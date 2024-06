Eurovoľby 2024 na Slovensku: Volebné miestnosti sa otvorili, rozhodujeme o 15 europoslancoch (online)

Na Slovensku sa v sobotu 8. júna konajú piate voľby do Európskeho parlamentu. Od 7:00 do 22:00 je otvorených 5 930 volebných miestností.

O priazeň voličov sa v tohtoročných eurovoľbách na Slovensku uchádza 23 politických subjektov, keďže Pirátska strana – Slovensko z volieb odstúpila. Na kandidátkach strán a hnutí môže volič prednostne zakrúžkovať maximálne dvoch kandidátov. Výsledky hlasovania budú známe až v nedeľu 9. júna po 23:00.

Ministerstvo vnútra SR zriadilo pre voľby do Európskeho parlamentu infolinku, na ktorej sú voličom poskytované informácie súvisiace s uplatňovaním volebného práva. Infolinka pre voličov začala fungovať od 3. júna a je dostupná na telefónnych číslach: 02/4859 2317 a 02/4859 2312. V deň volieb je dostupná od 7:00 h do 22:00 h.

Európania si celkovo volia 720 členov do Európskeho parlamentu, čo je o 15 viac ako v predošlých voľbách. Možnosť hlasovať má 370 miliónov ľudí. Každý členský štát má vopred dohodnutý počet europoslancov, ktorý je založený na základe zostupnej proporcionality vzhľadom na počet obyvateľov daných krajín. Najviac europoslancov budú voliť v Nemecku, a to 96. Najmenej na Cypre, v Luxembursku a na Malte, kde ich bude po šesť. Slovenskí voliči si do europarlamentu vyberú už spomínaných 15 zástupcov.​

Voľby do Európskeho parlamentu sa na Slovensku uskutočnili už v rokoch 2004, 2009, 2014 a v roku 2019.

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 na Slovensku online (minúta po minúte) 7:26 Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže hlasovať do prenosnej volebnej schránky. „Požiadať o ňu je potrebné obec a v deň konania volieb príslušnú okrskovú volebnú komisiu,“ informuje ministerstvo vnútra.

7:07 O priazeň voličov sa v tohtoročných eurovoľbách na Slovensku uchádza 23 politických subjektov, keďže Pirátska strana – Slovensko z volieb odstúpila. 7:03 Naživo: Brífing Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

