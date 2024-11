Väčšina ľudí si myslí, že tá čierna časť banánu je semienko. Mýlia sa! Vieš, čo to v skutočnosti je?

Banány sa radia medzi najobľúbenejšie ovocie u Slovákov, hoci ich pestovanie v našom podnebí nie je reálne bez špeciálnych podmienok. Napriek tomu sa tešia veľkej obľube, a to nielen kvôli ich lahodnej chuti, ale aj kvôli výživným látkam, ktoré obsahujú.

Málokto vie, že banány sú podľa botanických kritérií považované za bobule, zatiaľ čo napríklad jahody medzi bobule nepatria. A čo je ešte zvláštnejšie? Banány sú prirodzene mierne rádioaktívne. No nemusíte sa báť – na získanie takej dávky žiarenia, akú dostanete pri röntgenovom vyšetrení, by ste museli zjesť tisíc banánov, a aj tak by ste neboli v ohrození.

Je čierna časť banánu skutočne semienko?

Mnoho ľudí sa domnieva, že tmavá bodka na začiatku banánu je semienko. Ak patríte medzi nich, nie ste sami. Ide však o omyl, ktorý je medzi ľuďmi veľmi rozšírený. Táto tmavá časť nie je v skutočnosti semenom banánu.

Čo tá čierna bodka naozaj znamená?

Tmavá časť banánu, ktorá mnohým pripomína semienko, je v skutočnosti pozostatok kvetu. Každý banán začína svoj vývoj ako kvet, a po dozretí plodu zostáva na jeho konci tento malý „kvietok“, alebo „kalich“. Takže tá čierna bodka na banáne je iba pozostatkom kvetu, nie semenom.

A kde teda nájdeme pravé semienka banánu?

Bežné banány, ktoré kupujeme v obchodoch, patria medzi odrody Cavendish, ktoré obsahujú iba neplodné semienka. Tieto čierne bodky vo vnútri banánu sú teda sterilné a neschopné klíčiť. Pochádzajú z procesu domestikácie, kedy divoké banány stratili schopnosť plodiť semená, ktoré by mohli vyklíčiť.

Ak by ste sa chceli stretnúť so skutočnými semenami banánov, museli by ste hľadať divoké druhy v tropických oblastiach. Tieto banány majú tvrdé, veľké semená rozptýlené v dužine, ktoré však robia ich konzumáciu pomerne náročnou.

A čo opice a banány?

Banány sú často zobrazované ako obľúbená pochúťka opíc, no v divokej prírode to zďaleka nie je bežná potrava. Obrazy opíc s banánmi pochádzajú skôr zo zoologických záhrad a oblastí, kde ich ľudia zámerne kŕmia týmto ovocím. Vo voľnej prírode majú opice rôznorodú stravu pozostávajúcu z ovocia, hmyzu, listov, orechov a kvetov. Aj keď by banány pravdepodobne jedli, keby na ne natrafili, nie sú ich typickým jedlom.