Dvojnásobný deblový grandslamový šampión má zastavenú činnosť. Čo spravil? - FOTO

Austrálsky tenista Max Purcell sa v januári nepredstaví na domácom grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Prijal totiž dobrovoľne trest za porušenie antidopingových pravidiel.

Dvadsaťšesťročný rodák zo Sydney dostal vnútrožilne nepovolené množstvo vitamínov. Predpisy umožňujú iba dávku menšiu ako 100 mililitrov, no tenista ich dostal viac. Dvanástka aktuálneho deblového rebríčka ATP teraz čelí vyšetrovaniu za použitie zakázanej metódy.

Zatiaľ nie je známe, aký trest dostane. Zastavenú činnosť má od 12. decembra a do súťažného diania sa vráti až po vynesení trestu a jeho odpykaní. Poľahčujúcou okolnosťou však je, že svoju vinu priznal.

„Je to pre mňa zdrvujúce, pretože vždy som bol hrdý na to, že som športovec, ktorý robí všetko podľa predpisov Medzinárodnej antidopingovej agentúry (WADA). Svoj prehrešok som dobrovoľne nahlásil Medzinárodnej agentúre pre integritu tenisu (ITIA). Snažím sa postupovať transparentne, aby som to všetko mal čím skôr za sebou,“ vyhlásil Purcell.

Víťaz štvorhry vo Wimbledone 2022 po boku krajana Matthewa Ebdena a deblový šampión z US Open 2024 s iným Austrálčanom Jordanom Thompsonom nesmie navštíviť akékoľvek podujatie pod hlavičkami ITF, ATP, WTA a platí to aj o všetkých grandslamových turnajoch.