tréner „The Reds“ Arne Slot nešetril kritikou na 25-ročného maďarského stredopoliara.

„Nemyslím si, že by ste niečo takéto mali robiť v zápase FA Cupu, Ligového pohára, priateľskom zápase alebo hoci aj na tréningu. Bolo to zvláštne rozhodnutie. Mám na to svoj názor, ale radšej si ho nechám pre seba a porozprávam sa o tom s ním,“ povedal po stretnutí.

Napriek všetkému je Holanďan rád za postup, ktorý spečatili presnými zásahmi Florian Wirtz a Hugo Ekitiké. V ďalšom kole sa Liverpool stretne s Brightonom.

