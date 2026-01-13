Online - Poľadovica aj sneženie komplikujú dopravu. Uzavreté priechody, nehody a stáli aj električky - VIDEO, FOTO

Nepriaznivé počasie komplikuje dopravu na Slovensku. Problémy spôsobujú poľadovica, sneženie aj dážď, na niektorých miestach aj mrznúci.
Meteorologické výstrahy
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na utorok výstrahy pred snežením a tvorbou poľadovice, ktorá hrozí najmä na západe krajiny.
Pozor na poľadovicu v 20 okresoch
Vyššie oranžové varovanie druhého stupňa pred poľadovicou je vydaná až do 18.00 pre okresy Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Galanta a Senica. Žltá výstraha prvého stupňa je v platnosti v rovnakom čase pre okresy Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Topoľčany, Zlaté Moravce, Šaľa, Galanta, Hlohovec, Piešťany a Trnava.
Výstraha pred snežením pre 27 okresov
Pre 27 okresov je vydaná aj výstrahu prvého stupňa pred snežením. „Miestami sa očakáva výskyt sneženia pri ktorom spadne okolo 10 centimetrov nového snehu,“ upozorňuje SHMÚ na svojom webe.
Meteorológovia žltou farbou označili okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Košice mesto, Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Čadca a Žilina.
Predpoveď počasia na dnes (utorok)
Ako informuje SHMÚ na sociálnej sieti Facebook, od západu pomaly postupuje cez našu oblasť teplý front, ktorý prináša zrážky na viaceré miesta a našťastie prevažuje sneženie.
„Obyvatelia západného Slovenska (najmä južnej polovice regiónu) nemali to šťastie pretože oteplenie vo vyšších hladinách bolo príliš výrazné a oteplilo sa nad nulu. Snehové vločky sa preto zmenili na dážď a keďže v prízemnej vrstve je teplota bezpečne pod nulou, tak tento dážď namŕza,“ doplnili meteorológovia.
Najvyššia denná teplota v utorok dosiahne mínus 3 až plus 2 stupne Celzia, na východe a miestami v Banskobystrickom
kraji je väčšinou mínus 9 až mínus 4 stupne Celzia a na horách vo výške 1500 m sú okolo mínus 4 stupne Celzia.
Meteorológovia predpovedajú, že okolo poludnia alebo tesne predpoludním by už na západe pršať nemalo a v Trenčianskom kraji zrážky ustanú skôr. „Na strednom a východnom Slovensku budú zrážky ustávať popoludní, ale tam bude naďalej prevažovať sneženie,“ priblížili. Ani dnes sa však podľa SHMÚ na viacerých miestach teplota nedostane nad nulu. „Najvyššia šanca je na Záhorí. Na miestach kde padal mrznúci dážď, tak môže ľadovica pretrvávať aj po tom čo zrážky ustanú,“ uviedli.
Online – minúta po minúte (dopravná situácia na Slovensku)
- sneženie, dážď a poľadovica spôsobujú problémy
10:52 Bratislavská polícia hlási 16 škodových udalostí a 5 dopravných nehôd. „Vzhľadom na aktuálne počasie informujeme vodičov, aj keď je väčšina ciest stále pokrytých zjazdenou vrstvou snehu sú plne prejazdné, s výnimkou úseku cesty medzi Rohožníkom a Sološnicou, kde sú policajtmi vykonávané potrebné úkony spojené s rannou dopravnou nehodou,“ informuje na sociálnej sieti Facebook.
10:44 Trenčianska polícia opätovne upozorňuje vodičov nákladných vozidiel na obmedzenie na ceste I/9 medzi Handlovou a Žiarom nad Hronom. „Kamióny sú hliadkou polície odstavované. Apelujeme na vodičov, aby použili, nielen v tomto úseku, snehové reťaze,“ uviedla na sociálnej sieti Facebook.
10:26 Bratislavské letisko predĺžilo svoje uzatvorenie minimálne do 11:15. Dôvodom sú nepriaznivé meteorologické podmienky na vzletovo-pristávacej dráhe bratislavského letiska. Obmedzenie pôvodne platilo do 9:15, v ranných hodinách sa preto očakávalo meškanie letov. Zasadá kalamitný štáb, ktorý vyhodnotí brzdné účinky na dráhe a opätovnú prevádzkyschopnosť letiska. „Cestujúcim odporúčame sledovať webovú stránku letiska, aplikácie leteckého dopravcu a letiskový rozhlas pre aktuálne informácie o svojich odletoch,“ uviedlo letisko na sociálnej sieti.
