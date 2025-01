Zázračné bylinky si pestuje takmer každý druhý Slovák. Ako ich správne spracovať, aby si zachovali svoje výnimočné účinky?

Bylinky sú nenáročné rastliny s množstvom liečivých vlastností, ktoré si na svojich záhradkách a balkónoch pestuje čoraz viac Slovákov. V súčasnosti sa stali obľúbenou súčasťou domácností, kde ich ľudia vysádzajú aj do kvetináčov ako dekoráciu do kuchýň. Vďaka tomu sú bylinky vždy po ruke pri varení a dodávajú jedlám skvelú chuť a vôňu. No ich využitie siaha oveľa ďalej ako len do kuchyne. Existuje množstvo spôsobov, ako spracovať bylinky tak, aby si zachovali svoju prirodzenú silu a liečivé účinky.