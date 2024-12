Crosby vyrovnal klubový rekord Pittsburghu. V akej štatistike sa dotiahol na Lemieuxa? - VIDEO

Kapitán hokejistov Pittsburghu Penguins szo zámorskej NHL sa v klubových štatistikách dotiahol na jednu z legiend. Sidney Crosby totiž má po pondelku na svojom konte 1033 asistencií, rovnaký počet ich v minulosti nazbieral aj Mario Lemieux.

Crosby sa na uvedenú métu dostal v stretnutí proti Philadelphii Flyers, pri triumfe 7:3 jeho prihrávku poslal do bránky Philip Tomasino a v prvej tretine upravil na priebežných 4:1.

„Len som sa snažil dostať puk k bránke. Na poslednú chvíľu som zazrel Philipa na druhej strane,“ zhodnotil kapitán Pens.

Power play goal for Pittsburgh! Scored by Philip Tomasino with 02:16 remaining in the 1st period. Assisted by Sidney Crosby. Pittsburgh: 4

Philadelphia: 1#PHIvsPIT #LetsGoPens #LetsGoFlyers pic.twitter.com/zMXUA0LVgX — NHL Goals (@nhl_goal_bot) December 24, 2024

Len málokto je ako oni

Crosby a Lemieux majú teraz po 1033 asistencií, čo ich radí na 12. miesto v historických tabuľkách NHL. V histórii profiligy len traja hráči majú viac asistencií s jedným tímom ako Lemieux a Crosby.

„Nikdy som nad takými maximami nerozmýšľal. Sníval som o tom, že budem hrať v NHL a som vďačný za všetky tie roky v súťaži. Uvažovať však o tom, kde sa nachádzam v ktorom rebríčku, tak to mi ani nenapadlo. Byť vedľa Maria je však naozaj úžasné. Nikdy by som si to nepredstavoval,“ dodal.

Viac ako bod na zápas

Crosby v celom súboji zaznamenal bilanciu gól a tri asistencie. Je to jeho už 42. zápas v kariére, v ktorom si pripísal štyri kanadské body. Je to jeho druhý štvorbodový duel z ostatných troch stretnutí.

Crosby má v tejto sezóne na konte 10 gólov a 29 asistencií v 36 zápasoch.

„Mario je jeden z najväčších hráčov všetkých čias, rovnako ako Sid. Je len málo hráčov v histórii hokeja, ktorí dosiahli míľniky ako oni dvaja,“ uviedol tréner Penguins Mike Sullivan.

Patria medzi najlepších v histórii

Lemieux je už členom Siene slávy NHL, v profilige nazbieral dovedna 1723 bodov. Pittsburgh priviedol Stanleyho pohárom v rokoch 1991 a 1992 ako hráč.

Spoluvlastníkom organizácie bol pri ďalších troch tituloch v rokoch 2009, 2016 a 2017, už aj s Crosbym v kádri. Ten zatiaľ v NHL nazbieral 1635 bodov.

„Myslím, že je to ďalšia dôkazová informácia, že Sid je jedným z najlepších hráčov všetkých čias a Mario rovnako. A ich odkaz naďalej rastie,“ dodal Sullivan.