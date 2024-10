Výrobcovia tajne ukrývajú funkciu špeciálneho tlačidla pod toaletným sedadlom, vďaka ktorému môžete toaletu dokonale vyčistiť

Toaletu by sme mali čistiť pravidelne, ideálne každé 2-3 dni, ak je niekto v domácnosti chorý. Počas obdobia bez chrípky postačuje čistenie raz za týždeň. Okrem samotnej toalety je rovnako dôležité venovať pozornosť aj čistiacim pomôckam.

Napríklad kefka na záchod, ktorá je neustále ponorená vo vode, môže rýchlo zhromaždiť plesne. Odporúča sa dezinfikovať ju aspoň raz mesačne a nechať ju voľne uschnúť. Môžete ju medzi dosku a misku umiestniť tak, aby sa štetiny dotýkali vody.

Demontáž záchodovej dosky

Aby ste toaletu udržali v skvelej kondícii a zároveň ušetrili na čistiacich prostriedkoch, odporúča sa najprv demontovať záchodovú dosku. Pod skrutkami sa totiž hromadia nečistoty, ktoré sú inak ťažko dostupné. Ak len umývate vonkajšok misy okolo dosky, mnohé baktérie ostávajú neohrozené.

Prírodné prostriedky: Coca-Cola, ocot a peroxid

Na odstránenie hrdzavých škvŕn na dne misy môžete vyskúšať obyčajnú Coca-Colu. Stačí ju naliať do misy, nechať pôsobiť hodinu a potom vyčistiť kefou. Ak to nebude stačiť, pemzu namočte do teplej vody a jemne vyčistite, pričom si dávajte pozor, aby ste nepoškriabali porcelán.

Najúčinnejším prostriedkom na dezinfekciu je obyčajný ocot, ktorý účinne odstraňuje aj škvrny od tvrdej vody. Nasiaknutý ocot do toaletného papiera položte na škvrnu a nechajte pôsobiť cez noc. Alternatívne zmiešajte ocot s jedlou sódou, naneste na vnútorné steny toalety a nechajte pôsobiť 30 minút.

Peroxid vodíka zmiešaný s vodou v pomere 1:1 je ďalším skvelým dezinfekčným prostriedkom, ktorý nielen bieli, ale aj ničí baktérie, podobne ako ocot.

Domáce čistiace bomby

Na prevenciu môžete raz týždenne do misy hodiť aj domácu šumivú bombu. Zmiešaním jedlej sódy, kyseliny citrónovej a esenciálneho oleja si vyrobíte čistiace prostriedky, ktoré nielen vyčistia, ale aj prevonia toaletu.

Ochrana skrutiek a úspora vody

Aby ste ochránili skrutky držiace záchodovú dosku pred koróziou, potrite ich bezfarebným lakom na nechty. Týmto spôsobom znížite riziko ich uvoľnenia a opotrebovania.

Ak máte problém so „potením“ vodnej nádržky, vyložte jej vnútro bublinkovou fóliou. U starších modelov toaliet, ktoré nemajú úsporné funkcie, môžete znížiť spotrebu vody umiestnením PET fľaše naplnenej pieskom do nádržky. Fľaša zníži objem vody pri spláchnutí a pomôže vám šetriť peniaze.

Dodržiavaním týchto tipov dosiahnete nielen čistejšiu toaletu, ale aj úsporu pri jej údržbe.