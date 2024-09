Dážď a povodne na Slovensku: Dunaj v Bratislave ešte stúpa a meteorológovia avizujú ďalšiu vlnu zrážok (online)

Intenzívny dážď zdvihol hladiny riek na Slovensku a situácia sa v nedeľu na viacerých miestach krajiny zhoršila. Ako informovali meteorológovia na sociálnej sieti Facebook, najhoršia hydrologická situácia nastala v povodí Kysuce, Myjavy a v menších povodiach Malých Karpát a osobitne sledujú vývoj na Dunaji a Morave.

V nedeľu pribudli aj okresy s najvyššou červenou hydrologickou výstrahou tretieho stupňa. Kým v sobotu platila iba na Záhorí v okresoch Skalica, Senica, Myjava, Malacky a v Bratislave na rieke Dunaj, v nedeľu už pribudli aj okresy Senec, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Trnava, Pezinok, Žilina, Čadca a Kysucké Nové Mesto.

Zaktualizované hydrologické výstrahy prvého, druhého aj tretieho stupňa v nedeľu 15. septembra 2024. Foto: www.shmu.sk

Zrážky ovplyvnili hlavne severozápad Slovenska, stredné Považie, hornú Nitru a oblasť Malých Karpát, kde nastala kritická situácia s malými tokmi.

„Akonáhle zrážky v týchto lokalitách ustali, dostali sa do kulminácie. Malé toky rýchlo reagujú na vzostup hladiny, ale v rýchlom slede taktiež vedia ísť aj do poklesu. Na Záhorí horné toky už klesajú, avšak vplyvom dotekania situácia v Stupave ešte nie je úplne stabilizovaná. Čakajú nás však ďalšie dažde, a to od polnoci. Bude preto dôležité odsledovať túto situáciu, nakoľko budú znova stúpať hladiny. Čiže ešte jedna vlna príde. Vyzerá to na 5 až 30 ml zrážok, čo však už bude výrazne menej. V ďalších dňoch od utorka, stredy by už mal nastať pokoj,“ uviedli meteorológovia.

Na rieke Morava je situácia podľa meteorológov stabilizovaná aj vďaka českým kolegom, ktorý regulovali výtok Moravy. Spresnili, že rieka by už nemala dosiahnuť kritické hodnoty. „Hladina Dunaja v Bratislave by mala s určitosťou presiahnuť 900 cm, kulminovať by mala na úrovni približne 930 cm,“ priblížil SHMÚ.



Ďalšiu vlnu zrážok očakávajú meteorológovia v pondelok, ale bude menej výrazná ako tie predchádzajúce. „Vzhľadom na stav nasýtenia, pri výskyte intenzívnejších zrážok je možnosť opätovného vzostupu hladín,“ upozornili.



Online (minúta po minúte) v súvislosti s výdatnými zrážkami 22:30 Online (minúta po minúte) sme ukončili, ďakujeme vám za pozornosť a sledujte nás aj naďalej. 21:16 Bratislavská polícia priblížila najnovšie informácie o dopravných obmedzeniach.

20:39 V Bratislave vyvrátilo tisícky stromov a odstraňovanie dôsledkov dažďa a silného vetra bude trvať viac dní. Informuje o tom magistrát na sociálnej sieti Facebook a vyzýva ľudí, aby minimalizovali pohyb po meste. „Kritická situácia je v Devíne a Devínskej Novej Vsi,“ priblížil.

20:20 Všetky mosty v Čadci, ktoré sú majetkom mesta, sa podarilo sprejazdniť. „Neprejazdné ostávajú mosty v správe štátnych organizácií. Zajtra po dodaní stanovísk o vyhovujúcom technickom stave, budú sprístupnené aj tieto mosty. Ide konkrétne o most z Námestia slobody most do Bukova,“ informovala radnica na sociálnej sieti Facebook. Mesto Čadca tiež vyslovilo poďakovanie všetkým, ktorí pomohli a pomáhajú s odstraňovaním škôd po povodni. „Ďakujeme organizáciam DHZ z Čadce, Skalitého, Povinej, Zákopčia, Starej Bystrice, Novej Bystrice, Vychylovky, Korne a Klubiny,“ uviedlo.

