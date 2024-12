Vedci tvrdia, že mnoho Slovákov spí v špine. Ako často meníte posteľnú bielizeň?

Nie je nič príjemnejšie ako ľahnúť si do čerstvo prezlečenej postele, no tento pocit si často doprajeme len sporadicky. Ako často by sme sa mali skutočne venovať výmene obliečok, aby sme zabezpečili zdravé prostredie na spánok a minimalizovali riziko zdravotných problémov?

Podľa prieskumov väčšina ľudí na Slovensku mení posteľnú bielizeň len raz za štyri týždne. Pohodlie a snaha ušetriť vodu či pracie prostriedky sú hlavnými dôvodmi, prečo túto povinnosť odkladáme. Avšak, tento interval je podľa zdravotníckych expertov nedostatočný. Počas spánku telo prirodzene vylučuje pot, odumreté bunky pokožky a malé kúsky vlasov. Všetky tieto nečistoty sa usádzajú na obliečkach a vytvárajú ideálne prostredie na množenie baktérií a roztočov, ktoré môžu zhoršiť zdravotný stav, najmä u ľudí s alergiami.

Posteľ ako neviditeľná hrozba – útočisko pre roztoče

Zdravotníci zdôrazňujú, že obliečky by sme mali meniť aspoň raz týždenne. Možno sa vám to zdá prehnané, ale pravidelná výmena dokáže výrazne obmedziť množstvo nahromadených nečistôt. Posteľná bielizeň nasáva pot a ďalšie telesné výlučky, no skutočným problémom sú matrace. Vedeli ste, že v jednom matraci môže žiť až 1,5 milióna roztočov? Preto je kľúčové používať ochranné návleky na matrace, ktoré je potrebné tiež pravidelne prať.

Kedy zvýšiť frekvenciu prania posteľnej bielizne?

Ak zdieľate posteľ s partnerom, domácimi miláčikmi alebo deťmi, výmena by mala byť ešte častejšia. Rovnaké pravidlo platí aj v prípade, že ste nedávno prekonali ochorenie ako chrípku či prechladnutie. V takýchto prípadoch je dôležité ihneď po zotavení obliečky vymeniť, aby ste predišli riziku opätovnej infekcie alebo šírenia choroby na ostatných členov domácnosti.

Pri ochorení odborníci odporúčajú prať bielizeň pri teplote medzi 40 až 60 °C, čím sa zabezpečí zničenie všetkých baktérií a vírusov. V bežných situáciách stačí nižšia teplota prania, ktorá pomáha predĺžiť životnosť textílií a udržať ich jasné farby dlhšie.

Nezabúdajte, že čisté obliečky nielen prispievajú k lepšiemu spánku, ale aj chránia vaše zdravie a znižujú riziko rôznych alergických reakcií. Investujte pár minút navyše a doprajte si komfort sviežej postele každý týždeň.