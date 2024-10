Vedci zistili, že opadané lístie môže trávniku prospievať a fungovať ako prírodné hnojivo. Takto to môžete využiť

Doteraz sa považovalo za nevyhnutné na jeseň trávnik úplne zbaviť všetkého lístia, aby sa predišlo tvorbe plesní a poškodeniu trávy. Avšak nový výskum dokazuje, že tenká vrstva posekaného lístia môže mať pre trávnik priaznivé účinky a zároveň zníži potrebu aplikovať hnojivá na jar.

Po dvadsaťročnej štúdii vedci z Michiganskej štátnej univerzity dospeli k záveru, že tradičné spôsoby ako hrabanie a odvážanie lístia môžeme pokojne nechať bokom. Stačí lístie rozdrviť kosačkou a následne ho nechať na mieste. Drobnými kúskami sa pôda obohatí o živiny, ktoré podporia rast trávy a zároveň zamedzia rastu buriny. Výsledkom je nielen zelenší trávnik, ale aj úspora peňazí na hnojivách a času stráveného prácou. Ako na to? Tu je návod.

Sekanie lístia pomocou kosačky

Odpojte zberný kôš z kosačky a jednoducho pokoste lístie roztrúsené po trávniku. Lístie sa rozpadne na malé kúsky, ktoré sú veľké asi ako mince. Táto úloha nevyžaduje špeciálnu mulčovaciu kosačku – zvládne to aj bežná kosačka na trávu.

Keď dokončíte sekanie, mali by ste vidieť cez vrstvu lístia kúsok trávy, aspoň pol centimetra. Mikroorganizmy a baktérie sa potom pustia do rozkladu lístia, čo obohatí pôdu o živiny, ktoré by ste inak museli dopĺňať drahými hnojivami na jar.

Tip navyše! Ak vaša kosačka disponuje zberačom, skúste týždeň mulčovať lístie priamo do trávnika a na ďalší týždeň ho zbierať, aby ste ho mohli použiť na záhradných záhonoch. Vrstva lístia na záhonoch zabraňuje rastu buriny a zároveň slúži ako organické hnojivo pre pôdu.

Zrýchlenie rozkladu pomocou hnojiva

Pre efektívnejší rozklad lístia potrebujú mikroorganizmy dusík. Preto je vhodné na jeseň použiť hnojivo s pomalým uvoľňovaním. Tým nielenže podporíte trávnik, ale aj mikroorganizmy, ktoré urýchlia rozklad lístia. Na jar vás poteší svieži a hustý trávnik.

Jar vás prekvapí tým, že lístie z minulého roka bude úplne rozložené a váš trávnik bude žiariť zdravím.

Prevencia pred burinou

Lístie, ktoré sa postupne rozkladá, pokryje prázdne miesta v trávniku a tým zabráni, aby sa tam uchytili semená buriny. Odborníci zistili, že pravidelným mulčovaním lístia sa po niekoľkých rokoch takmer úplne zamedzí výskytu burín, ako sú napríklad púpavy.

Mulčovanie lístia: využite prírodné zdroje rozumne

Hrabanie lístia je nielen časovo náročné, ale vyžaduje aj fyzickú námahu a náklady na jeho odvoz. Ak lístie pálite, prispievate k znečisteniu ovzdušia. Mulčovaním lístia ho recyklujete priamo na mieste, čím získate lepšiu pôdu bez dodatočných nákladov.