19:51 Ministerstvo vnútra radí, čo robiť pri zosuve pôdy.

19:45 Policajti poriečneho oddelenia pomáhali v priebehu dnešného dňa evakuovať obyvateľov hausbótov na Jaroveckom ramene Dunaja.

19:39 Hladina Dunaja v Bratislave by mala s určitosťou presiahnuť 900 cm, kulminovať by mala na úrovni približne 930 cm. Informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti Facebook. „V týchto chvíľach prší už len na juhozápade územia (inde len výnimočne). Práve v juhozápadnej časti krajiny je ešte situácia komplikovaná, aj vzhľadom na vývoj na Morave a Dunaji,“ priblížili s tým, že po vybrežení niektorých menších tokov v Malokarpatskej oblasti a na Záhorí boli a sú zaplavené územia v ich blízkosti, aj intravilány obcí, ale v najbližších hodinách by mala voda pozvoľna opadávať.

„Po ustatí zrážok na zvyšku územia pozorujeme súčasne aj pokles vodných hladín na menších tokoch a v horných úsekoch väčších tokov – Kysuce (obr. 3 a 4), Rajčanky, stredného Váhu a Nitry. V ostatných, menej zasiahnutých povodiach je väčšina tokov v poklese, dolné úseky väčších tokov zaznamenávajú vzostupy z dotekania,“ doplnili.

Ďalšia vlna zrážok príde podľa meteorológov od severovýchodu počas pondelka, ale bude menej výrazná ako tie predchádzajúce. „Vzhľadom na stav nasýtenia, pri výskyte intenzívnejších zrážok je možnosť opätovného vzostupu hladín,“ upozornili.



19:33 Situácia s výpadkami elektriny na strednom Slovensku sa vďaka nasadeniu elektrikárov zlepšila. Agentúru SITA o tom informoval Miroslav Gejdoš, špecialista externej komunikácie Stredoslovenskej distribučnej (SSD). „Bez prúdu je aktuálne už len približne 700 odberných miest. Väčšina z nich sa nachádza v obciach Makov (okres Čadca), Očová (okres Zvolen), Dúbravy a Vígľaš (obidve v okrese Detva),“ priblížil s tým, že urobia maximu, aby dodávku elektriny pre všetkých obnovili ešte v nedeľu, ale nie je vylúčené, že niektoré domácnosti zostanú vypnuté aj cez noc. 19:24 Na niektoré miesta, ktoré postihli záplavy sa bol v nedeľu osobne pozrieť aj prezident Peter Pellegrini. „Bol som sa dnes pozrieť na postihnuté miesta v bratislavskej Devínskej Novej Vsi a osobne sa poďakovať hasičom, záchranárom a policajtom za ich neľahkú prácu. Povedal som len jedno: na prvom mieste musia byť životy a zdravie ľudí. Keď budú všetci ohrození v bezpečí, potom je čas zachraňovať majetok. Chcem sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa v týchto náročných dňoch starajú o životy, zdravie a majetky ľudí v zasiahnutých oblastiach,“ napísal k videu zverejnenému na sociálnej sieti Facebook. Poďakoval sa záchranným zložkám, hasičom a policajtom, všetkým orgánom štátu, obcí a miest, ktoré robia pre ľudí maximum. „Chcem poprosiť nás všetkých, aby sme v týchto ťažkých chvíľach boli k sebe ľudskí, obetaví a vzájomne nápomocní. Toto je čas zabudnúť na akékoľvek vzájomné spory či rozdielne názory – toto je čas spoločne priložiť ruku k záchrane svojho suseda alebo k pomoci pri odstraňovaní škôd. Ako národ sme v ťažkých chvíľach vždy ukázali oveľa viac dobrého ako inokedy – nech sa nám to podarí aj zoči-voči prírodným živlom,“ apeloval.

