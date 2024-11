Zníženie spotreby energie pri praní je jednoduchšie, než si myslíte – stačí drobná úprava na práčke

Práčka je dnes neodmysliteľnou súčasťou takmer každej domácnosti a bez nej si už len ťažko predstavíme starostlivosť o čistotu oblečenia. No zároveň predstavuje výrazného spotrebiteľa elektrickej energie. Existujú však efektívne triky, ako znížiť spotrebu energie a zároveň predĺžiť životnosť práčky. Stačí len trochu zmeniť spôsob, akým ju používate.

Vyberte si práčku s úsporným označením

Ak plánujete kúpu novej práčky, investícia do energeticky úspornejšieho modelu sa vám určite vráti. Všímajte si označenia energetických tried, pričom najúspornejšie práčky nájdete v triedach od A+ až po A+++. Tieto práčky sú navrhnuté tak, aby znížili spotrebu energie a vody. Rovnako si všimnite kapacitu práčky – menšie modely, ktoré zvládnu 4 až 5 kg bielizne, sú ideálne pre jednotlivcov alebo dvojčlenné domácnosti, zatiaľ čo rodiny s väčším množstvom bielizne by mali siahnuť po väčších práčkach s kapacitou 8 kg a viac. Vyberaním správneho typu práčky si zabezpečíte úsporu, ktorá bude dlhodobo priaznivo vplývať na vaše náklady.

Ekologické programy šetria energiu aj vodu

Ekologické programy na práčkach sú často prehliadané, pretože trvajú dlhšie, ale tento čas navyše je kompenzovaný nižšou spotrebou energie. Pri ekologických cykloch sa voda ohrieva pomalšie, čím sa šetrí elektrina, a práčka používa vodu efektívnejšie. Skúsený technik Tomáš Smítek potvrdzuje: „Ekologické programy sú navrhnuté tak, aby pri dlhšom cykle znižovali spotrebu energie, čo sa prejaví na nižších účtoch za elektrinu.“ Ak teda nie je pranie časovo naliehavé, nebojte sa využiť tieto úsporné režimy.

Pranie pri nižšej teplote = výrazná úspora

Jednoduché zníženie teploty vody pri praní dokáže ušetriť významné množstvo energie. Napríklad oblečenie, ktoré bežne periete na 40 °C, sa v mnohých prípadoch dá účinne vyprať aj na 30 °C. Znížením teploty prania o niekoľko stupňov ušetríte až polovicu energie bez toho, aby ste ohrozili kvalitu čistenia bielizne.

Pravidelná údržba filtra udržiava práčku efektívnu

Filter práčky zachytáva zvyšky nečistôt a vlákien, ktoré sa pri praní oddeľujú z bielizne. Ak sa filter pravidelne nečistí, môže to spôsobiť, že práčka spotrebuje viac energie na udržanie výkonu. Preto je dôležité nezabúdať na čistenie filtra, čo nielen predĺži životnosť práčky, ale aj zníži vaše náklady.

Voľba pracích prostriedkov môže ovplyvniť spotrebu energie

Pri výbere pracích prostriedkov môže byť rozdiel medzi práškami a gélmi významný. Pracie gély často obsahujú viac chemikálií a môžu vyžadovať vyššie dávkovanie na dosiahnutie rovnakého čistiaceho účinku. Okrem toho sa horšie oplachujú, čo vedie k predĺženiu oplachovacieho cyklu a zvýšenej spotrebe vody i elektriny. Práškové pracie prostriedky sú v tomto ohľade efektívnejšie a pomáhajú znižovať záťaž na práčku.

Implementáciou týchto praktických tipov môžete ušetriť nemalé prostriedky na energiách, znížiť svoj dopad na životné prostredie a zároveň prispieť k dlhšej životnosti vašej práčky.