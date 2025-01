Vedeli ste, že arašidy patria medzi strukoviny? Takto jednoducho si z nich viete pripraviť svoje vlastné domáce arašidové maslo. Vyskúšajte tento recept a už nikdy sa nevrátite k bežným kupovaným!

Arašidy v skutočnosti nepatria medzi orechy, ale sú strukovinou. Prekvapivé, však? Napriek tomu sa vo svete často označujú ako „burské oriešky“ či „buráky“. Ak chcete vyskúšať, aké je to mať plnú kontrolu nad tým, čo jete, naučte sa z arašidov pripraviť lahodné arašidové maslo v pohodlí domova. Poradíme vám, ako na to.

Kde sa vzali arašidy?

Arašidy pochádzajú z Južnej Ameriky a z botanického hľadiska sú semenami jednoročnej rastliny s názvom podzemnica olejná, ktorá patrí do čeľade bôbovitých. Napriek tomu, že sa arašidy často zaraďujú medzi orechy, v skutočnosti ide o strukovinu. Pripomína to fazuľu alebo hrach, ale ich chuť je jedinečná a rada sa využíva vo varení i vo výrobe rôznych nátierok.

Prečo by vás to malo zaujímať?

Vysoký obsah živín : Arašidy sú nabité bielkovinami, vlákninou a vitamínmi skupiny B, vďaka čomu môžu prispievať k správnemu fungovaniu metabolizmu.

: Arašidy sú nabité bielkovinami, vlákninou a vitamínmi skupiny B, vďaka čomu môžu prispievať k správnemu fungovaniu metabolizmu. Zdravé tuky : Obsahujú tzv. „dobré tuky“, ktoré podporujú kardiovaskulárne zdravie a môžu prispievať k znižovaniu rizika určitých ochorení, vrátane cukrovky 2. typu.

: Obsahujú tzv. „dobré tuky“, ktoré podporujú kardiovaskulárne zdravie a môžu prispievať k znižovaniu rizika určitých ochorení, vrátane cukrovky 2. typu. Kalorická hodnota : Arašidy sú však veľmi kalorické – 100 gramov obsahuje priemerne 590 kalórií a približne 47 g tuku. Preto je dobré konzumovať ich s mierou, najmä ak sa snažíte strážiť si hmotnosť.

: Arašidy sú však veľmi kalorické – 100 gramov obsahuje priemerne 590 kalórií a približne 47 g tuku. Preto je dobré konzumovať ich s mierou, najmä ak sa snažíte strážiť si hmotnosť. Alergén: Arašidy patria medzi najsilnejšie alergény na svete. Ak u vás arašidy nespôsobujú problémy, môžete si ich bez obáv vychutnať, inak by ste sa im mali vyhnúť.

Čo je na arašidovom masle také lákavé?

Arašidové maslo, známe aj ako burákové maslo, je nátierka, ktorá sa vďaka svojej chuti a všestrannému využitiu teší čoraz väčšej popularite. V Spojených štátoch je táto pochúťka doslova súčasťou národnej identity: natiera sa na pečivo, pridáva do dezertov, no používa sa aj v slanej kuchyni, napríklad v rôznych ázijských omáčkach.

Univerzálne použitie : Vďaka krémovej konzistencii ho možno pridať do sladkých dezertov, sušienok, smoothie, kaší či dokonca do mäsitých a zeleninových jedál.

: Vďaka krémovej konzistencii ho možno pridať do sladkých dezertov, sušienok, smoothie, kaší či dokonca do mäsitých a zeleninových jedál. Variabilita : V obchodoch je k dispozícii množstvo značiek. Niektoré obsahujú len arašidy, iné majú pridaný cukor, soľ, palmový olej či rôzne príchute. Ak však hľadáte najčistejšiu verziu a nechcete sa trápiť kontrolou éčok či iných pridaných látok, najlepšou cestou je pripraviť si domáce arašidové maslo.

: V obchodoch je k dispozícii množstvo značiek. Niektoré obsahujú len arašidy, iné majú pridaný cukor, soľ, palmový olej či rôzne príchute. Ak však hľadáte najčistejšiu verziu a nechcete sa trápiť kontrolou éčok či iných pridaných látok, najlepšou cestou je pripraviť si domáce arašidové maslo. Výhoda domácej výroby: Dokážete si nastaviť sladkosť, slanosť a konzistenciu presne podľa svojej chuti. A hlavne – budete presne vedieť, čo v ňom je.

Domáce arašidové maslo krok za krokom

Čo si nachystať?

400 g nesolených arašidov (ideálne olúpaných)

nesolených arašidov (ideálne olúpaných) ¼ lyžičky soli (podľa chuti)

(podľa chuti) 1 lyžica medu alebo iného sladidla (možno vynechať, ak preferujete čisto arašidovú chuť)

alebo iného sladidla (možno vynechať, ak preferujete čisto arašidovú chuť) 1 lyžica rastlinného oleja (ak chcete dosiahnuť jemnejšiu, krémovú textúru)

1. Pochváľte rúru do práce

Predhrejte rúru na 180 °C. Arašidy rovnomerne rozložte na plech vystlaný papierom na pečenie alebo alobalom a nechajte ich 10–15 minút pražiť. Tento krátky proces sa postará o výraznejšiu chuť a arómu, typickú pre arašidové maslo. Dávajte však pozor, aby arašidy nezhoreli – stačí im príjemné zhnednutie.

