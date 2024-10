Zistite, či sú vajcia čerstvé bez ich rozbitia. 3 jednoduché spôsoby

Vajcia sú neoddeliteľnou súčasťou našich kuchýň. Používame ich takmer denne, no niekedy sa môže stať, že pri príprave jedla prehliadneme dôležitú vec – stav vajíčka. Rozbitie skazeného vajca môže pokaziť celé jedlo. Ako tomu predísť?

Vajíčka sú nevyhnutné pri mnohých pokrmoch, ako napríklad pri príprave praženice, ktorá je na jeseň s hubami obľúbená. Preto si ich často ukladáme do chladničky. Ak sú však skladované príliš dlho, alebo ak je škrupina prasknutá, môžu sa pokaziť. Ako teda zistiť, že vajíčko nie je vhodné na použitie, bez toho, aby ste ho rozbili a čelili nepríjemnému zápachu?

Ako správne skladovať vajcia?

Vajcia majú rady stabilnú teplotu. Ideálna teplota v chladničke by mala byť medzi 5 a 8 °C. Podľa odporúčaní ministerstva zdravotníctva môžu byť vajcia skladované aj pri teplotách do 18 °C.

Prečo by ste mali vajcia ukladať špičkou dolu? Na širšej strane vajíčka sa nachádzajú póry, cez ktoré prúdi vzduch. Ak ich máte doma viac ako týždeň, odporúča sa vajíčka obrátiť, aby sa žĺtok neprilepil na škrupinu. V ideálnom prípade by ste ich mali skonzumovať do štyroch týždňov od zakúpenia.

Na čo si dať pozor? Vyhnite sa skladovaniu vajec v dvierkach chladničky, kde dochádza k častým zmenám teploty, čo môže prispieť k tvorbe plesní.

Ako zistiť, či sú vajcia pokazené?

Ak vajíčko zapácha aj cez škrupinu, je jasné, že nie je v poriadku. Existujú však jednoduché spôsoby, ako to zistiť aj bez rozbitia. Tu sú tri praktické spôsoby, ktoré vám pomôžu rozlíšiť čerstvé vajíčka od tých, ktoré už nie sú vhodné na konzumáciu.

1. Skúška pretrepaním

Vezmite vajce do ruky a jemne s ním zatraste. Ak je v poriadku, pohyb žĺtka bude len minimálny. Ak je vajíčko skazené, budete cítiť, ako sa tekutina vo vnútri voľne prelieva. Niekedy môžete dokonca počuť jemné šumenie.

2. Presvetlenie vajíčka

Na tento test budete potrebovať baterku alebo stolnú lampu. V tmavej miestnosti posvieťte na vajce, najlepšie od širšej strany. Ak uvidíte malú vzduchovú bublinku, vajíčko je stále čerstvé. Ak sa bublina zväčšila, je pravdepodobné, že vajíčko je staršie a nie až tak čerstvé.

3. Skúška ponorením do vody

Napustite misku vodou a vložte do nej vajce. Ak klesne na dno, môžete ho bez obáv použiť. Ak však začína plávať, je už na čase ho čo najskôr spotrebovať. Ak sa dokonca vznáša na hladine, vajce už nie je vhodné na konzumáciu.

Dávajte si pozor na praskliny a nečistoty

Ak ste si všimli prasklinu na škrupine, je lepšie vajce okamžite použiť alebo ho ošúpať a uložiť do chladničky na maximálne dva dni. Praskliny alebo zvláštny povlak na škrupine môžu byť znakom prítomnosti baktérií či plesní.

Tieto jednoduché testy vám pomôžu predísť nepríjemnostiam spojeným s používaním pokazených vajíčok, a to všetko bez ich rozbitia.