18:55 V meste Šaštín – Stráže v okrese Senica vyhlásili v nedeľu mimoriadnu situáciu, ktorá bude platiť až do odvolania. „Mesto Šaštín-Stráže z dôvodu bezprostredného ohrozenia životov, zdravia a majetku pôsobením pretrvávajúcich výdatných dažďov, silných nárazových vetrov a dosiahnutia hladiny rieky Myjava, úroveň 3. stupňa povodňovej aktivity, vyhlasuje mimoriadnu situáciu na území mesta Šaštín-Stráže,“ oznámila šaštínska radnica. V Šaštíne – Strážach sa napriek tomu dnes konala Národná púť k Sedembolestnej Panne Márie, patrónke Slovenska, aj keď s výrazne redukovaným programom. Slávnostnej svätej omše v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie sa zúčastnil aj prezident Peter Pellegrini, podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko, viacerí ministri a poslanci parlamentu. Na rozdiel od minulosti sa púť konala v obmedzenom režime, práve pre nepriaznivé poveternostné podmienky sa jej zúčastnilo len niekoľko stoviek veriacich. Bratislavská arcidiecéza pre zlé počasie dopredu vyzvala veriacich, aby uprednostnili slávenie nedeľnej svätej omše vo svojich farnostiach a filiálnych kostoloch a duchovne sa spojili so slávením v národnej bazilike v Šaštíne. 18:21 Meteorológovia priblížili aj úhrn zrážok od štvrtka do nedeľňajšieho podvečera.

Úhrn zrážok na Slovensku od štvrtka do nedeľňajšieho podvečera. Foto: www.facebook.com

18:04 Ministerstvo vnútra apeluje na ľudí, aby nepoužívali vodu zo studní, je to z dôvodu možnej kontaminácie po výdatných dažďoch. „Buďte opatrní aj pri konzumácii úrody zo záhrad, ktorá mohla prísť do kontaktu so záplavovou vodou,“ upozorňuje s tým, že by bolo dobré aj obmedziť využívanie kanalizácie, čo pomôže čističkám odpadových vôd.

17:58 Dopravnému podniku Bratislava sa podarilo obnoviť niektoré linky MHD.

17:35 Zrážky na väčšine Slovenska ustali, no v regiónoch s najvyššími úhrnmi prší ďalej a úhrny sa ešte navýšia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). „Na Záhorí a západnom okraji Bratislavy je však trvalý dážď s intenzitou aj 2 až 4 mm za hodinu, čo je aj región, kde za túto situáciu napršalo najviac. Podľa operatívnych meraní tam už od štvrtka miestami spadlo 200 až 250 mm zrážok,“ priblížili.

17:19 P rofesionálni a dobrovoľní hasiči z celého Bratislavského kraja v nedeľu od šiestej ráno do pol štvrtej popoludní vykonali takmer 300 výjazdov.

17:11 Bratislavskí policajti apelujú na občanov, aby sa nepribližovali k vodnému toku rieky Dunaj na Tyršovom, Fajnorovom nábreží, prípadne na iných miestach v blízkosti vodného toku rieky. „V prípade pádu do rieky by mohli byť následky fatálne,“ upozorňujú.

17:06 Krízový štáb mestskej časti Bratislava-Devín až do odvolania odporúča minimalizovať pohyb po prístupových komunikáciách do mestskej časti a ak je to možné, zostať doma a tiež Nepohybovať sa v záplavovej oblasti, nechodiť do lesov a na iné miesta, kde hrozí pád stromov alebo zosuv pôdy.

17:01 Kulmináciu Dunaja v Bratislave očakávajú meteorológovia v utorok. 16:48 Na strednom aj západnom Slovensku spôsobili silný vietor a výdatné dažde rozsiahle výpadky elektriny

16:39 Ministerstvo práce je pripravené spustiť humanitárnu pomoc, na jednu domácnosť je možné poskytnúť až 1500 eur.

16:24 Polícia zverejnila autentické zábery z evakuácie obyvateľov z Devínskej Novej Vsi.

16:17 Dopravný podnik Bratislava o štvrtej popoludní zaktualizoval obmedzenia v MHD.

16:09 Povodeň zasiahla aj Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, ktorý spravuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK). „Klienti boli včas evakuovaní na vyššie poschodia. Keďže voda zaplavila aj sklad potravín, naši hasiči zabezpečili distribúciu potrebných potravín priamo do Kaštieľa,“ uviedlo mesto Stupava na sociálnej sieti Facebook.

15:58 Ministerstvo vnútra priblížilo, čo má obsahovať evakuačná batožina.

