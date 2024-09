Zvažujete kúpu robotického vysávača? Tu nájdete ich výhody ale i nevýhody a praktické rady k ich používaniu

Myšlienka robotického vysávača je veľmi atraktívna pre ľudí, ktorí chcú svoje podlahy udržovať neustále čisté.

Namiesto toho, aby ste museli dennodenne vyťahovať ťažké vysávače zo skrine, stačí do priestoru vyslať malého pomocníka, ktorý urobí prácu za vás.

Ale pracujú robotické vysávače naozaj tak, ako ich výrobcovia tvrdia? Kam sa hodia a čo už nezvládnu?

Nie každý robot zvládne všetky typy povrchu

Robotický vysávač bol ešte pred pár rokmi považovaný za niečo, čo si len tak niekto nemôže z finančných dôvodov dovoliť. Časy sa ale menia a tak sú tieto vysávače ďaleko dostupnejšie, než tomu bolo predtým. Medzi hlavné výhody tohto domáceho pomocníka bezpochyby patrí jeho skladnosť i jednoduché ovládanie, ktoré nevyžaduje ľudskú silu.

Stačí len navoliť požadovaný program a dĺžku upratovania a potom už si môžete pokojne dať nohy hore a relaxovať. Nemusíte sa báť ani hluku, tento typ vysávača totiž pracuje na rozdiel od tých bežných vysávačov veľmi ticho. Pokiaľ máte doma malé deti alebo domácich miláčikov, potom je pre vás tento vysávač ideálnou voľbou. Než si ale robotický vysávač po prečítaní prvých riadkov článku nadšene kúpite, musíte si dať pozor na nasledujúce:

Nie každý robotický vysávač zvládne všetky povrchy, typ povrchu je pre neho rozhodujúci . To, čo by mali zvládnuť aj lacnejšie vysávače, sú hladké podlahy. Pokiaľ máte linoleum, plávajúcu podlahu, parkety či drevenú podlahu, vysávač by s ňou nemal mať problém. Problémom môžu byť koberce, ktoré nie každý robot zvládne a to obzvlášť koberce s vyšším chlpom

Výhody a nevýhody robotických vysávačov Foto: František Stacho

Musia sa častejšie vyprázdňovať

Ak chcete mať zaistené upratovanie vo všetkých zákutiach bytu, vyberte si vysávač s prídavnými rotačnými kefami, ktoré dokážu vymiesť aj rohy, čo guľatý vysávač sám o sebe nedokáže. Prídavné kefy potom možno využiť aj na spomínané rôzne druhy povrchu, vhodné sú predovšetkým na koberce. Na hladké povrchy sa zase hodí robot s antistatickým mopom.

Vysávač si dobre poradí aj so zákutiami, kam sa bežne nedostanete, napríklad pod posteľ, či pod skrine. Dobre vysaje väčšie nečistoty i zvieracie chlpy, takže ak máte domácich miláčikov, ktorí za sebou chlpy neustále zanechávajú, potom je robotický vysávač ideálnou voľbou. Väčším problémom je však paradoxne prach. Toho sa po byte nazbiera veľa a vzhľadom k úspornej veľkosti robota sa potom musí nádoba na prach častejšie vysypávať.

Ďalším rozdielnym znakom je doba výdrže batérie. Niektoré vysávače vydržia v plnom chode 50 minút aj menej, iné až 4 hodiny. O spotrebič je tiež potrebné sa starať, aby vám čo najdlhšie vydržal. Po každom použití skontrolujte, či sa na kefách nezadržal nejaký odpad a dôkladne ho vyklepte a vyčistite. Odmenou vám potom môžu byť prídavné funkcie, ako napríklad mokré čistenie, antibakteriálne čistenie či dezinfekčná UV-C lampa.

Než začnete s vysávaním, odstráňte z priestoru možné prekážky

Robotický vysávač si poradí s mnohými nečistotami, ale napríklad pohodené ponožky alebo väčšie predmety ho môžu upchať a zastaviť. Mohol by sa tiež zamotať do káblov alebo spadnúť zo schodov. Dbajte teda na to, aby mal voľný priestor a mohol konať svoju povinnosť.