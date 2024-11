Zabudnuté vianočné pečivo. Babičky si naň určite pamätajú, Masaryk ho zbožňoval

Pripravili ste si už časový plán na pečenie tradičných vianočných sladkostí ako linecké kolieska, orechové rožky, praclíky, orieškové koláčiky alebo osie hniezda? Vianočný stôl by bol bez týchto obľúbených sladkostí určite chudobnejší. No čo keby sme pridali do tohto výberu niečo výnimočné, čo bolo kedysi tradičným vianočným pokladom a dnes je takmer zabudnuté? Predstavte si, že by ste mohli do svojho sviatočného pečenia vrátiť recept, ktorý miloval samotný prezident Masaryk.

Masarykove cukrovinky, jednoduché no výnimočné pečivo s výraznou chuťou lieskových orieškov, sú práve tým, čo by mohlo vašim Vianociam dodať autentický, nostalgický nádych. Tento nenápadný recept si získal Masarykovu priazeň pre svoju jednoduchosť a autentickú, poctivú chuť, ktorá na prvý hryz pripomína časy našich babičiek. Poďme spoločne oprášiť túto dávnu dobrotu a priniesť ju späť na náš sviatočný stôl.

Ako pripraviť Masarykove cukrovinky?

Na prípravu týchto lahodných orieškových cukroviniek budete potrebovať nasledovné ingrediencie:

250 gramov hladkej múky

150 gramov masla

80 gramov práškového cukru

jeden žĺtok

lyžicu vanilkového cukru

100 gramov lieskových orieškov, ktoré dodajú cukrovinkám ich typickú chuť

Začnite tým, že celé lieskové oriešky namočíte do studenej vody na aspoň hodinu, čím trochu zmäknú a lepšie sa spoja s cestom. Maslo, práškový cukor a žĺtok spolu dôkladne vyšľahajte, aby vznikla hladká, krémová hmota. K tejto zmesi pridajte preosiatu múku a vanilkový cukor a dôkladne vymiešajte, aby sa všetko spojilo do pevného, súdržného cesta. Nakoniec vmiešajte dobre osušené lieskové oriešky, ktoré by mali byť rovnomerne rozložené v ceste.

Vytvorenú hmotu rozdeľte na dve rovnaké časti a z každej vytvarujte valček s priemerom približne 4 centimetre. Valčeky zabaľte do potravinovej fólie a nechajte ich cez noc v chladničke. Vďaka odležaniu cesto získa na pevnosti a chutiach, oriešky sa s ním lepšie spoja, čo dodá cukrovinkám výraznejšiu chuť a textúru.

Na druhý deň vyberte valčeky z chladničky a ostrým nožom ich nakrájajte na plátky hrubé asi jeden centimeter. Plátky poukladajte na plech vystlaný papierom na pečenie, pričom nechajte medzi nimi dostatočný priestor. Rúru predhrejte na 170 °C a pečte ich približne 10 až 12 minút, kým povrch jemne nezozlatne a pečivo nezíska lákavý vzhľad.

Po upečení nechajte cukrovinky chvíľu vychladnúť, ale ešte teplé ich obaľte v práškovom cukre, čím získajú slávnostnejší vzhľad a jemne sladkú chuť. Tento pôvodný recept má aj ďalšie možnosti – ak chcete, môžete do cesta pridať trošku medoviny namiesto vody, čo pridá novú chuťovú dimenziu. Prípadne môžete nahradiť vanilkový cukor kakaovým práškom, čím vznikne tmavšia verzia s intenzívnejšou arómou.

Vyskúšajte tento tradičný recept, ktorý v sebe nesie ducha starých čias a spomienku na sviatky našich babičiek. Táto lahôdka dodá vášmu vianočnému stolu autentickú atmosféru a prekvapí každého, kto ju ochutná. Vráťte na stôl zabudnutú chuť tradície a potešte svojich blízkych nevšednou dobrotou, ktorú si obľúbil aj prezident Masaryk.