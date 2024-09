Hovorí sa, že keď sa o niekoho staráte, je to radosť aj starosť. Upratovanie po našich zvieracích miláčikoch nie je tak jednoduchý, ako si myslíte. Chlpy sú všade. Poradíme vám, ako sa ich zbaviť.

Upratovanie by mal byť čo obozretnejšie, zvlášť u ľudí trpiacich alergiami.

Vysávač je základ

Môžete povysávať svojím osvedčeným vysávačom, ktorý má aj nástavce k tomu určené, alebo si zaobstaráte vysávač priamo na zvieracie chlpy. Sú vlastne podobné, ale tie zvieracie vysávače sú opatrené efektívnymi turbokefami, vďaka ktorým zvládnete upratovanie dôkladnejšie a rýchlejšie. Ešte je ďalšou možnosťou zapožičania priemyselných vysávačov , ale sú ťažké a horšie sa s nimi manipuluje.

Zbavte sa účinne zvieracích chlpov! Chlpy vašich miláčikov nenájdete len na podlahe, sú aj na nábytku aj na vašom oblečení Foto: František Stacho

Kefy a valčeky

Môžete si zaobstarať špeciálne valčeky, ktoré sú potiahnuté červenou látkou, a vďaka nej sa chlpy a iné nečistoty nalepia. Tu záleží na smere ktorým valčekom pohybujete. Jedným smerom všetko zbierate a tým ďalším to uvoľňujete, aby ste valček očistili pre Ďalšie použitie . Používajú sa aj kefy a medzi tie lepšie patria kefy z gumy. Pri čistení väčších plôch ich treba pravidelne umývať. Dajte si pozor, aby ste kefu mali dokonale suchú, pretože v mokrom stave nefunguje vôbec. Ďalšia možnosť je zaobstarať si lepiace valčeky, kde sa ale náplň (valčeka) musí často dokupovať.

Rukavice

Týmto spôsobom môžete rukami prejsť ktorýkoľvek povrch, všetko sa vám nalepí na rukavicu a potom tie nečistoty jednoducho vyprášite, prípadne ich môžete vyprať v práčke . Najvhodnejšie je používať rukavice na malých plochách alebo hladkom povrchu.

Práčka

Skúste si do práčky nakúpiť nejaké pracie guľôčky, ktoré po vložení do bubna zachytia chlpy, ale aj vlasy, nite, a iné voľné vlákna. Alebo vyskúšajte lacnejší variant, kde do bielizne pridáte obyčajnú hubku na umývanie riadu. Drsnejšia strana nahradí tieto pracie guličky..