Manchester United vymenoval Michaela Carricka za dočasného trénera

Anglický futbalový klub Manchester United vymenoval svojho niekdajšieho stredopoliara Michaela Carricka za dočasného trénera do konca aktuálnej sezóny 2025/2026. Carrick predtým v roku 2021 pôsobil ako dočasný kouč na Old Trafforde v troch zápasoch, v ktorých neprehral.
Už 44-ročný Carrick, ktorý počas svojej 12-ročnej hráčskej kariéry v United získal 12 významných trofejí, bol v októbri 2022 vymenovaný za lodivoda FC Middlesbrough. Carrick doviedol Middlesbrough do play-off v The Championship hneď vo svojej prvej sezóne, ale v júni minulého roka ho prepustili po tom, čo tím skončil na 10. mieste v druhej lige.
United minulý týždeň po 14 mesiacoch prepustili Rúbena Amorima a rokovali o možnom návrate do klubu tiež s bývalým hráčom a trénerom Olem Gunnarom Solskjaerom. Dočasný tréner Darren Fletcher dohliadal na remízu 2:2 proti FC Burnley v Premier League a prehru 1:2 s Brightonom v FA Cupe.
Vypadnutie United z oboch domácich pohárových súťaží na prvej prekážke a nedostatok európskeho futbalu znamená, že v tejto sezóne odohrajú iba 40 zápasov, čo je ich najnižší počet od sezóny 1914/1915.
Dvadsaťnásobní anglickí šampióni sú siedmi v Premier League 2025/2026, ale len tri body za prvou štvorkou a jeden bod za piatym Brentfordom.