10:11 Na poľadovicu v Bratislave upozornil na sociálnej sieti Facebook aj ružinovský starosta Martin Chren. „Mrznúci dážď je to najhoršie počasie, aké môže prísť. Na hlavných cestách a chodníkoch, kde je veľká premávka, sa to ešte aspoň trocha rozchodí, na ostatných nie je ako zasiahnuť, kým nedoprší. Čím menej frekventovaný chodník/cesta, tým horšie,“ uviedol.
9:58 Minister dopravy Jozef Ráž sa v utorok ocitol v netradičnej úlohe, bol spolujazdcom v kabíne sypača. „Počasie v Bratislave ale aj na celom Slovensku nás v noci poriadne potrápilo, tak sme skoro ráno navštívili kolegov z NDS. Vonku je nasadená takmer všetka technika. Jazdite opatrne!,“ uviedol.
9:44 Na západnom Slovensku spôsobuje dážď a sneh, ktorý zamŕza na cestách a chodníkoch, dopravné udalosti a zdržania. „Jazdite a kráčajte nanajvýš opatrne a pomaly,“ vyzývajú policajti na sociálnej sieti. Zároveň radia vodičom jazdiť pomalšie, s rozvahou a dodržiavať väčšie rozostupy medzi vozidlami. „Vyhnite sa prudkému brzdeniu!“ nabáda polícia. Upozorňujú tiež vodičov, aby nezabúdali na zimnú výbavu a správne osvetlenie. „A pamätajte, ak situáciu na cestách nepodceníte, do svojho cieľa určite bezpečne dorazíte,“ píšu policajti.
9:25 Dopravní policajti evidujú v utorok od skorého rána na území bratislavského kraja viacero udalostí v cestnej premávke v súvislosti s počasím. Informuje o tom bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff.
Ako uvádza, jedna z nehôd sa stala krátko pred 7:30 na ceste medzi obcami Rohožník a Sološnica v okrese Malacky Podľa polície tu autobus prešiel do protismeru a zrazil sa s autami Volkswagen Tiguan a Kia Sportage. „Na mieste nehody aktuálne zasahujú okrem príslušníkov Policajného zboru (PZ) aj príslušníci iných záchranných zložiek,“ uviedol hovorca.
Presné príčiny ako aj okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania, cesta II/501 medzi Sološnicou a Rohožníkom je uzavretá. Premávku v uvedenom úseku usmerňujú hliadky PZ. Vodičov vyzývajú k zvýšeniu opatrnosti pri prejazde týmto úsekom a zároveň aby sa riadili pokynmi policajných hliadok.
Cesty v bratislavskom kraji sú aktuálne prejazdné, avšak vodičov upozorňujú aby boli mimoriadne opatrní a jazdu prispôsobili svojim schopnostiam, aktuálnym poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky.
9:15 Mrznúci dážď v Bratislave v utorok ráno spôsobil výrazné problémy, obmedzená je premávka električiek na viacerých úsekoch.
Dopravný podnik Bratislava (DPB) o tom informuje na sociálnej sieti. „Linky mestskej hromadnej dopravy (MHD) v týchto chvíľach premávajú nepravidelne a pri cestovaní je potrebné počítať s meškaním. Naši dispečeri v teréne aj na operačnom pracovisku pracujú na usmernení liniek MHD a odstránení neprejazdných úsekov,“ uvádza DPB.
Linky 1, 3 a 4 nepremávajú na Námestí SNP a na Špitálskej. „Tieto linky sú odklonené cez Jesenského, nábrežie, tunel a Obchodnú. Všetky spoje linky 4 zároveň premávajú na konečnú zastávku Zlaté Piesky, medzi zastávkami Stanica Nové Mesto a Kuchajda premávajú kyvadlové autobusy,“ dodáva DPB. Situáciu ďalej monitorujú.
