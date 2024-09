Dážď a povodne na Slovensku: Dunaj a Morava budú kulminovať, niektoré okresy majú červenú farbu (online)

Na Slovensko dorazila v pondelok posledná vlna zrážok, ale podľa meteorológov je menej výrazná ako tie predchádzajúce.

„Intenzita dažďa je menšia než počas víkendu, za posledných šesť hodín spadlo najviac zrážok na Kysuciach, Orave, Spiši a čiastočne na dolnom Šariši a severne od Košíc,“ priblížil v pondelok po deviatej ráno Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti Facebook.

Hladina Dunaja v Devíne a Bratislave je už podľa meteorológov na úrovni 3. stupňa povodňovej aktivity (SPA), pričom k stavu kulminácie chýba v Devíne ešte približne 60 cm a v Bratislave 50 cm a samotná kulminácia by mala nastať v utorok ráno alebo dopoludnia.

„Hladina Moravy v hornej časti (profily Kopčany a Moravský Sv. Ján) už stúpa len mierne (obr. 4), naopak v dolnej časti nad sútokom s Dunajom je vzostup stále výrazný,“ uvádza SHMÚ s tým, že v Malokarpatskej oblasti a na Myjave je po včerajších kulmináciách väčšina tokov v poklese, na ďalšie zrážky však už reagujú opätovnými vzostupmi toky na Kysuciach a v Rajci.



Aj na pondelok vydal SHMÚ výstrahy prvého, druhého aj tretieho stupňa pred dažďom a tiež žlté varovanie pred vetrom pre sever a juhozápad krajiny.

Meteorológovia upozorňujú, že pondelňajšie zrážky môžu v kombinácii s nasýtenou pôdou a nízkym výparom spôsobiť opätovné vzostupy vodných hladín najmä tam, kde boli počas víkendu zaznamenané povodňové stavy, teda na západe a severozápade Slovenska.

Najvyšší červený stupeň hydrologickej výstrahy pred povodňami z trvalého dažďa je vydaný v okresoch Skalica, Senica, Myjava, Bratislava, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Čadca a Kysucké Nové Mesto.

Dunaj by mal podľa Drobu kulminovať dnes vo večerných hodinách. „V utorok dopoludnia by malo dôjsť k prvému poklesu,“ dodal Droba.

10:57 V súvislosti s intenzívnym dažďom zasahovali hasiči v Trenčianskom kraji počas víkendu celkovo 67-krát. Kým od soboty 14. septembra od 06:00 do nedele 15. septembra do 06:00 zasahovali hasiči v súvislosti s poveternostnou situáciou celkom 8-krát, z nedele 15. septembra od 06:00 do pondelka 16. septembra do 06:00 zasahovali hasiči v kraji až 59-krát.

Ako ďalej informoval Marián Petrík z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Trenčíne, pri týchto udalostiach zasahovalo 53 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a 209 členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí, pri ktorých bolo nasadených spolu 80 kusov hasičskej techniky.

Pri udalostiach počas soboty 14. septembra od 06:00 do nedele 15. septembra do 06:00 zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Hasičských staníc v Novom Meste nad Váhom, Myjave, Púchove, Prievidzi a členovia dobrovoľných hasičských zborov z obcí Pobedím a Vrbovce. „Išlo o odstraňovanie popadaných stromov z cestných komunikácií, resp. naklonených stromov, ktoré ohrozovali premávku v okresoch Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Púchov a Prievidza. Celkom pri týchto udalostiach zasahovalo 18 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a 6 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí a bolo nasadených 8 kusov hasičskej techniky,“ priblížil Marián Petrík.

Od nedele 15. septembra od 06:00 do pondelka 16. septembra do 06:00 zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Hasičských staníc v Trenčíne Novom Meste nad Váhom, Myjave, Púchove, Bánovciach nad Bebravou, Prievidzi a členovia dobrovoľných hasičských zborov z miest a obcí Brezová pod Bradlom, Brestovec, Hrašné, Bzince pod Javorinou, Vrbovce, Zemianske Podhradie, Nová Bošáca, Bošáca-Zabudišová, Bošáca, Turá Lúka, Krajné, Miškech Dedinka, Žitná – Radišá, Zliechov, Lubina, Jablonka, Valaska Belá, Kolačín, Hôrka nad Váhom, Ivanovce, Čachtice, Kálnica, Rudník, Chvojnica, Moravské Lieskové, Beckov, Stará Turá – Topolecká, Stará Turá – Papraď, Kostolné – Babulicov vrch, Pruské, Myjava, Horné Sŕnie, Poriadie, Chocholná – Velčice, Opatová, Lysá pod Makytou, Červený Kameň, Diviaky nad Nitricou a Malé Hoste. „Išlo o odstraňovanie popadaných, resp. naklonených stromov z cestných komunikácií, ktoré ohrozovali premávku, stavanie protipovodňových zábran a odčerpávanie vody zo zatopených priestorov,“ dodal Petrík z KR HaZZ v Trenčíne.

