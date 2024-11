V západných krajinách perú utierky v mikrovlnnej rúre. Preto ich majú stále ako nové

Každá gazdinka si praje, aby jej kuchynské utierky boli vždy čisté, bez škvŕn a zápachu. Avšak nie vždy je to také jednoduché. Niektoré škvrny, ako mastné fľaky alebo stopy po rôznych druhoch ovocia a zeleniny, bývajú obzvlášť odolné a len tak ich nezbavíte. Na utieranie nečistôt dnes mnohí používajú papierové utierky, ktoré jednoducho vyhodia po použití. Látkové utierky, ktoré sú ekologickejšou voľbou, sa však často nedajú vyčistiť bežným praním. Aj keď sa staráme o ne najlepšie, nie vždy sa podarí zbaviť všetkých škvŕn.

Zbavte sa všetkých škvŕn a nečistôt rýchlo a efektívne

Ak chcete, aby vaše utierky opäť vyzerali ako nové, nemusíte ich nevyhnutne prať v horúcej vode ani ich niekoľkokrát namáčať. Známy trik na Západe vám môže tento proces veľmi zjednodušiť a urýchliť. Použite mikrovlnnú rúru. Tento spôsob je nielen rýchly, ale zároveň aj úsporný – ušetríte vodu, energiu, aj prací prostriedok. Oproti tradičnému vyvárovaniu na sporáku je to oveľa šetrnejšia alternatíva.

Na tento jednoduchý postup budete potrebovať len igelitový sáčok a namiesto bežného pracieho prášku vám poslúži lacnejšia kombinácia bežnej jedlej sódy a octu. Pred začatím je dôležité utierky najprv namočiť do vody a jemne ich vyžmýkať. Následne ich posypte jedlou sódou a jemne pokvapkajte octom, ktorý bude mať čistiace účinky. Ak máte po ruke jadrové mydlo, môžete ho tiež pridať na zlepšenie výsledku. Tento trik je ideálny najmä pre bežné utierky bez špeciálnych ozdôb alebo vyšívania, ktoré by sa mohli poškodiť.

Potom vložte utierky do sáčku, ktorý by mal byť otvorený, aby para mohla unikať, a umiestnite ich do mikrovlnnej rúry. Nastavte mikrovlnku na najvyšší výkon a nechajte ju bežať minimálne tri minúty. Po uplynutí tejto doby sa vytvorí dostatok pary na to, aby sa škvrny odstránili. Buďte opatrní pri vyberaní sáčku, pretože bude horúci a naplnený parou. Tento proces bude fungovať najlepšie na čerstvé škvrny, ale pri starších a zažraných fľakoch budete musieť tento postup zopakovať.

Ak sa však rozhodnete použiť tento spôsob na veľmi jemné alebo drahé utierky, ktoré sa nesmú prať pri vysokých teplotách, alebo na tie, ktoré sú ozdobené výšivkami, tento postup pre ne nebude najvhodnejší. Mohlo by dôjsť k poškodeniu materiálu. V takom prípade je lepšie utierky jednoducho odmočiť v roztoku jedlej sódy a octu a nechať ich vyschnúť.

Ak máte problém s mastnotou, vyskúšajte tento trik s olejom

Ďalší jednoduchý, ale účinný spôsob, ako sa zbaviť škvŕn, je cez noc namočiť utierky do nádoby s teplou vodou. Do tejto vody pridajte 2 polievkové lyžice octu, ktorý má dezinfekčné účinky, 2 polievkové lyžice jedlej sódy, ktorá pomáha zosvetľovať, a 2 lyžice obyčajného rastlinného oleja. Tento olej sa postará o odstránenie mastnoty, ktorá je často najťažšie odstrániteľná. Olej totiž dokáže na seba viazať všetku mastnotu, ktorá sa na utierkach nachádza.

Je dôležité vedieť, že na tento účel môžete použiť akýkoľvek rastlinný olej – slnečnicový, repkový alebo olivový. Všetky tieto oleje fungujú rovnako dobre. Tento trik je skvelý na utierky, ktoré sa zvyčajne veľmi rýchlo zašpinia od mastnoty alebo oleja, ako napríklad pri varení. Po namočení v tomto roztoku môžete utierky jednoducho vyprať v práčke podľa obvyklého postupu, bez potreby vyvárenia. Výsledkom budú utierky, ktoré budú nielen čisté, ale aj príjemne voňavé a svieže.

Po tomto ošetrení už nebudete mať problém s ich vzhľadom. Nebudete sa musieť báť ich vystaviť na balkóne alebo ich mať položené v kuchyni na viditeľnom mieste, pretože budú vyzerať dokonale. Tento spôsob vám nielen šetrí čas, ale aj zabezpečí, že utierky budú pripravené na ďalšie použitie v najlepšom stave.

Zhrnutie týchto jednoduchých trikov vám pomôže mať vaše utierky nielen stále čisté a čerstvé, ale aj predĺžite ich životnosť a ušetríte čas i energiu. Môžete sa tak tešiť na utierky, ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou vašej kuchyne a nikdy vás nesklamú.