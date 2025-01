Zima je tu v plnej paráde. Co robiť, keď má pes nebo mačka omrzliny? Poradíme vám

Zima je tu, a so snehom prichádzajú aj výzvy, ktorým čelíme my, ale aj naši štvornohí miláčikovia. Aj keď sa môže zdať, že je to obdobie radosti a zábavy, najmä pre deti a domácich miláčikov, zima so sebou prináša aj riziko omrzlín, ktoré môžu mať pre našich domácich priateľov vážne následky. Ak sa váš pes alebo mačka dostane do kontaktu s extrémnym chladom, je dôležité rozpoznať príznaky omrzlín a vedieť, ako im čo najlepšie pomôcť.

Omrzliny najčastejšie postihujú miesta, ktoré sú na tele zvierat vystavené chladu a nie sú chránené dostatočnou vrstvou srsti. Medzi najzraniteľnejšie oblasti patrí uši, tlapky, koniec chvosta, ale aj jemná koža v oblasti genitálií či bradavky. Riziko omrzlín sa zvyšuje u menších psov, ktoré musia vynaložiť viac energie na to, aby sa udržali v teple, preto sú viac ohrozené v chladných dňoch. Dôležité je tiež dbať na ochranu šteniat, mačiatok, psov so štíhlou alebo redšou srsťou, ako aj starších jedincov alebo tých, ktorí majú problémy s pohybovým aparátom. Ak máte takéto zviera, určite by ste mali počas prechádzok zvážiť použitie oblečkov alebo ochranných oblečení, ktoré im pomôžu udržať teplo.

Aké sú príznaky omrzlín u zvierat?

Omrzliny u zvierat vznikajú v dôsledku veľmi nízkych teplôt, ktoré spôsobujú zúženie ciev, čím sa znižuje prekrvenie tkanív. Dôsledkom toho môže dôjsť k ich odumretiu. Začínajú sa objavovať zmeny v zafarbení pokožky, ktorá môže nadobudnúť modro-červený nádych. Okrem toho sa môžu objaviť pľuzgiere a tkanivá sa stávajú tuhnúcimi. V počiatočnom štádiu môže zviera pociťovať veľkú bolesť, no s postupujúcim poškodením tkanív sa tieto oblasti stanú necitlivými.

Čo robiť, ak si všimnete, že zviera má omrzliny?

Ak zistíte, že vaše zviera utrpelo omrzliny, je veľmi dôležité zachovať pokoj a okamžite začať s ošetrením. Omrzlé tkanivá sú veľmi citlivé, preto je potrebné zaobchádzať s nimi s maximálnou opatrnosťou.

Zabráňte ďalšiemu ochladzovaniu – Ak je zviera vonku alebo v chladnej miestnosti, okamžite ho premiestnite do teplého prostredia, aby ste predišli ďalšiemu poškodeniu tkanív. Teplá miestnosť je kľúčová – Umiestnite zviera do miestnosti, kde je teplota okolo 20-22 °C. Dbajte však na to, aby ste ho neumiestnili priamo do príliš horúceho prostredia, ktoré by mohlo spôsobiť ďalšie poškodenie citlivých tkanív. Ak je zviera podchladené, riešte to predom – Ak má zviera nielen omrzliny, ale aj príznaky podchladenia, najprv sa zamerajte na jeho zahriatie. Pri silnom podchladení sa najprv uistite, že zviera dýcha a má funkčné srdce. Ak zviera neprejavuje známky života, okamžite vykonajte resuscitáciu. Pomalé zahriatie pomocou teplej vody – Omrznuté oblasti nesnažte zahriať rýchlo. Namiesto toho použite teplú vodu (najprv vlažnú, neskôr postupne teplejšiu) na kúpanie poškodených miest. Vodu ohrievajte pomaly až na 40 °C počas približne 30 minút. Vyhnite sa použitiu fénu – Použitie fénu na ohrievanie omrzlín môže poškodiť citlivé tkanivá ešte viac, preto by sa mal používať len s opatrnosťou alebo vôbec. Obviažte postihnuté miesta – Ak zviera omrzliny prežíva a necíti bolesť, môže mať tendenciu olizovať alebo hrýzť postihnuté miesta. Obviažte ich jemným obväzom, aby ste zabránili ďalšiemu poškodeniu. Vyhľadajte veterinárnu pomoc – Po poskytnutí prvej pomoci by ste mali okamžite vyhľadať veterinára, ktorý posúdi závažnosť omrzlín a rozhodne o ďalšom postupe, najmä v prípadoch, keď došlo k odumretiu tkanív.

Čo ak je zviera podchladené?

Podchladenie je veľmi vážny stav, ktorý si vyžaduje okamžitú pozornosť. Ak je zviera podchladené, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Zabráňte ďalšiemu ochladzovaniu – Opäť dbajte na to, aby sa zviera už ďalej neochladzovalo. Pomaly a opatrne ho zahrievajte. Prvé minúty sú kľúčové pre jeho záchranu. Zabezpečte životné funkcie – Skontrolujte, či zviera dýcha a má pravidelný pulz. V prípade potreby okamžite vykonajte resuscitáciu. Ohrievajte ho postupne – Preprava zvieraťa na teplejšie miesto je nevyhnutná. Ideálne je zvoliť miesto, kde je teplo, ale nie príliš horúco. Môžete použiť deku alebo špeciálnu záchranársku fóliu, ak ju máte. Ponúknite teplý vývar – Ak je zviera pri vedomí a má stále reflexy na prehĺtanie, môžete mu ponúknuť teplý masový vývar, ktorý pomôže obnoviť energiu. Rýchly transport k veterinárovi – Ak je zviera silne podchladené, nemali by ste čakať a mali by ste ho čo najrýchlejšie dopraviť k veterinárovi, ktorý poskytne špecializovanú starostlivosť a zabezpečí životne dôležité procedúry ako kyslíkovú terapiu alebo infúznu liečbu.

Ako sa starať o psa v zime?

Záver

Zima prináša nielen krásne zasnežené dni, ale aj nebezpečenstvá, ktorým môžeme predchádzať starostlivým prístupom. Zabezpečte, aby bol váš pes či mačka pripravený na chladné počasie a vždy im poskytnite primeranú ochranu. Ak si všimnete akékoľvek príznaky omrzlín alebo podchladenia, okamžite začnite s ošetrením a vyhľadajte odbornú pomoc. S týmito krokmi môžete výrazne znížiť riziko vážnych zdravotných problémov a zabezpečiť, že vaši miláčikovia budú v bezpečí.