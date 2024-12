Zabudnuté psie plemená. Kedysi našich dedkov a babičiek tešili, dnes sa už málokto o ne zaujíma

V minulosti psy zohrávali kľúčovú úlohu v živote našich predkov. Neboli to len naši verní priatelia, ale aj neoceniteľní pomocníci, ktorí sa podieľali na každodenných činnostiach. Dnes však tieto psie rasy často zostávajú nepovšimnuté, a to aj napriek tomu, že mnohé z nich sa kedysi stali neoddeliteľnou súčasťou života na vidieku alebo po boku poľovníkov. Plemená, ktoré v minulosti kraľovali dedinským dvorom alebo pomáhali pri love, postupne miznú zo spoločenského povedomia. Možno je však práve teraz ideálny čas na to, aby sme opäť objavili tieto takmer zabudnuté, no stále fascinujúce psie rasy.