2. Nechajte ich schladiť

Po vytiahnutí z rúry arašidy nechajte trochu vychladnúť. Nemusia byť úplne studené, ale mixovanie horúcich plodov by mohlo preťažovať mixér a maslo by mohlo vyznieť inak, než by ste chceli.

3. Začnime mixovať

Vezmite kvalitný stolový mixér alebo kuchynského robota a vsypte doň opražené arašidy. Pridajte soľ a prípadne aj lyžicu medu alebo iného sladidla. Mixujte asi minútu a potom otvorte nádobu, aby ste stierkou zoškrabali všetko, čo sa prichytilo na stenách. Následne pokračujte v mixovaní ďalšie 2–3 minúty.

V tejto fáze môžete pridať lyžicu rastlinného oleja (napríklad repkového, arašidového, prípadne kokosového), ak sa vám zdá, že konzistencia je stále príliš tuhá. S olejom to však netreba preháňať – radšej pridajte iba po troške a ochutnávajte.

4. Kontrola konzistencie

Arašidové maslo počas mixovania postupne mení svoju textúru. Najskôr vznikne sypká drť, neskôr sa začne tvoriť hustá pasta a po ďalšom mixovaní dosiahnete hladkú maslovú konzistenciu. Ak máte radi kúsky arašidov, stačí mixér vypnúť o niečo skôr alebo si časť opražených arašidov odložiť bokom a primiešať ich až na konci.

5. Uskladnenie

Hotové maslo preložte do uzatvárateľnej nádoby. Neotvorené vydrží pri izbovej teplote zhruba tri mesiace, najmä ak ho uchovávate na tmavom suchom mieste. Po otvorení je vhodné skladovať ho v chladničke, aby ste predĺžili jeho čerstvosť.

Ako využiť domáce arašidové maslo?

Ranné dobroty : Vylepšite svoju ovsenú kašu, jogurt alebo smoothie lyžicou arašidového masla a získate krémovejšiu konzistenciu a väčší pocit sýtosti.

: Vylepšite svoju ovsenú kašu, jogurt alebo smoothie lyžicou arašidového masla a získate krémovejšiu konzistenciu a väčší pocit sýtosti. Sladké dezerty : Muffiny, sušienky, tortové krémy či polevy – arašidové maslo dokáže dezertom dodať neobyčajnú orieškovú príchuť.

: Muffiny, sušienky, tortové krémy či polevy – arašidové maslo dokáže dezertom dodať neobyčajnú orieškovú príchuť. Klasická nátierka : Natrite ho na hrianku, krekry alebo ovocie (napríklad jablko či banán). Kto má rád americkú kombináciu, môže pridať džem či marmeládu.

: Natrite ho na hrianku, krekry alebo ovocie (napríklad jablko či banán). Kto má rád americkú kombináciu, môže pridať džem či marmeládu. Ázijská kuchyňa : Pridajte trošku arašidového masla do ázijských omáčok, polievok alebo marinád. Získate tak jemnú krémovú štruktúru a intenzívnu chuť.

: Pridajte trošku arašidového masla do ázijských omáčok, polievok alebo marinád. Získate tak jemnú krémovú štruktúru a intenzívnu chuť. Športový snack: Vďaka vysokému obsahu bielkovín je domáce arašidové maslo obľúbenou surovinou medzi športovcami alebo ľuďmi, ktorí žijú aktívne.

Rady na záver

S mierou: Napriek vysokej nutričnej hodnote sú arašidy kalorické. Prirodzene, malá lyžička denne vás nezruinuje, ale misku plnú arašidového masla by ste možno zjedli až príliš rýchlo. Experimentujte: Ak vám samotné arašidové maslo nepríde dosť výrazné, skúste doň pridať kakao, škoricu, strúhaný kokos, kúsok horkej čokolády či dokonca chilli. Pozor na alergie: Arašidy môžu byť pre niekoho rizikové, preto buďte obozretní pri prvom ochutnávaní – najmä u detí. Kontrola ingrediencií: Pri výrobe domáceho masla máte absolútny prehľad o tom, čo konzumujete. Je to skvelá voľba pre tých, ktorí sa vyhýbajú konzervantom, palmovému oleju či rafinovanému cukru.

Zhrnutie

Vytvorenie domáceho arašidového masla je rýchle, jednoduché a umožní vám vychutnať si chuť arašidov presne tak, ako to máte radi – bez zbytočných prídavných látok. Táto krémová pochúťka vám v kuchyni poslúži ako všestranný pomocník pri pečení, varení i pri príprave jednoduchých nátierok na raňajky či desiatu. Aj keď sú arašidy veľmi kalorické, v primeranej miere môžu prospieť zdraviu, najmä vďaka obsahu kvalitných tukov, bielkovín a vitamínov. Vyskúšajte si doma vyrobiť svoju vlastnú verziu arašidového masla a zistite, prečo si tak rýchlo získalo obľubu po celom svete.

Už žiadne dohadovanie sa o tom, čo sa skrýva vo vnútri drahých kupovaných výrobkov – keď si arašidové maslo vyrobíte sami, budete presne vedieť, čo jete. A to je nepochybne jedna z najväčších výhod vlastnoručnej prípravy. Skúste to a doprajte si lahodnú, krémovú a hlavne zdravšiu dobrotu!