Sľubovaný „rock’n’roll“ neprišiel. Real Madrid sa lúči so Xabim Alonsom

Real Madrid v pondelok oznámil, že tréner Xabi Alonso opúšťa klub po vzájomnej dohode, pričom jeho nástupcom sa stal bývalý hráč „bieleho baletu“ Álvaro Arbeloa. Rozhodnutie prišlo deň po prehre 2:3 s Barcelonou vo finále Španielskeho superpohára v Saudskej Arábii.
Alonso pôsobil na lavičke Realu menej než osem mesiacov, odkedy v júni nahradil Carla Ancelottiho. Klub uviedol, že sa rozhodol ukončiť jeho pôsobenie po období nevyrovnaných výkonov, hoci Madrid je v La Lige druhý so štvorbodovou stratou na Barcelonu.
Jeho nástupca Arbeloa prichádza z rezervného tímu Castilla, ktorý viedol od júna 2025. Štyridsaťdvaročný Španiel pôsobí v trénerských štruktúrach Realu od roku 2020 a ako hráč odohral za klub 238 zápasov, pričom vyhral dvakrát Ligu majstrov a titul v La Lige. Jeho debutom na lavičke A-tímu bude stredajší duel Copa del Rey proti Albacete.
Alonso mal za sebou sľubnú hráčsku aj trénerskú minulosť – s Bayerom Leverkusen získal v roku 2024 bundesligový titul – no v Madride sa mu nepodarilo naplno presadiť svoje taktické predstavy. Hoci po slabšom období na konci roka 2025 zaznamenal päť víťazstiev v rade, tímu chýbala stabilita a atraktívny herný prejav.
Real Madrid počas jeho éry utrpel viacero bolestivých prehier, vrátane vysokej prehry s PSG na klubových MS či ligového debaklu s Atléticom. Problémy umocnila aj herná kríza niektorých hviezd a napäté vzťahy v kabíne. Napriek individuálnym výkonom Kyliana Mbappého sa „rock’n’roll“, ktorý Alonso sľuboval, na ihrisku naplno neobjavil.
Rozlúčka s trénerom prebehla v zmierlivom duchu. Mbappé mu na sociálnych sieťach poďakoval za spoluprácu a poprial veľa šťastia do ďalšej kapitoly kariéry. Real Madrid teraz vkladá dôveru do Arbelou, od ktorého si sľubuje stabilizáciu tímu a návrat k úspechom.
Mnohí však krok Madridčanov spochybňujú ako unáhlený. Španielske médiá poukázali na skutočnosť, že tréner Barcelony Hansi Flick mal pred rokom navlas rovnaké štatistiky i problémy s výkonnosťou tímu, a nakoniec doviedol tím k titulu v La Lige i Španielskom pohári.