15:54 Ministerstvo školstva apeluje na školy v Bratislavskom kraji, aby zvážili prerušenie vyučovania a prevádzky v pondelok 16. septembra 2024. Toto odporúčanie prichádza v súvislosti s vyhlásením III. stupňa povodňovej aktivity na celom území kraja, ktoré vyhlásili ministerstvá vnútra a životného prostredia pre aktuálne poveternostné podmienky. Ministerstvo školstva vyzýva riaditeľov škôl, aby zabezpečili ochranu zdravia a bezpečnosti žiakov ako prioritnú úlohu. „Vzhľadom na odporúčania ministerstiev vnútra a životného prostredia a na vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity v Bratislavskom kraji, odporúčame školám zvážiť prerušenie vyučovania a prevádzky, ak to riaditelia považujú za nevyhnutné na ochranu zdravia a bezpečnosti žiakov,“ uviedol rezort vo vyhlásení 15:39 Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) so znepokojením sleduje aktuálnu povodňovú situáciu, ktorá zasiahla viaceré obce v Bratislavskom, Trenčianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji. Povodne spôsobujú vážne materiálne škody a predstavujú výraznú záťaž pre miestne samosprávy, obyvateľov a infraštruktúru postihnutých oblastí. Predseda ZMOS predloží na utorkové online rokovanie Rady ZMOS návrh na zriadenie transparentného účtu, ktorý bude slúžiť na pomoc obciam a mestám zasiahnutým súčasnými povodňami. „Tento účet bude zriadený v priebehu nasledujúcich dní a následne zverejnený na oficiálnej webovej stránke a komunikačných kanáloch ZMOS,“ uviedol Jozef Božik, predseda ZMOS. Transparentný účet bude určený najmä pre mestá a obce ako prejav vzájomnej solidarity. Božik spresnil, že získané finančné prostriedky budú použité na podporu obcí a ich obyvateľov v oblastiach postihnutých povodňami. O rozdelení získaných finančných zdrojov budú rozhodovať regionálne združenia ZMOS v postihnutých regiónoch a okresoch, čím sa zabezpečí ich cielené a spravodlivé využitie. „Chcem vyjadriť plnú podporu mojim kolegom v samosprávach, ktorí sú v plnej pohotovosti a promptne reagujú na aktuálnu situáciu. Spoločnými silami musíme zabezpečiť, aby sme pomohli čo najviac postihnutým obciam a ich obyvateľom,“ dodal predseda ZMOS. Združenie bude o ďalších krokoch informovať prostredníctvom svojich komunikačných kanálov a ďakuje všetkým, ktorí sa do tejto aktivity zapoja. 15:30 Meteorológovia zo SHMÚ na tlačovej konferencii informovali, že zrážky ovplyvnili hlavne severozápad Slovenska, stredné Považie, hornú Nitru a oblasť Malých Karpát, kde nastala kritická situácia s malými tokmi. „Akonáhle zrážky v týchto lokalitách ustali, dostali sa do kulminácie. Malé toky rýchlo reagujú na vzostup hladiny, ale v rýchlom slede taktiež vedia ísť aj do poklesu. Na Záhorí horné toky už klesajú, avšak vplyvom dotekania situácia v Stupave ešte nie je úplne stabilizovaná. Čakajú nás však ďalšie dažde, a to od polnoci. Bude preto dôležité odsledovať túto situáciu, nakoľko budú znova stúpať hladiny. Čiže ešte jedna vlna príde. Vyzerá to na 5 až 30 ml zrážok, čo však už bude výrazne menej. V ďalších dňoch od utorka, stredy by už mal nastať pokoj,“ uviedli meteorológovia. Na rieke Morava je situácia podľa meteorológov stabilizovaná aj vďaka českým kolegom, ktorý regulovali výtok Moravy. Spresnili, že rieka by už nemala dosiahnuť kritické hodnoty. „Na Dunaji je situácia horšia. Tá vlna sa bude postupne posúvať až ku Komárnu a Štúrovu, kde môžeme tiež očakávať 3. stupeň povodňovej aktivity. Kulmináciu v Bratislave očakávame v utorok. Bratislava bude ochránená až na niektoré územia. Proces vzostupu Dunaja nie je ukončený. Do utorka bude hladina stúpať. Uvidíme, ako dlho bude trvať vysoká voda, nakoľko sa situácia trochu zasekne v dôsledku natlačenia Dunaja do koryta Moravy. Najväčšie odľahčenie očakávame od utorka do stredy,“ uviedli meteorológovia. 14:52 Aktuálna situácia v Sobotišti.

