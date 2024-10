V nedeľu 27. októbra sa mení čas. Ako minimalizovať dopady na zdravie?

V nedeľu 27. októbra o tretej hodine ráno sa čas posunie o hodinu späť. Tešíte sa na hodinu navyše spánku? To je pravdepodobne jediné pozitívum prechodu z letného na zimný čas. Telo však reaguje na tento posun negatívne. Aké procesy prebiehajú v našom organizme a ako minimalizovať ich nepriaznivé dôsledky?

Každú poslednú októbrovú nedeľu dochádza k zmene času z letného na zimný o tretej hodine ráno. Tento posun narúša naše biologické hodiny, ktoré riadia náš spánok, stravovanie a iné denné činnosti. Dôsledkom toho sa môže zhoršiť imunitný systém, hormonálne hladiny a celková nálada.

Nepríjemná pravda

Stredoeurópsky čas, známy ako zimný, je tým, na čo sme si zvykli, zatiaľ čo letný čas bol zavedený, aby sme mohli lepšie využiť prirodzené svetlo a menej sa spoliehali na umelé osvetlenie. Tento prístup sa však už považuje za zastaraný a opäť sa diskutuje o potrebe zjednotenia týchto dvoch časov.

V ankete z roku 2018 sa až 84 % občanov EÚ vyslovilo za to, aby sa zrušil letný čas. Napriek tomu sa členské štáty nedohodli na tom, ktorý čas by mal byť preferovaný, a preto sa očakáva, že posúvanie času bude pokračovať aspoň do roku 2026.

Dôsledky na telo

Zmena času ovplyvňuje naše biologické hodiny a narúša cirkadiánne rytmy. Týmto môže dôjsť k oslabenému imunitnému systému a vyššiemu riziku vážnych ochorení, ako sú diabetes, rakovina a neurodegeneratívne ochorenia. Cirkadiánne rytmy majú tiež vplyv na metabolizmus, čo ovplyvňuje pocity hladu a sýtosti, a tým aj našu hmotnosť.

Navyše, hormonálna rovnováha sa môže narušiť, pretože cirkadiánne rytmy ovplyvňujú vylučovanie melatonínu a kortizolu. Melatonín, známy ako spánkový hormón, a kortizol, ktorý sa považuje za stresový hormón, sú dôležité pre náš metabolizmus, imunitu a krvný tlak. Zmena času môže mať tiež negatívny dopad na kognitívne funkcie a pamäť, čo vedie k zhoršeniu kvality spánku, ktorý je nevyhnutný pre regeneráciu mozgu.

Podľa doktorov môže narušenie cirkadiánnych rytmov zhoršiť náladu, celkovú pohodu a prispieť k psychickým problémom, ako sú depresie a úzkosť.

Zle zaspávate? Skúste niektorú z 5 metód a budete spať ako malé dieťa.

Zvýšené riziko nehôd

Posun času vedie k únave a zníženej produktivite. Štúdie naznačujú, že po zmene času narastá počet dopravných nehôd a pracovných úrazov, čo je spôsobené nedostatkom spánku a zníženou pozornosťou.

Ako sa prispôsobiť?

Naše telo si na zmenu času časom zvykne, pričom niektorí sa prispôsobia rýchlejšie ako iní. Môžete však sami ovplyvniť negatívne dopady nasledujúcimi spôsobmi: