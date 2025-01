Už žiadne neumyté zvyšky, ani šmuhy z umývačky riadu! Oplachovanie je na nič, všetko spočíva v tomto jednoduchom triku

Umývačka riadu riadi čas aj financie, keďže spotrebuje omnoho menej vody v porovnaní s umývaním riadu ručne. Aby však každý kúsok riadu bol dokonale čistý, je potrebné vedieť, ako ho správne naskladať do umývačky. Postupujte podľa nasledujúcich pravidiel a už nikdy sa nebudete musieť zaoberať mydlivými zvyškami alebo nečistotami.

Predumývanie riadu – zbytočná záťaž

Či už je vaším zvykom predmyvať riad pod tečúcou vodou pred vložením do umývačky, v podstate robíte veľkú chybu, ktorá nemá nič spoločné s čistotou výsledného umytého nádobia. Vnútro umývačky je konštruované tak, aby pôsobilo silným tlakom a vysokou teplotou vody, ktoré ľahko odstránia aj zaschnuté nečistoty. Prečo teda vyťahovať špinavý riad z umývačky? Problém často spočíva v nesprávnom sklade, na ktorom však máme riešenie!

Umývanie špinavejšieho riadu v spodnom priečinku

Pri napĺňaní umývačky je základné pravidlo, že najšpinavšie a najväčšie kusy by mali byť umiestnené v spodnom priečinku. Do spodnej sekcie vložte takmer všetko – hrnce, panvice, misy a taniere – umiestňujte ich smerom dolu. Dávajte pozor, aby väčšie nádoby alebo krúžky neblokovali otáčajúce sa trysky. Najlepší spôsob je začať prikladať riad odzadu, aby ste vyťažili maximum z dostupného priestoru. Ak sú na riade väčšie kúsky nepojedenej potravy, odstráňte ich rukami alebo pomocou príborov do koša. Po tomto kroku už taniere nemusíte oplachovať!

Horný priečinok pre krehký riad

Do hornej časti umývačky umiestnite predovšetkým krehké veci ako hrnčeky, poháre, miskky, podšálky a malé kuchynské náčinie – naberačky, miešačky a podobne. Niektoré umývačky sú vybavené plastovými držiakmi určenými pre vysoké poháre, ktoré pomáhajú zabrániť ich poškodeniu. Hrnkám a pohárom dávajte prednosť naklonenému umiestneniu, teda mierne dole, čo im umožní dôkladne uschnúť bez zvyškov vody. Zabezpečte, že nebudú umiestnené príliš blízko seba, aby nedošlo k ich vzájomnému poškodeniu.

Správne skladanie príborov

Príbory môžete buď usporiadať do špeciálnej príborníkového priehradky, často umiestnenej v hornej časti umývačky, alebo využiť špeciálny košík. Vkladajte príbory jednotlivo zo strany k stráne, pričom rukoväte smerujte nadol. Pri manipulácii s nožmi buďte obzvlášť opatrní – nože umiestnite rukoväťou nahor, aby ste sa vyhli zraneniam. Dodržujte aj zásady kombinovania rôznych druhov príbory v košíku tak, aby sa dotýkali čo najmenej, čo predchádza ich poškriabaniu alebo inému opotrebeniu.

Ak v košíku vyložíte nože rukoväťami dolu, uistite sa, že o tomto postupe vedia všetci členovia domácnosti, aby sa vyhli nežiaducim nehodám.

Čo sa umývačky nehodí

Aj keď sú mnohé druhy riadu prispôsobené na umývanie v umývačke riadu, existujú ešte stále niektoré položky, ktoré je lepšie umyť ručne. Medzi ne patria hlavne teflonové panvice, ostré kuchynské nože, škrabky, strúhadlá, drevené dosky na krájanie či drevené kuchynské náčinie. Po dlhšom umývaní v umývačke by sa teflon mohol poškodiť, ostré nože stratiť ostrosť a drevo prasknúť alebo absorbovať chemikálie z čistiacich prostriedkov.

Záruka žiarivo čistého riadu bez šmúh

Pre dosiahnutie dokonalého výsledku je dôležité pravidelne dopĺňať a používať vhodné čistiace prostriedky. Nezabúdajte tiež na pravidelné čistenie samotnej umývačky, vrátane všetkých filtrov, čo prispieva k optimálnemu fungovaniu a žiarivo čistému riadu bez skvrn. Hneď po skončení mycích cyklov dvíhajte dvierka, aby sa riad mohol správne vyschnúť. Tým, že necháte vo vnútri umývačky voľný priestor pre cirkuláciu vzduchu, zabránite tvorbe šmúh alebo nežiaducich kvapiek vody na vašom riade.

Dodržiavaním týchto zásad si zabezpečíte, že vaša umývačka riadu bude fungovať čo najefektívnejšie a váš riad vždy vypadne neodolateľne čistý – bez zbytočného opakovania alebo nasledujúceho oplachovania.