14.43 Aktuálna situáciu v Novom Meste nad Váhom

14:30 Evakuácia obyvateľov Mlynskej ulice v Devínskej Novej Vsi.

14:20 Tretí stupeň povodňovej aktivity na území mesta vyhlásil aj Pezinok. „Došlo k zaplaveniu bytového domu na ulici dona Sandtnera aj k vyplaveniu potoka Saulak ohrozujúceho zdravie a majetok obyvateľov. Hrozí riziko vyplavenia aj Rakovho potoka v Grinave. Vyzývame držiteľov a užívateľov motorových vozidiel na ich preparkovanie pri potoku Saulak v Pezinku a Rakovom potoku v Grinave z dôvodu ochrany majetku a v prípade potreby zabezpečenia prístupu pre záchranné zložky,“ informovalo na sociálnej sieti Facebook.

14:07 Mesto Stupava žiada obyvateľov, aby nevstupovali na zatopené územia a oblasť vybrežených tokov, predovšetkým v oblastiach so stekajúcou vodou z hôr. „Hasiči sa momentálne prioritne venujú zabezpečovaniu zaplavených území. Zaplavené pivnice domov budú riešené po uvoľnení najkritickejších situácií,“ informovala radnica na sociálnej sieti Facebook.

14:03 Mestská plaváreň a kúpalisko v Čadci bude pre verejnosť až do odvolania zatvorené. Ako ďalej informuje mesto na sociálnej sieti Facebook, zdá sa, že najhoršie majú za sebou. „Podľa stanoviska odborníkov nás postihla 50-ročná voda a podobné povodne boli v Čadci zaznamenané v roku 1997,“ priblížilo mesto.

Voda napáchala veľké škody na majetku, čo bude mať vplyv na režim fungovania škôl a školských zariadení, ako aj spojov prímestskej dopravy a života mesta vôbec. „Keďže pri povodni došlo k prieniku splaškovej vody do okolitej pôdy, upozorňujeme občanov na možnú kontamináciu studní, pôdy a úrody v záhradách a potrebe obmedziť využívanie kanalizácie z dôvodu správnej činnosti čističky odpadových vôd,“ informuje mesto.

Zasiahnuté ničivými živlom boli aj priemyselné areály, čo bude mať vplyv na riadne fungovanie celého mesta. 13:46 Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) opäť vydal žltú výstrahu prvého stupňa pred silným vetrom. V okresoch Bratislava, Pezinok, Senec, Komárno, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany a Trnava. „Miestami sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu a v priemere okolo 45 kilometrov za hodinu,“ upozorňuje SHMÚ na svojom webe.

Výstraha prvého stupňa pred vetrom vydaná na nedeľu 15. septembra 2024. Foto: www.shmu.sk

13:34 Od 9. do 15. septembra k šiestej hodine ráno spadlo v Perneku neuveriteľných 342,5 mm zrážok.

13:20 Prosba polícia na občanov.

13:14 Aktuálna situácia v Stupave.

13:11 Krízový štáb Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v reakcii na aktuálnu meteorologickú a hydrologickú situáciu odporučil riaditeľom stredných škôl v kraji, aby udelili na pondelok 16. septembra riaditeľské voľno. Predseda BSK Juraj Droba informoval, že rozhodnutie o riaditeľskom voľne je v kompetencii konkrétnych riaditeľov škôl. „Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť bezpečnosť obyvateľov kraja,“ uviedol Droba. Dôvodom sú meteorologické aj hydrologické výstrahy 3. stupňa, ktoré spolu s komplikáciami v doprave predstavujú zvýšené riziko. Opatrenie nasleduje po nedeľnom rannom zasadnutí Krízového štábu BSK, ktorý prijal sériu opatrení zameraných na zvládnutie extrémnych dôsledkov počasia. 13:02 Aktuálna situácia na rieke Myjava v obci Kuklov.

