Halepovej sa nepáči dvojaký meter. Za jej neúmyselný doping dostala vyšší trest ako Swiateková

Rumunke Simone Halepovej sa nepáči dvojitý meter Medzinárodnej agentúry pre integritu tenisu (ITIA) pri riešení dopingových prípadov.

Cíti sa dotknutá, lebo ona bola vyradená z tenisu na viac ako 18 mesiacov a Poľka Iga Swiateková dostala za doping mesačný dištanc.

ITIA oznámila, že Swiateková prijala mesačnú suspendáciu po pozitívnom teste na zakázanú látku trimetazidín (TMZ).

Rozdielne posúdenie prípadov dvoch bývalých svetových jednotiek s dovedna siedmimi grandslamovými titulmi nedá Halepovej spávať. Rozdiel je v tom, že zatiaľ čo 33-ročná Halepová sa po odpykaní trestu musí predierať nahor z deviatej stovky rebríčka WTA, 23-ročná Swiateková ani poriadne nevie, že pauzovala a momentálne jej patrí priečka tesne pod vrcholom ženského renkingu.

„Pýtam sa sama seba, prečo je taký veľký rozdiel v zaobchádzaní so mnou a s ňou a v konečnom úsudku?“ spýtala sa verejne Halepová na svojom profile na Instagrame. „Nemôžem nájsť dôvod na ten veľký rozdiel a je to preto, že logická odpoveď neexistuje. Môže to byť len zlá vôľa od ITIA, organizácie, ktorá urobila absolútne všetko, aby ma zničila napriek dôkazom.“

Halepovú dočasne súťažne pozastavili v októbri 2022 po pozitívnom teste na zakázanú látku roxadustat – liek proti anémii, ktorý stimuluje tvorbu červených krviniek v tele. Rumunka neskôr dostala tvrdší zákaz činnosti na štyri roky, ale toto obdobie bolo v marci skrátené na deväť mesiacov po odvolaní na Športovom arbitrážnom súde.

Rumunská tenisová univerzálka vždy tvrdila, že je nevinná a, že nechtiac užila kontaminovaný doplnok stravy.

„Prišla som o dva roky kariéry, prebdela som veľa nocí, keď som nemohla spať. Vtedy moju hlavy napĺňali strach a úzkosť z budúcnosti, samé otázky bez odpovedí. Ako je možné, že v rovnakých prípadoch, ktoré sa dejú približne v rovnakom čase, má ITIA úplne iný prístup v môj neprospech?“

Swiateková mala pozitívny test na liek na srdce, TMZ, v mimosúťažnej vzorke v auguste 2024, keď bola svetová jednotka a okrem toho si vybojovala bronzovú medailu na OH v Paríži. Tam v súboji o bronz zdolala Slovenku Annu Karolínu Schmiedlovú.

ITIA akceptovala, že doping spôsobila kontaminácia regulovaného lieku bez predpisu melatonínu, vyrábaného a predávaného v Poľsku, ktorý Swiateková užívala na zmiernenie pásmovej choroby a vylepšenie spánku.

Hovorca ITIA pre BBC Sport povedal, že medzi prípadom Halepovej a Swiatekovej sú veľmi podstatné rozdiely.

„Žiadne dva prípady nie sú rovnaké, často zahŕňajú rôzne okolnosti a priame porovnania nie sú vždy užitočné. Produkt kontaminovaný v prípade pani Swiatekovej bol regulovaným liekom, nie doplnkom,“ uviedol hovorca.