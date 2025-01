Väčšina Slovákov spí v špine! Upozorňujú odborníci. Ako často treba meniť obliečky, aby sme vytvorili zdravšie podmienky na spánok?

Nepodceňujte pocit čerstvo prezlečenej postele

Len máločo sa vyrovná pocitu, keď si ľahneme do čerstvo ustlanej a jemne voňajúcej postele. Napriek tomu viacerí z nás odkladajú výmenu posteľného prádla až do chvíle, kým je to naozaj nevyhnutné. Podľa rôznych prieskumov sa pritom ukazuje, že priemerný Slovák mení obliečky len raz za mesiac. Dôvodom býva často pohodlnosť alebo snaha ušetriť na praní a spotrebe vody. Odborníci však varujú, že takýto prístup môže viesť k zvýšenému výskytu alergií, zhoršeniu kvality spánku a celkovo k menej zdravému prostrediu v spálni.