12:59 Minister životného prostredia Tomáš Taraba v nedeľu v televíznej relácií TA3 V politike vyzdvihol význam vodného diela Gabčíkovo. „Dnes vidíme, akú plní úlohu. Zarába nám do rozpočtu a plní nenahraditeľnú protipovodňovú ochranu. Zastavil sa prejazd lodí pre prípad, že budeme musieť vypúšťať vodu,“ povedal Taraba. 12:57 Rieka Morava má aktuálne ešte rezervu 30 cm a dúfame, že táto situácia už ustane. Problémový však bude Dunaj. Uviedol v nedeľu v televíznej relácií TA3 V politike podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba.

12:41 Aktuálna situácia v železničnej doprave.

12:29 Polícia priblížila aktuálnu situáciu na rieke Morava.

12:24 V obci Kuchyňa v okrese Malacky museli evakuovať približne sto osôb a v Devínskej Novej Vsi na Istrijskej ulici museli evakuovať päť domov. Informovala o tom polícia na svojej sociálnej sieti. Dôvodom sú nepriaznivé poveternostné podmienky. Obyvatelia Kuchyne aktuálne hlása aj výpadky elektrickej energie či zaplavené cesty. Najväčší problém majú obyvatelia žijúci pod kuchynskou priehradou, ktorých museli evakuovať. „V súvislosti s aktuálnymi poveternostnými podmienkami na území Bratislavského kraja občanov upozorňujeme, aby sa nezdržiavali v blízkosti stromov, a taktiež aby pod nimi neparkovali svoje vozidlá,“ upozornila polícia. 12:22 Aktuálna situácia v Stupave.

12:18 Mesto Stupava z dôvodu zaplavenie prečerpávacej stanice žiada obyvateľov ulíc: U Kozanka, Lisčia, Jelenia, Medzipotočná, Pajštúnska a Park, aby dočasne obmedzili vypúšťanie domových odpadových vôd. 12:09 Aktuálna situácia v Kuchyni na Záhorí.

12:02 Úrad verejného zdravotníctva SR vydal pre občanov základné odporúčania v prípade povodní.

11:57 Bratislavský samosprávny kraj (BSK) priblížil situáciu na cestách.

11:55 Aktuálna situácia na Dunaji v Bratislave.

11:43 Mesto Stupava zriadilo evakuačné stredisko v Základnej škole kpt. Jána Nálepku a obyvatelia ho môžu využiť v prípade ohrozenia zdravia a života. „Do evakuačnej batožiny si zbaľte osobné doklady, dôležité zmluvy, dokumenty a cennosti. Nezabudnite na jedlo, lieky, náhradné oblečenie a obuv, základné hygienické potreby, osobnú elektroniku a nepremokavý plášť,“ informuje na sociálnej sieti Facebook.



11:32 Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) informuje, že n ajhoršia hydrologická situácia je v povodí Kysuce, Myjavy a v menších povodiach Malých Karpát. Osobitne sledujú vývoj na Dunaji a Morave.

11:26 Polícia na sociálnej sieti Facebook upozorňuje na ďalšie uzatvorené cesty. „ Na niektorých miestach zasahujú okrem policajtov aj hasiči a armáda. Prosíme všetkých, aby dodržiavali dopravné značenie a pokyny polície,“ priblížila.

11:22 Kritická situácia je aj v obci Sobotište, kde sú zaplavené už aj niektoré domy. Informuje polícia na sociálnej sieti Facebook. 11:19 Vážna situácia je aj v Čadci, kde je vyhlásený 2. aj 3. stupeň povodňovej aktivity. Vedenie mesta prosí všetkých obyvateľov o dodržiavanie pokynov zasahujúcich zložiek. Uzavretý je most smerujúci z Námestia slobody smerom k Tescu a most na Hlinkovej ulici, pri pekárňach.

11:10 Počet zásahov hasičov za posledných 24 hodín výrazne stúpol. „Najčastejšie výjazdy súviseli s odstraňovaním popadaných, alebo nalomených stromov a konárov z cestných komunikácií a odčerpávaním vody z ciest, zatopených domov, či garáží,“ priblížili na sociálnej sieti Facebook.

