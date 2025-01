Vajcia vždy varím s plátkom citróna. Má to skvelý efekt, vyskúšajte to aj vy

Na prvý pohľad sa môže zdať, že uvariť vajcia je úplne jednoduché. Stačí ich vložiť do hrnca s vodou a nechať variť predpísaný čas. No realita býva často iná. Vajcia sa môžu rozvariť, ostať nedovarené alebo prasknúť. Ukážeme vám, ako tomu predísť.

Praskanie vajec počas varenia

Vajcia sú obľúbenou voľbou na raňajky, desiatu, ale aj ako súčasť hlavného jedla. Sú skvelým zdrojom bielkovín a mýtus o ich škodlivosti na cholesterol bol už viackrát vyvrátený. Preto si ich môžete dopriať častejšie bez obáv. Bez ohľadu na to, či používate domáce vajcia, farmárske alebo tie zo supermarketu, vždy existuje riziko, že pri varení prasknú.

Pri správnom varení by sa vajcia mali vkladať do vriacej vody. Nie každé však tento proces vydrží. Praskaniu sa dá čiastočne predísť použitím lyžice pri vkladaní, aby ste zabránili náhlemu nárazu. Ak to však nie je váš prípad, máme pre vás jednoduchý trik, ako varenie zvládnuť bez popraskaných škrupín.

Tajomstvo – citrón vo vode

Pri ďalšom varení vajec skúste pridať do vody jeden alebo dva plátky citróna. Tento jednoduchý krok zabezpečí, že škrupiny zostanú neporušené, samozrejme, za predpokladu, že vajcia do vody vkladáte opatrne. Okrem toho citrón počas varenia jemne prevonia vašu kuchyňu. Citrón máte takmer vždy v chladničke, preto neváhajte a otestujte tento trik.

Lahšie lúpanie vajec vďaka citrónu

Čerstvé vajcia sa často ťažko šúpu. Ak ich používate do nátierky alebo zemiakového šalátu, prichytená škrupina nepredstavuje veľký problém. Stačí vziať lyžičku a odstrániť zvyšky. No ak potrebujete vajcia v celku, môže to byť komplikovanejšie. Aj tu pomôže citrón – plátky vložené do vody počas varenia zaručia jednoduchšie lúpanie.

Ak náhodou doma citrón nemáte, rovnako dobre poslúži aj ocot. Pridajte lyžicu octu do vody a vajcia uvarte bežným spôsobom. Škrupiny neprasknú a lúpanie bude podstatne jednoduchšie.