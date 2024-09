Zabudnite na chémiu! Pripravte si prírodné hnojivá z toho, čo máte po ruke. Vyrobte si skvelé hnojivo bez chémie

Chemické hnojivá ničia pôvodné pôdne mikroorganizmy a premieňajú pH pôdy. Stačí sa pozrieť na vyčerpané pole, neustále hnojené, v ktorých sa nepohne ani jedna dážďovka.

Pripravte si prírodné hnojivo

Žihľavy sú úžasným hnojivom

Hýčkajte si na záhrade žihľavy a nevyhadzujte ich. Stačí ich len položiť na zeleninové alebo kvetinové záhony a počkať, aby sa rozložili. Do pôdy vpustia veľa dusíka, obsahujú aj fosfor, zinok, draslík alebo železo. Teda látky, ktoré podporujú rast rastlín a zvyšujú aj ich obranyschopnosť.

Dážďovky milujú žihľavu. Prilákajte dážďovky na svoju záhradu tak. Žihľavovú vňať sparte a odneste ju na kompost, ktorý si vďaka tomu dážďovky zamilujú.

Zo žihľavy si môžete ľahko pripraviť výborné hnojivo. Vedro naplňte asi do troch štvrtín nasekanou žihľavou a zalejte ich dažďovou vodou. Takto naložené žihľavy nechajte asi tri týždne kvasiť. Bude to zapáchať, ale to už k príprave prírodného hnojiva patrí. Pridávajte výluh do zálievky, a to v pomere 1 diel výluhu na 50 dielov vody.

Vyrobte si skvelé hnojivo bez chémie Foto: depositphotos.com

Žihľavy hnoja aj chránia

Vošky sú na záhradke otravné a je často ťažké sa ich zbaviť. Žihľavy sú výborné nielen na hnojenie, ale aj na ochranu rastlín práve pred voškami. Asi pol kila žihľavy naložte do piatich litrov vody a lúhujte celý deň. Druhý deň zrieďte pomerom 1 diel výluhu a 5 dielov vody a postriekajte napadnutú rastlinu alebo celú oblasť, kde sa vošky vyskytujú. Tento postrek sa nehodí na cibuľu alebo strukoviny, ktorým by ublížil.

Vyrobte si skvelé hnojivo bez chémie Foto: depositphotos.com

Slepačince do muškátov aj paradajok

Keď vám po dvore behajú sliepky, zanechávajú za sebou výborné prírodné hnojivo. Stačí zobrať jeden slepačinec, vložiť do nádoby, zaliať vodou a nechať skvasiť. Takto pripravené hnojivo zrieďte vodou, a to v pomere asi 1 diel výluhu na 10 dielov vody. Zalievajte ním muškáty, paradajky alebo jahody. Rastlinám dodáte dusík, fosfor i draslík.

Mulčujte pokosenou trávou

Pri kosení nevyhadzujte trávu len na kompost, ale rozhadzujte ju na záhony. Môžete ju nechať preschnúť, ale pokojne ju na záhony pridajte čerstvú. Rozložte ju v tenkej vrstve a nechajte rozložiť, pôda do seba vsiakne živiny. Okrem trávy môžete na mulčovanie použiť aj drevnú štiepku, kôru, piliny alebo napríklad opadané lístie.

Vyrobte si skvelé hnojivo bez chémie Foto: depositphotos.com

Drevený popol patrí na záhony

Ak v lete veľa grilujete alebo organizujete táboráky, pripravujete si tak mimovoľne výborné hnojivo. Drevený popol obsahuje až 30% vápnika, 10% draslíka, 5% horčíka a 3% fosforu. Väčšina týchto živín sa do dreva dostala z pôdy v priebehu rastu stromu, a ak popolom posypete záhony, živiny sa znovu vrátia do prirodzeného kolobehu.

Kompostujte

Zo všetkých prírodných hnojív nesmieme zabudnúť na kompost, ktorý si pripravujete v priebehu celého roka a ešte uľavujete popelnicím. Na kompost odnášajte všetky zvyšky zeleniny, odrezky alebo šupky, pridávajte lístie, trávu alebo iné rastlinné zvyšky zo záhrady. V sparnom lete kompost čas od času pokropte, pretože aby sa rozkladal, potrebuje vlhkosť. Nezabúdajte ho raz za rok prehádzať. Kompostovanú zeminu pridávajte do záhonov a pridávajte do kvetináčov, keď vyhadzujete kvety.