Dominik Greif o reprezentácii: Nie je to otázka na mňa, ale na Calzonu (video+foto)

Dlhoročná stálica Martin Dúbravka, ostrovným futbalom ošľahaný Marek Rodák, pohoďák do kabíny s potrebnou kvalitou Henrich Ravas, perspektívni Dominik Takáč, Ľubomír Belko a Tomáš Frühwald. Takúto podobu má aktuálna slovenská futbalová brankárska špička.

Jedno meno sme v úvode nespomenuli, no myslíme si, že patrí medzi troch najlepších gólmanov spod Tatier. Reč je o 27-ročnom Dominikovi Greifovi, ktorý po dlhých rokoch sprevádzaných zdravotnými problémami konečne začal pravidelne nastupovať.

Limitovali ho problémy s chrbticou

V drese španielskej Mallorcy odchytal šesť z doterajších deviatich ligových vystúpení, v dvoch z nich si udržal čisté konto.

„Som šťastný, že nastupujem do zápasov. V klube som od roku 2021, no nemyslím si, že v prvých dvoch sezónach som si vôbec zaslúžil označenie náhradník. Bol som neustále zranený. Nechcem bližšie špecifikovať, aký konkrétny problém som mal s chrbticou. Boli dni, keď som si myslel, že sa tento problém nevyrieši, pretože keď ste rok s bolesťami každý deň mimo futbalu a nemôžete sa normálne hýbať, myslíte si, že riešenie neexistuje. Chodíte k jednému lekárovi, k druhému a ďalšiemu a nemáte riešenia. Vždy som sa snažil byť pozitívny. Niekedy som bol najpozitívnejší v mojom blízkom okruhu ľudí. Dnes môžem povedať, že som takmer dva roky nevynechal tréning pre zranenie a nemám žiadne nepohodlie v chrbte,“ povedal bratislavský rodák v obsiahlom rozhovore pre španielske periodikum Marca.

Nie je to dlhodobé riešenie

V aktuálnej sezóne sa Greif strieda medzi tromi žrďami klubu z Baleárskych ostrovov s 24-ročným perspektívnym Leom Románom, ktorý si v minulosti obliekol aj reprezentačný dres výberu Španielska do 21 rokov.

„Tréner verí rotačnému systému a nie je to na škodu veci. Hrali sme veľa duelov a je určite lepšie hrať každý druhý duel, ako byť dlhé mesiace mimo so zranením. S týmto spôsobom ale asi dlhodobo nebudem spokojný ani ja, ani Leo. On je perspektívny a musí chytať. Ja budem mať 28 rokov a tiež chcem byť pravidelne medzi tromi žrďami,“ povedal Greif.

Pekná jazda

V uplynulej sezóne Mallorca, ktorej súčasťou je tiež slovenský stopér Martin Valjent, postúpila do finále domáceho pohára Copa del Rey. V ňom však po penaltovom rozstrele prehrala s Athleticom Bilbao. Greif však svojimi výkonmi mimoriadne pozitívne prekvapil.

„Ak prehráte finále 0:4, tak to ide ľahšie vstrebať ako to, čo sa stalo nám. Ten rozstrel ma mrzí doteraz. Ale bola to pekná jazda, na ktorú hádam nikdy nezabudnem,“ poznamenal k nedávnemu klubovému úspechu Greif, ktorý sa na Mallorce vo voľnom čase venuje golfu.

Už ho nič neprekvapuje

Mnohých slovenských fanúšikov prekvapuje, že bývalý brankár Slovana Bratislava dlhodobo absentuje v nomináciách trénera Francesca Calzonu.

„Mňa už nič neprekvapuje, pretože s nikým som sa o reprezentácii nerozprával už takmer tri roky. Ani som nečakal, že ma povolajú. Nie je to otázka na mňa, ale na trénera Calzonu,“ vysvetlil Greif, ktorý doplnil, že „Los Bermellones“ mu ponúkli možnosť predĺženia aktuálneho kontraktu.

„Je to tak, dostal som na stôl ponuku na novú zmluvu. Teraz sa začnú rozhovory. O budúcnosti však nerád hovorím, pretože som sa pre zranenie naučil žiť zo dňa na deň. Mám tu ešte zmluvu na jeden a pol roka. Čo bude potom uvidíme. Chcem tu ostať, ale len vtedy ak to bude dávať zmysel,“ uzavrel Greif v rozhovore pre španielsku Marcu.