Brankár Greif si zachytal na Camp Nou. Trpeli sme proti veľkému favoritovi ako je FC Barcelona, povedal

Slovenskí futbaloví reprezentanti Dominik Greif s Martinom Valjentom si v nedeľu zahrali spolu v drese tímu RCD Mallorca na štadióne Camp Nou proti čerstvému španielskemu majstrovi FC Barcelona. Brankár Greif pri prvom ligovom štarte v tejto sezóne inkasoval trikrát pri prehre 0:3 a obranca Valjent tiež odohral celé stretnutie predposledného 37. kola La Ligy 2022/2023 v Barcelone.

Štvrtý zápas v bránke

Pre 26-ročného Greifa to bol celkovo len štvrtý zápas v bránke mužstva z Malorky v aktuálnom ročníku, tri absolvoval v pohárovej súťaži Copa del Rey. Celkovo odchytal od prestupu zo Slovana Bratislava iba šesť duelov, z toho dva v La Lige.

V nedeľu ho prekonal už v úvodnej minúte Ansu Fati a rovnaký hráč skóroval druhýkrát v 24. minúte. V 70. minúte stanovil konečný výsledok Gavi. Futbalisti RCD Mallorca hrali už od 14. minúty v oslabení, keď Amath Ndiaye dostal červenú kartu za faul na Alejandra Baldého.

„Bol to ťažký zápas. To posledné, čo by ste chceli, je inkasovaný gól v prvej minúte a potom červená karta. Trpeli sme proti veľkému favoritovi ako je FC Barcelona. Vždy však môžeme byť lepší, v každom zápase sa musíme zlepšovať,“ povedal Greif po stretnutí, citoval ho oficiálny klubový web.

Valjent nastúpil aj v Copa del Rey

Valjent odohral 29. duel ligový duel v končiacej sa sezóne, dvakrát nastúpil aj v Copa del Rey. „Tím ukázal veľkú mentálnu silu. Nebolo ľahké hrať v danej situácii. Zápas sa nám vymkol spod kontroly už v prvej minúte inkasovaným gólom a následným vylúčením. Boli sme však disciplinovaní a snažili sme sa odolať. Barcelona je šampión z nejakého dôvodu. Hrať v oslabení bolo veľmi zložité a treba oceniť snahu celého tímu. Do posledného zápasu sezóny dáme všetko,“ skonštatoval 27-ročný obranca.