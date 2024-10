Úžasný trik na odstránenie mastnoty z rúry. Žiadne drhnutie, stačí použiť tento prášok

Čistenie rúry patrí medzi tie menej príjemné domáce práce. Časom sa však môže stať, že počas pečenia niečo vykypí z formy a prilepí sa na rozpálené rošty. To vedie nielen k nepríjemnému dymu a zápachu, ale aj k vzniku odolných vrstiev pripálenín.

Ak rúru nečistíme pravidelne, tieto zvyšky sa navrstvia a spoja do tvrdej vrstvy, ktorú je náročné odstrániť. Mastnota situáciu len zhoršuje, a dokonca ani drahé čistiace prostriedky často nezaberajú. Pomoc priamo z domácnosti – prací prášok

Na odstránenie nečistôt z roštov môže skvele poslúžiť obyčajný prášok na pranie, a to buď sypký, alebo tekutý. Stačí do vane rozložiť starý uterák, aby sme zabránili poškodeniu povrchu, a napustiť horúcu vodu. Potom pridajte prášok na pranie a dobre ho premiešajte. Následne ponorte rošty do vody tak, aby boli úplne zakryté, a nechajte ich namáčať cez noc.

Ráno zmäknuté nečistoty jednoducho odstránite kefou, a rošty budú opäť ako nové. Zároveň je možné, že mastnota z roštov zanechá stopy aj na vani, takže budete musieť vyčistiť aj ju.

Prací prášok však dokáže pomôcť aj s čistením samotnej rúry. Zmiešajte vodu so soľou v pomere 2:1, priveďte k varu, aby sa soľ rozpustila, a pridajte prášok na pranie. Po miernom ochladení roztokom vytrite vnútro rúry, pričom zmes nechajte chvíľu pôsobiť, a potom zotrite. Zápas s pripáleninami – sóda a ocot

Ak sú usadeniny v rúre naozaj odolné, vyskúšajte pastu zo sódy a vody. Naneste ju na povrch rúry a nechajte pôsobiť cez noc – zistíte, že pasta môže zhnednúť, čo je známka pôsobiacej reakcie.

Ráno pastu navlhčite vlhkou handričkou a pripravte si ocot v rozprašovači. Po jeho nanesení začne ocot reagovať so sódou a vytvorí penu, ktorá uvoľní aj tie najodolnejšie nečistoty. Nakoniec rúru dôkladne vytrite, aby ste odstránili všetky zvyšky sódy a octu.

Keď už nenájdete žiadnu reakciu, suchou handričkou všetko vytrite a vráťte rošty späť na svoje miesto. Teraz máte čistú rúru pripravenú na ďalšie použitie, bez nepríjemného zápachu a bez námahy.