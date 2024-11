Zapáchajúca práčka? Tu je rýchly spôsob, ako sa zbaviť zatuchnutého zápachu

Keďže všetci túžime po voňavom prádle, zápach z práčky môže byť nielen nepríjemný, ale aj znepokojujúci. Tento problém sa však môže vyskytnúť takmer u každého a najčastejšie je jeho príčinou vodný kameň alebo nahromadené nečistoty. Podľa odborníka na opravy je zdrojom tohto zápachu najmä nahromadenie baktérií a plesní v zásobníku na prací prášok a aviváž.

Čistenie zásobníka ako prvý krok

Ak cítite z práčky nepríjemný zápach, začnite dôkladným vyčistením zásobníka na prací prášok a aviváž. Ak ani to nepomôže, je načase použiť čistiace prostriedky, ktoré vašu práčku zbavia nečistôt a dezinfikujú ju. Mnoho takýchto prípravkov nájdete v obchodoch, no rovnako účinné môžu byť aj domáce alternatívy. Jednou z nich je kyselina citrónová.

Čistenie s kyselinou citrónovou

Kyselina citrónová, často využívaná pri zaváraní, dokáže práčku nielen dôkladne vyčistiť, ale aj neutralizovať všetky nepríjemné pachy. Ako na to? Nasypte približne 200 gramov kyseliny citrónovej priamo do bubna prázdnej práčky. Potom nastavte prací cyklus na teplotu 50 až 60 °C. Po 30 minútach práčku zastavte, aby kyselina citrónová mala čas pôsobiť. Následne cyklus dokončite a dôkladne prepláchnite práčku čistou vodou. Tento proces je ideálne vykonávať preventívne aspoň raz alebo dvakrát do roka, aby ste predišli opätovnému zápachu.

Nezabudnite na filter

Zápach v práčke môže spôsobovať aj filter, v ktorom sa často zachytávajú malé predmety a nečistoty, ktoré postupne plesnivejú. Je preto dôležité občas skontrolovať aj tento komponent. Na spodnej prednej strane práčky sa väčšinou nachádzajú malé dvierka, za ktorými je ukrytý filter. Opatrne otvorte dvierka a pripravte sa na to, že môže vytekať zvyšná voda spolu s rôznymi nečistotami – od vlasov a zvieracích chlpov až po drobné predmety ako gumičky či vreckovky. Filter dôkladne prepláchnite teplou vodou a odstráňte všetky zachytené predmety.

Ako odstrániť zápach z práčky?

Optimálne nastavenie teploty a vetranie práčky

Ak chcete znížiť riziko nepríjemných pachov, je dôležité používať správnu teplotu vody pri praní. Vyššia teplota zabraňuje vzniku plesní a nahromadeniu nečistôt v práčke. Odporúča sa čierne oblečenie prať aspoň na 40 °C, farebné na 50 °C a biele a posteľné prádlo na 60 °C. Po skončení prania je tiež veľmi dôležité, aby práčka zostala otvorená a dobre vetraná. Týmto spôsobom sa vlhkosť dostane von, čo zabráni tvorbe plesní. Po každom praní teda nechajte dvierka aj zásobník na prášok otvorené, aby sa vzduch dostal dovnútra a práčka vyschla.

Dodržiavaním týchto jednoduchých krokov môžete zabezpečiť, že vaša práčka bude vždy čerstvá, pripravená na ďalšie použitie, a vaše prádlo bude voňať sviežo.