Eurovoľby sa bytostne dotýkajú Slovenska a EÚ dnes stojí na rázcestí, povedal zvolený prezident Pellegrini (video+foto)

Voľby do Európskeho parlamentu sa bytostne dotýkajú aj Slovenska. Uviedol to zvolený prezident Peter Pellegrini po volebnom akte. Opätovne vyzval občanov, aby využili svoje voličské právo a išlo dnes voliť.

„Európska únia stojí dnes na rázcestí a musí prijať zásadné rozhodnutia o svojom budúcom fungovaní, prehodnotiť celú politiku Green Dealu. Bude musieť hovoriť o novej obrannej politike či o tom, ako EÚ zastaví prepad svojho priemyslu, hospodárstva a konkurencieschopnosti, aby sa vrátila naspäť medzi top ekonomické oblasti sveta, kde svoje postavenie únia stráca,“ uviedol Pellegrini s tým, že ide o témy, ktoré sa bytostne týkajú aj Slovenska.

Ako pripomenul, slovenskí poslanci budú v europarlamente prijímať rozhodnutia, ktoré budú mať zásadný dopad na životy všetkých.

„Je dôležité, aby sa Slovensko vymanilo z nepekného prvenstva, že sme vždy na chvoste v účasti v eurovoľbách. Hoci sme malý štát, máme rovnako silný hlas v európskych inštitúciách ako napríklad Nemecko či Francúzsko,“ uviedol Pellegrini.

Politika Green Dealu je podľa neho agresívna, prikazovacia a obmedzujúca. Podľa slov Pellegriniho to tvrdia už aj európski politici, ktorí si začali uvedomovať, že to neprináša efekty, aké by malo.