Zahmlené okuliare? Jednoduché triky, vďaka ktorým budete mať číre skielka po celý deň

Ak nosíte okuliare, pravdepodobne ste to zažili nespočetnekrát – vyjdete z mrazivého vonkajšieho vzduchu do vyhriatej miestnosti a zrazu vidíte len hmlu. Zahmlené skielka sú otravnou komplikáciou, ktorá vie znepríjemniť aj tie najjednoduchšie aktivity. Tento jav je obzvlášť náročný v zimnom období alebo pri nosení ochranných rúšiek, kedy sa dych zachytáva priamo na povrchu skiel. Dobrou správou však je, že si môžete pomôcť aj s bežnými vecami, ktoré nájdete doma.

Pena na holenie: jednoduchá a účinná pomoc

Zahmlievanie skiel nastáva všade tam, kde sa stretne chladný povrch s teplejším vzduchom plným vlhkosti. V takomto prípade sa mikrokvapôčky vody zachytia na sklách a vytvoria nepríjemnú vrstvu hmly, cez ktorú nie je vidieť. Tento jav však môžete obísť pomocou triku s penou na holenie.

Ako to funguje? Pena na holenie obsahuje látky, ktoré na povrchu skiel vytvoria jemný ochranný film. Tento film zabraňuje tomu, aby sa kvapôčky vody udržali na skielkach. Stačí naniesť tenkú vrstvu peny na povrch okuliarov, jemne ju rozotrieť a počkať niekoľko minút. Následne povrch opatrne vyleštite handričkou z mikrovlákna, a to dovtedy, kým nebudú skielka opäť číre. Tento postup môžete opakovať raz za niekoľko dní a efekt je zaručený.

Pozor! Na leštenie nikdy nepoužívajte bežné papierové obrúsky alebo servítky. Môžu skielka poškrabať a spôsobiť ich trvalé poškodenie.

Zubná pasta a včelí vosk: alternatívy s dlhotrvajúcim účinkom

Ak penu na holenie doma nemáte, môžete siahnuť po iných jednoduchých riešeniach. Skielka sa dajú ochrániť aj pomocou obyčajného mydla alebo zubnej pasty. Postup je rovnaký – nanesiete tenkú vrstvu, necháte krátko pôsobiť a dôkladne ju rozleštíte, aby neostali žiadne stopy. Takáto vrstva cháni skielka niekoľko dní pred zahmlievaním.

Ak však chcete trvácnejšie riešenie, vyskúšajte včelí vosk. Jeho aplikácia je o niečo náročnejšia a vyžaduje viac času, no výsledky stoja za to. Včelí vosk naneste jemne na skielka a postupne ho rozleštite do číra. Tento proces je o niečo pracnejší, no ochrana je omnoho dlhodobejšia. Okuliare sa vám prestanú zahmlievať aj v extrémne chladnom počasí.

Zahmlievanie okien? Rovnaký princíp, iné povrchy

Zahmlievanie nemusí byť problémom len pre nositeľov okuliarov. Ak sa vám pravidelne zahmlievajú okná doma, v kancelárii alebo v aute, rovnaké triky vám pomôžu situáciu vyriešiť. Naneste tenkú vrstvu klasického mydla alebo peny na holenie na povrch skla, nechajte pár minút pôsobiť a následne ju rozleštite do číra. Vytvoríte tak ochranný film, ktorý zabráni vlhkosti, aby sa na okne usádzala.

Tento postup sa dá využiť aj na zrkadlá v kúpelňiach, ktoré sa pri sprchovaní zahmlievajú. Výsledkom bude dlhšia čírosť povrchu a menej starostí pri bežných ranných rutinách.

Rozlúčte sa so zahmlenými sklami raz a navždy

Vyskúšajte tieto osvedčené metódy a už nikdy viac sa nebudete musieť zaoberať zahmlenými okuliarmi alebo oknami. Stačí len pár minút a bežná vlhkosť vzduchu vás už nikdy nezaskočí. Dôležité je používať kvalitnú handričku a dbať na pravidelné čistenie povrchov, aby ste mali čírosť zaručenú vždy, keď to najviac potrebujete.