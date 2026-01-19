SEAT Arona a SEAT Ibiza osviežené, farebné a predstavené aj na Slovensku - FOTO

Modely španielskej značky SEAT s názvami Arona a Ibiza prešli v poradí už druhým faceliftom a prichádzajú tak opäť omladené a osviežené. Lepšie výbavy, lepšie vnútorné spracovanie a skoro rovnaké ceny. Dva z troch kľúčových modelov značky prešli faceliftom a stali sa farebnejšími.
SEAT zapne diaľkové a vidí do roku 2029
Na tlačovej konferencii, ktorá sa konala v súvislosti s uvedením faceliftovaných modelov Arona a Ibiza na náš trh zaznelo aj prirovnanie o diaľkových svetlách do budúcnosti. Pekná metafora súvisela s otázkami, ktoré sa v ostatnom čase okolo značky SEAT pravidelne vynárajú. A síce: quo vadis SEAT?
Dnes je vo veci oveľa jasnejšie. SEAT zostáva a nielen ako materská značka a výrobca Cupry, ale aj ako jej doplnok. Cupra so SEATom si svoje pozície v priebehu krátkeho obdobia jednoducho vymenili a Cupra sa stala ťažiskovou značkou, SEAT je viac v ústraní. Naďalej však zostáva aktívny a bude pokračovať s tromi súčasnými modelmi aj nasledujúce roky. Ak ste náhodou narátali štyri, nemýlite sa. Háčik je len v tom, že štvrtý model zvaný Ateca už toho roku končí. Výroba pokračuje len do 13-teho týždňa a následne sa rozlúči a to bez náhrady.
Ateca je viazaná na model Karoq od Škody, s ktorým zdieľa väčšinu komponentov, avšak obe autá končia na spoločnej výrobne linke. Otázka ďalšej existencie Karoqa zodpovedaná nie je, hovorí sa o presune výroby, no o následníkovi zatiaľ nepadlo ani slovko. Ibiza a Arona teda zostávajú a do roka by mali mať pod svojimi kapotami nové elektrifikované pohonné jednotky. Tie isté čo doteraz, ale s písmenkom e navyše.
Teda namiesto TSI už eTSI tak ako to vídame pri väčších modeloch koncernu. Finálna správa, ktorá by mala odznieť je, že Leon si na rok 2027 chystá full hybridný pohon a na rok 2029 si chystá novú generáciu spolu s Golfom a tak by mal pokračovať aj ďalšie roky. Čo bude po roku 2030 tak zatiaľ zostáva nejasné, no nie je pravdepodobné, že zo SEATu sa stane značka bez modelov. Cieľom je pretvoriť ju na značku vhodnú pre dostupnú a mestskú mobilitu. Hodil by sa drobný a lacný elektromobil, no nie?
Arona a Ibiza, či Ibiza a Arona?
To je otázka v duchu čo bolo skôr, či sliepka, či vajce. Platí však, že oba modely vychádzajú z tej istej platformy s názvom MQB A0. Zdieľajú mnoho komponentov a po novom je medzi nimi ešte menej rozdielov než doteraz. Obe autá majú rovnaké výbavové stupne, rovnaké motorizácie, prevodovky. Rozdielom sú len karosérie, jeden motor a zákazníci. Kým Ibiza je autom tých mladých vodičov, ktorým SUV-čka nevoňajú (tí mladí sú nám čoraz sympatickejší), Arona má hlavnú cieľovú skupinu v kategórii: “opustené hniezda.” Teda v kategórii, ktorú by sme pre zjednodušenie nazvali 50+.
Skrátka starší túžiaci po väčšom komforte nastupovania a jazdy. Vidieť to aj na predajoch jednotlivých výbav a motorizácii. Ibiza má prekvapivo vyšší podiel predaných áut vo výbavách FR a s najsilnejším motorom, Arona je skôr voľbou skúsenejšieho rozumu a voľbou zlatej strednej cesty. Tak či onak platí, že na jednu Ibizu pripadajú 4 predané Arony. Asi aj to svedčí o kúpyschopnosti mladých motoristov a aj o ich celkovom zastúpení. Raz darmo, populácia nám starne.