11:02 Polícia upozorňuje aj na neprejazdné úseky ciest v Bratislavskom, Žilinskom a Trenčianskom kraji.

10:45 Aktuálna situácia pri Devínskom jazere v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves.

10:32 Policajti pomáhajú pri evakuácii obyvateľov viacerých domov v Devínskej Nove Vsi a na Záhorí. V súvislosti s aktuálnymi poveternostnými podmienkami na území Bratislavského kraja polícia občanov upozorňuje, aby sa nezdržiavali v blízkosti stromov, a taktiež aby pod nimi neparkovali svoje vozidlá. Vodičov žiada, aby dôsledne rešpektovali dopravné značenie a riadili sa jej pokynmi.



10:23 Stupava na sociálnej sieti informovala, že došlo k vybreženiu Stupavského potoka a Kaštieľskeho parku a k zaplaveniu viacerých ulíc. Aktuálne sú zaplavené a neprejazdné najmä ulice: Záhradná, Agátová, Marcheggská, Bitúnková, Nová, Medzipotočná, Líščia, Park, Barónové, Mlynská, Budovateľská a Železničná. Zaplavená je aj časť Hlavnej ulice v okolí parku a mestského úradu. „Situácia sa mení z minúty na minútu. Zaplavenie ďalších ulíc v najbližších hodinách nevieme vylúčiť, vzhľadom na neutíchajúce zrážky a prísun vody z Malých Karpát je pravdepodobné,“ dodáva samospráva. Zároveň vydala upozornenie pre obyvateľov, aby si pripravili evakuačnú batožinu pre prípad núdze a vyzvania na riadenú evakuáciu, ktorú nemôže vylúčiť.

10:14 Aktuálna situácia v Bratislave pri Devínskom jazere, kde hasiči odčerpávajú vodu.

10:08 Mesto Skalica upozorňuje na sociálnej sieti, že cesta do prístaviska na Baťovom kanáli je zatopená a neprejazdná.

9:56 Aktuálna situácia v Podbranči okres Senica, kde je zatopená cesta v Hornej doline.

9:40 V Myjave sa zhoršila situácia a aktuálne platí tretí stupeň povodňovej aktivity. Ako informovala samospráva na svojom webe, suchý polder pri myjavskej nemocnici sa začal plniť a prišlo k vybreženiu prítokov rieky Myjava. Pod vodou je napríklad časť Trnovce, kde sú zaplavené cesty, amfiteáter a voda sa priblížila k rodinným domom.

9:32 Počasie ovplyvnilo aj viaceré linky MHD v Bratislave. „Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok a poškodeného trolejového vedenia je prerušená premávka električiek,“ uviedol Dopravný podnik Bratislava na sociálnej sieti Facebook.

9:28 Okresný úrad Myjava a prevádzkovateľ vodovodov BVS vyzývajú občanov Brezovej, Košarísk a Priepasného, aby obmedzili spotrebu vody. „V dôsledku častých výpadkov elektriny nefungujú čerpadlá na vodných zdrojoch v okolí Brezovej, preto sa znižuje tlak v potrubiach. O ďalšom vývoji situácie vás budeme informovať,“ informovala samospráva.

9:25 Zaplavené a uzavreté ulice sú aj v Stupave.

9:11 Pásmo výdatného dažďa spojeného so zvlneným studeným frontom a tlakovou nížou podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) pomaly opúšťa naše územie a v súčasnosti zasahuje už len juhozápad. „Toto pásmo počas nočných hodín prešlo postupne od severovýchodu celým územím a zaznamenali sme na ňom úhrny zrážok od 10 do 40 mm, v povodí Rajčanky, Kysuce a na juhozápade zväčša od 50 do 80 mm,“ priblížili meteorológovia.

9:07 Na území okresu Skalica je vyhlásená mimoriadna situácia, dôvodom sú stúpajúce hladiny vodných tokov v dôsledku dažďa. Ako sa píše v dokumente o vyhlásení mimoriadnej situácie, počas obdobia ohrozenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia, činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na záchranu života, zdravia a majetku, a to vykonávaním preventívnych opatrení a záchranných prác. 9:03 Zaplavená časť diaľnice D2 v blízkosti výjazdu na Zohor v smere z Bratislavy.

