Zafarbili ste si oblečenie pri praní? Skvelým riešením je odvar z bobkového listu

Aj keď si dávate pri praní veľký pozor, občas sa stane, že z práčky vytiahnete nechtiac zafarbené oblečenie. Stačí, aby sa medzi svetlé kúsky prádla zamiešala nepozorovane červená ponožka a všetko biele, krémové alebo svetlosivé oblečenie získa nechcený ružový odtieň. Táto situácia dokáže poriadne nahnevať, no našťastie existuje jednoduchý a účinný spôsob, ako obnoviť pôvodnú farbu vášho oblečenia. V hlavnej úlohe je bobkový list!

Účinný trik s bobkovým listom

Nemusíte sa zmieriť s tým, že vaše obľúbené oblečenie už nebude ako predtým. Pripravte si veľký hrniec, nalejte doň približne štyri litre vody a pridajte celý menší balíček bobkových listov. Vodu s listami priveďte do varu a nechajte ju jemne prebublávať asi dvadsať minút. Po tomto čase odvar odstavte a nechajte ho chvíľu vychladnúť, aby ste sa pri práci s ním nepopálili.

Starostlivé namáčanie oblečenia

Keď je odvar dostatočne vychladený, aby ste doň mohli bezpečne vložiť zafarbené oblečenie, ponorte ho priamo do hrnca. Dávajte pozor, aby oblečenie malo v hrnci dostatok miesta, aby sa odvar dostal všade rovnomerne. Počas hodinového kúpeľa oblečením jemne pohybujte, aby sa tekutina dostala aj do záhybov a miest, kde by sa mohli udržať vzduchové bubliny.

Záver s bežným praním

Po uplynutí minimálne jednej hodiny oblečenie vyberte, jemne vyžmýkajte a vložte do práčky. Zapnite bežný prací program a po jeho skončení by ste mali vidieť, že vaše oblečenie získalo späť svoju pôvodnú farbu. Ak bol pôvodný fľak výrazný, možno bude potrebné celý proces ešte raz zopakovať. Nebojte sa, na druhý pokus už výsledok bude určite perfektný.

Kde všade používate bobkový list?

Predchádzajte nepríjemnostiam vhodnou prevenciou

Najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť zafarbeniu oblečenia, je prevencia. Pri praní svetlého prádla môžete do bubna práčky pridať špeciálne absorpčné obrúsky, ktoré zachytia uvoľnené farby a zabránia ich preniknutiu na iné oblečenie. Rovnako je dôležité, aby ste nové kúsky oblečenia pred prvým praním otestovali, či nepúšťajú farbu. Na lepšie zafixovanie farieb môžete nové oblečenie namočiť do silného roztoku soli alebo octu a následne ho vyprať oddelene od ostatného prádla. Takto si udržíte žiarivé farby a ochránite celý svoj šatník pred neželanými farebnými prekvapeniami.