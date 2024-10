Slovákom nakoniec odomkli dvere k víťazstvu početná výhoda a výstavná strela Haraslína, Duda si uvedomuje nedostačujúci výkon (foto)

Hráči slovenskej futbalovej reprezentácie predviedli pod vedením trénera Francesca Calzonu už aj lepšie výkony ako v dueli 1. skupiny C-divízie Ligy národov 2024/2025 v azerbajdžanskom Baku.

Počítajú sa však víťazstvá a body, a tento cieľ sa Slovákom pri Kaspickom mori podarilo naplniť do bodky. Po triumfe 3:1 pred novembrovým „finále“ môžu stále pomýšľať na prienik do B-divízie.

Jeden z hrdinov

Pri najdôležitejších momentoch bol krídelník Lukáš Haraslín, ktorý v najcennejšom drese skóroval prvýkrát od júnového prípravného duelu proti San Marínu.

V 75. min výstavnou strelou do vinkľa strelil gól na 2:1 pre hosťujúci tím, ktorý sa nakoniec ukázal ako víťazný.

Krátko predtým sa však rovnako Haraslín postaral o početnú výhodu pre mužstvo spod Tatier, keď po faule naňho putoval predčasne pod sprchy útočník Azerbajdžanu Mahir Emreli.

Prispel k triumfu

Záložník Ondrej Duda odohral v Azerbajdžane svoj 80. zápas v národnom mužstve. Síce neskóroval, ale poctivou hrou v stredovej formácii prispel k triumfu Slovenska.

„Bol to náročný zápas a som rád, že práve 80. bol víťazný. Verím, že ich ešte bude pribúdať. Som rád, že sme stretnutie v Azerbajdžane zvládli,“ poznamenal hráč talianskeho Hellasu Verona.

Čo by bolo, keby domáci mali viac šťastia?

Duda sa netajil tým, že v podaní Slovákov to väčšiu časť stretnutia nebolo optimálne.

„Nerobili sme to, čo sme mali. Nepresúvali sme sa tak, ako sme mali. Boli sme veľmi pasívni a z toho pramenilo, že si to vedeli prihrať a vytvoriť šance. Mali sme šťastie, najmä na začiatku druhého polčasu. Ak by domáci dali gól, bolo by to ťažšie. Aj vďaka červenej karte sme to nakoniec zvládli a strhli na svoju stranu,“ skonštatoval Ondrej Duda.

Slováci uzavrú svoje vystúpenie v C-divízii LN 2024/2025 dvoma zápasmi v novembri.

Najprv sa 16. 11. predstavia vo Švédsku a potom 19. 11. doma proti Estónsku.