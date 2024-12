Vianočné tradície a zvyky, ktoré vytvoria tú pravú sviatočnú atmosféru

Vianoce a s nimi spojené tradície a zvyky sú neoddeliteľnou súčasťou našich životov. V minulosti sa tieto obyčaje považovali za spôsob, ako zistiť, čo nás čaká v nasledujúcom roku. Niektoré z týchto tradícií pretrvávajú aj dnes, keď sa v mnohých rodinách stále zachováva zvyk krájania jablka, pri ktorom sa očakáva, že v jadre nájdeme hviezdičku, alebo dodržiavanie pôstu na Štedrý deň, aby si deti mohli vychutnať „zlaté prasiatko“. A aké vianočné tradície máte doma vy?

V každej rodine sa pravidelne opakuje nejaká tradícia, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou Štedrého dňa alebo celých vianočných sviatkov. Nezabudneme na krásne ozdobený vianočný stromček a darčeky pod ním, čo je tradícia, ktorú dodržiavajú takmer všetky domácnosti. Tento stromček, skrášlený svetielkami a ozdobami, vytvára nezabudnuteľnú vianočnú atmosféru.

Štedrovečerná večera, hoci sa môže líšiť podľa rodinných preferencií, má svoje korene v tradíciách. Niektorí nevedia bez tradičného kapra, iní si na Štedrý večer doprajú kuracie rezne so zemiakovým šalátom alebo si vyberú inú obľúbenú pochúťku. Niektoré rodiny sa rozhodnú osláviť Vianoce v reštaurácii, aby si aj gazdinky užili pokojné a bezstarostné Vianoce.

1. Rybí šupiny pod tanierom

V niektorých domácnostiach sa pod tanier so štedrovečernou večerou dávajú šupiny z kapra. Tento zvyk má priniesť dostatok peňazí a hojnosti na celý nasledujúci rok. Niektorí dávajú pod tanier aj mince, čo má rovnaký efekt.

2. Krájanie jablka

Po večeri každý člen rodiny rozkrojí jablko. Aby tento zvyk fungoval, je dôležité jablko rezať kolmo k stopke. Ak má jadro tvar hviezdy, znamená to, že bude rodina po celý rok zdravá. Naopak, tvar kríža je považovaný za predzvesť choroby alebo smrti.

3. Lodičky zo škrupín

Ďalší vianočný zvyk spočíva v tom, že sa do misy s vodou dajú polovice škrupín vlašských orechov, do ktorých sa vložia malé zapálené sviečky. Tieto „lodičky“ sa nechajú plávať po vode a ten, ktorého loďka vydrží najdlhšie horieť, bude mať pred sebou dlhý a šťastný život. Keď lodička pláva smerom k okraju nádoby, jej výrobca sa má držať doma, ale ak sa vydá do stredu, čaká ho nový životný krok.

4. Liatie olova

Ďalším obľúbeným vianočným zvykom je liatie roztaveného olova. Tento rituál spočíva v tom, že sa roztavené olovo opatrne nalieva do nádoby s vodou, kde sa z neho vytvorí zaujímavý tvar. Význam týchto tvarov si každý vykladá podľa svojej fantázie. Existujú aj špeciálne sady na tento zvyk, takže nemusíte zháňať olovo z nelegálnych zdrojov.

5. Hádzanie topánky

V niektorých domácnostiach slobodné dievčatá hádžu topánkou cez hlavu. Ak sa topánka otočí špičkou smerom k dverám, znamená to, že sa do roka vydajú a odídu z domova. Ak sa otočí pätou k dverám, znamená to, že zostanú doma ešte ďalší rok.

6. Novodobé vianočné tradície: Betlehemské svetlo

V posledných desaťročiach sa medzi vianočnými zvyklosťami objavila nová tradícia: Betlehemské svetlo. Od roku 1986 sa každoročne zapaľuje v betlehemskej jaskyni, kde sa podľa kresťanskej tradície narodil Ježiš Kristus. Plamienok tohto svetla sa následne šíri skautmi do mnohých európskych krajín, vrátane Česka, kde sa prvýkrát objavilo 23. decembra 1989. Betlehemské svetlo sa odovzdáva počas bohoslužieb a charitatívnych akcií.

7. Vianočná hviezda (poinsettia)

Poinsettia, známa ako vianočná hviezda, je obľúbenou vianočnou dekoráciou v českých domácnostiach. Táto rastlina, ktorá pochádza z Južnej Ameriky, bola do Európy privezená pred dvoma stovkami rokov, ale od tej doby sa stala neodmysliteľnou súčasťou vianočných výzdob. Najobľúbenejšia je červená verzia, aj keď existujú aj iné farebné varianty.

8. Štedrý deň plný kúziel

V minulosti považovali Štedrý deň za magický čas, keď sa mohli splniť priania a ľudia verili, že môžu ovplyvniť to, aký bude nasledujúci rok. Podľa ľudových pover sa mal vplyv na budúcnosť aj deň v týždni, na ktorý Štedrý deň pripadol. Napríklad:

Pondelok: dobrá úroda a veľa medu

Utorok: veľa vína a obilnín

Streda: priaznivý rok, ale bez medu

Štvrtok: veľmi úrodný rok, s priemernou úrodou vína

Piatok: studená zima

Sobota: málo ovocia, ale úspešné žito

Nedeľa: teplá zima

9. Povera o tom, čo prináša na Štedrý deň smolu

Existujú aj rôzne povera, ktorým by ste sa mali na Štedrý deň vyhnúť. Napríklad:

Nevešajte prádlo – to prináša smolu a môže privolať smrť medzi vašich blízkych.

Nezametajte – tým by ste mohli vyhnať duchov predkov, ktorí v tento čas prichádzajú navštíviť živých.

Pri štedrovečernom stole by nemal sedieť nepárny počet hostí – pre zaistenie šťastia je dobré pridať ďalší tanier alebo príbor.

Kto na Štedrý večer vstane od stola, podľa povery do roka zomrie.

Kto nedá na Štedrý deň nikomu dar, vraj skončí v biede do roka.

Vianočné zvyky majú stále svoje kúzlo a prinášajú rodinám pohodu. Vyskúšajte niektoré z týchto zvykov aj vo vašich domácnostiach a zistite, či sa vaše priania alebo proroctvá skutočne splnia.