10:44 Situácia v Košiciach je pokojná, napriek tomu, že prší. Pre médiá to skonštatoval primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý).

Dodal, že situáciu už niekoľko dní monitorujú, sledujú vodné toky, a pripravená je aj civilná ochrana. „Vyzerá to tak, že dnešným dňom dážď tu v Košiciach ustane a vodné toky v okolí Košíc aj rieka Hornád by mali byť v takom stave, že by nikoho nemala voda ohroziť,“ myslí si.

Polaček pripustil, že v meste je niekoľko kritických miest, ako je napríklad Ťahanovský most, ale problémy sú i v mestských častiach Myslava či Krásna nad Hornádom. Dodal ale, že situáciu nielen sledujú, ale v rámci možností robia aj opatrenia. Taktiež komunikujú s vodohospodármi v súvislosti s vodnou nádržou Ružín. „Pre túto chvíľu platí, že v Košiciach nie sú žiadne obmedzenia,“ uviedol.

Primátor tiež vyjadril solidaritu všetkým, ktorí v posledných dňoch čelia v dôsledku počasia ohrozeniu či stratám na majetku. Otázka pomoci zasiahnutým oblastiam je podľa primátora na stole, dodal, že v najbližších dňoch by malo byť mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva a mohlo by sa diskutovať aj o tejto téme.

10:41 Príslušníci Hasičského a záchranného zboru a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí v Trnavskom kraji zasahovali v priebehu nedele 15. septembra v súvislosti s poveternostnou situáciou celkom 150 krát.

Celkom bolo podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave Leny Košťálovej v teréne 43 profesionálnych hasičov a 879 členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí. Nasadených bolo 919 kusov hasičskej techniky. Najčastejšie hasiči odčerpávali vodu z domov, pivníc a cestných komunikácií, zamestnali ich aj popadané stromy na cestných komunikáciách.

Len v Radošovciach v okrese Skalica bolo v teréne približne 50 hasičov z dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí Radošovce, Koválovec, Chropov, Lopašov, Holíč, Vieska a zo spoločnosti Schaeffler. Spolu s dobrovoľníkmi plnili vrecia pieskom, ktoré boli potom k dispozícii občanom.

Zabezpečovali tiež kopanie rigolov na odvedenie vody do polí a po jej poklese aj odčerpávanie vody z domov obyvateľov. Podobná situácia bola aj v Sobotišti v okrese Senica, hasiči boli na nohách prakticky vo všetkých obciach okresov Skalica a Senica.

9:58 Povodňová situácia v Stupave v okrese Malacky sa od nedele zlepšila a zatiaľ je stabilizovaná. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti. „Počas noci sa povodňová situácia v meste zlepšila a voda začala ustupovať. Hoci zóna okolo kaštieľskeho parku zostáva zaplavená, situácia na ostatných komunikáciách je stabilná,“ uvádza mesto s tým, že sú stále vyhlásené výstrahy a zrážky pretrvávajú, preto situáciu pozorne monitorujú.

O 13:00 je plánované zasadnutie krízového štábu aj so všetkými zložkami, ktoré budú pomáhať pri odstraňovaní a riešení následkov povodní v Stupave. Voda, ktorá sa v nedeľu 15. septembra vyliala zo Stupavského potoka, zaplavila viacero ulíc. Povodeň zasiahla aj Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ. Klientov včas evakuovali na vyššie poschodia. Keďže voda zaplavila aj sklad potravín, dobrovoľní hasiči zabezpečili distribúciu potrebných potravín priamo do Kaštieľa.

Cesta medzi Lozornom a Stupavou je stále neprejazdná v oboch smeroch. Z dôvodu zhoršenej povodňovej situácie platí v meste až do odvolania zákaz vstupu do všetkých parkov.