9:02 Banskobystrická polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v súvislosti s poveternostnými podmienkami. Ako informuje na sociálnej sieti, horské priechody Donovaly, Šturec a Kremnické Bane sú nákladnú dopravu nad 10 metrov uzatvorené. Rovnako odporúčajú vyhnúť sa aj Čertovici, kde je situácia kritická. Nepriaznivé poveternostné podmienky však podľa polície komplikujú dopravu na viacerých úsekoch.
Ďalším úsekom s obmedzenou dopravou sú Javoriny, kde obmedzenie pre nákladnú dopravu nad 10 metrov platí už od 5. januára. Cesta I/16 Ožďany pri motoreste Cieľ je aktuálne zablokovaná kamiónmi. Ďalšie omedzenie je na Handlovskom kopci, cesta I/9. Polícia tu odstavuje kamióny v smere od Žiaru nad Hronom na Handlovú. Babinský kopec v smere na Krupinu je kritický pre kamióny.
„Prejazd úsekmi, na ktorých je obmedzenie bude povolený až vtedy keď budú podmienky na to, že tieto vozidlá tadiaľ prejdú plynulo a hlavne bezpečne,“ uvádza polícia. Situáciu na cestách priebežne monitorujú a v prípade vzniknutých komplikácii sa tieto snažia ihneď riešiť so správcami komunikácii. Vodičov vyzývajú vzhľadom na zasnežené a šmykľavé cesty na zvýšenú opatrnosť.
8:46 Z dôvodu nepriaznivých meteorologických podmienok na vzletovo-pristávacej dráhe je bratislavské letisko M. R. Štefánika uzatvorené. Ako informuje letisko na sociálnej sieti, obmedzenie aktuálne platí do 9:15, v ranných hodinách sa preto očakáva meškania letov.
Zasadá kalamitný štáb, ktorý vyhodnotí brzdné účinky na dráhe a opätovnú prevádzkyschopnosť letiska. „Cestujúcim odporúčame sledovať webovú stránku letiska, aplikácie leteckého dopravcu a letiskový rozhlas pre aktuálne informácie o svojich odletoch,“ uviedlo letisko na sociálnej sieti.
Bratislavské letisko museli pre nepriaznivé počasie dočasne uzavrieť
8:25 Husté sneženie skomplikovalo dopravu v celom Trenčianskom kraji. Na cestách sa nachádza súvislá vrstva snehu a podmienky na jazdu sú zhoršené. Diaľnica D1 je prejazdná, polícia však upozorňuje na zníženú rýchlosť na 80 kilometrov za hodinu. Najproblematickejšie je stúpanie v katastri obce Zamarovce.
V okrese Prievidza je podľa trenčianskej krajskej polície obmedzená prejazdnosť pre nákladnú dopravu na všetkých horských úsekoch. Cesta I/64 Kľačno smer Fačkov je prejazdná len pre osobnú dopravu. V okrese Partizánske je ťažko prejazdný úsek Skýcov, v obvode sa nachádza viacero skrížených kamiónov. Kolóny sa tvoria pred obcou Hradište aj cez Dolné Vestenice.
„Prosíme vodičov, aby prispôsobili jazdu podmienkam, dodržiavali pokyny hliadok polície a počítali so zdržaním. Ak môžete, odložte cestu alebo zvoľte inú trasu,“ upozorňuje trenčianska krajská polícia.
8:09 Polícia upozorňuje vodičov na možný vznik dopravných komplikácii na diaľničných úsekoch v okolí Bratislavy v súvislosti s uzatvorením diaľnice M15 smerom od hraničného priechodu Čunovo – Rajka D2 do Maďarska. Diaľnicu pre nákladné vozidlá nad 7,5 tony vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky uzatvorili príslušníci maďarskej polície.
„Alternatívna trasa do Maďarska je vedená cez D4 – R7 smer Dunajská Streda a následne I/63 k hraničnému priechodu Medveďov- Vámosszabadi alebo hraničnému priechodu Komárno-Komárom. Vodičov vyzývame, aby rešpektovali pokyny dopravných policajtov prípadne dopravného značenia a zvýšili svoju opatrnosť a obozretnosť,“ informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.
8:00 Počasie spôsobuje na Slovensku problémy, počas dňa vám budeme prinášať informácie o dopravnej situácii, nehodách a obmedzeniach.