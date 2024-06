Európska únia je úžasný projekt a Slovensko by malo byť jeho súčasťou, vyhlásil Kiska a vyzval ľudí voliť (video+foto)

Každý, kto je presvedčený o tom, že Európska únia je úžasný projekt a že Slovensko by malo byť jeho súčasťou a mať v ňom jasný a rozumný hlas, by mal dnes prísť voliť.

Povedal to bývalý prezident Andrej Kiska pre agentúru SITA po tom, ako v sobotu ráno o 9:30 odvolil vo volebnej miestnosti na Mestskom úrade v Poprade.

Vyskúšal aj volebnú kalkulačku

Exprezident uviedol, že hoci pred samotnými voľbami vyskúšal aj volebnú kalkulačku, na záver sa riadil osobnými preferenciami. Za výhodu označil to, že mnohých ľudí z kandidátov pozná.

„Volil som tých, ktorých osobne poznám, a o ktorých viem, že budú garanciou toho, že Slovensko bude jasne a rozumne zastúpené,“ poznamenal.

Kiska zdôraznil, že Európska únia spája a dáva možnosť žiť v jednej obrovskej silnej modernej demokratickej rodine.

Chceme žiť v spoločnej Európe

„Vždy sa nájdu hlasy, ktoré to budú spochybňovať, ktoré si na tom budú naháňať svoje volebné hlasy, ale každý rozumný človek vie, o čom Európska únia je a že chceme žiť v jednej spoločnej Európe,“ dodal.

O eurovoľby v rámci okrsku číslo dva, kde je vo voličskom zozname zapísaný aj bývalý prezident, bol zrána záujem. Predsedníčka tamojšej okrskovej volebnej komisie Emília Cibuľová pre SITA uviedla, že prví traja voliči prišli odvoliť už ráno o siedmej, ďalší chodia priebežne. Krátko pred 9:30 ich prišlo viac ako 70.

Piate voľby pre Slovensko

Pre Slovensko sú to v sobotu v poradí piate voľby do Európskeho parlamentu. Oprávnení voliči majú k dispozícii 5 930 volebných miestností, pričom odovzdať svoj hlas je možné v čase od 7:00 do 22:00. Výsledky hlasovania budú však známe až v nedeľu 9. júna po 23:00.

Voliči vo voľbách vyberajú 15 zástupcov Slovenska v Európskom parlamente z celkového počtu 720. O priazeň voličov sa v tohtoročných eurovoľbách na Slovensku uchádza 23 politických subjektov.