Urgentné upozornenie pre majiteľov záhrad, kde sa vyskytujú červienky

Patríte medzi tých, ktorí si užívajú pozorovanie vtákov na svojej záhrade? Ak áno, možno ste si už všimli červienky. Ak sa tieto malé a krásne vtáky objavujú vo vašej záhrade, mali by ste byť obzvlášť pozorní. Keď totiž hľadajú potravu práve u vás, znamená to, že im môžete pomôcť prežiť zimné mesiace. Nezostávajte len pozorovateľmi, ale stanete sa ich neoceniteľnými pomocníkmi.

Pozorovanie vtákov, známe aj ako birdwatching, je činnosť, ktorá má dlhú tradíciu a vo svete aj u nás si získava stále väčšiu obľubu. Dnes je už táto aktivita populárna nielen medzi odborníkmi, ale aj medzi širokou verejnosťou. Mnoho ľudí sa začína viac zaujímať o svet vtákov a ich pozorovanie, čo je skvelé pre naše životné prostredie. Okrem osobného potešenia môže tento záujem o vtáky priniesť aj cenné informácie pre odborníkov, ktorí sa zaoberajú výskumom vtáctva a ochranou prírody.

Pre majiteľov záhrad a všetkých, ktorí sa venovali pozorovaniu vtákov, je veľmi dôležité vedieť, že britská Kráľovská záhradnícka spoločnosť v minulosti vydala varovanie týkajúce sa červeniek, ktoré sa vyskytujú v záhradách. Toto upozornenie je veľmi dôležité, najmä pre tých, ktorí sa rozhodli vytvoriť vo svojej záhrade priaznivé podmienky pre vtákov.

Červienky a iní vtáci v zime: Nízke teploty a hlad sú pre nich veľkou hrozbou

Nemusíte sa obávať, že by červienky mohli poškodiť vašu záhradu, skôr naopak – ide o veľmi zraniteľné vtáky, ktoré v zimnom období potrebujú pomoc. Tieto malinké vtáčiky sa totiž v zime nachádzajú v zložitejšej situácii. Červienky, ako aj ďalší drobní vtáci, majú veľmi rýchly metabolizmus, čo znamená, že ich telo potrebuje stále množstvo energie, aby udržalo telesnú teplotu. V zime je to však o to náročnejšie, keďže teploty klesajú a hladina potravy v prírode klesá.

Pokrytý sneh a zamrznutá pôda im znepríjemňujú hľadanie potravy, preto sú tieto vtáky v zime častokrát vystavené hladovaniu. Aj keď červienky sú bežné najmä v Británii, v našich končinách sa tieto vtáky tiež vyskytujú, najmä v období zimy. Svojou charakteristickou rezavou hruďou sú dobre rozpoznateľné a preto si ich možno všimnúť aj ľudia, ktorí nie sú odborníkmi na pozorovanie vtákov. Tieto drobné vtáky sú však len jedným z mnohých druhov, ktoré v zimnom období potrebujú našu pomoc.

Ako môžete pomôcť vtákom v zime: Vytvorte pre ne priaznivé podmienky

Ak máte záhradu, je veľmi dôležité, aby ste v zimnom období ponúkli vtákom potrebnú potravu. Česká ornitologická spoločnosť už v decembri 2024 vyzvala verejnosť, aby sa majitelia záhrad a balkónov aktívne zapojili do tejto pomoci. Vhodná potrava pre vtáky zahŕňa semienka, orechy alebo tukové zmesi, ktoré sú pre vtáky v zime najlepšou voľbou. Tieto kŕmidlá môžete umiestniť aj do parkov, lesov alebo na okraje lesov, kde sa vtáky bežne zdržiavajú.

Ak ste si už zvykli na pozorovanie vtákov, určite ste už počuli o projekte, ktorý sa každoročne uskutočňuje na podporu výskumu vtáctva. Tento projekt sa nazýva „Vtačia hodinka“, a ak chcete prispieť, máte príležitosť zapojiť sa aj vy. Tento projekt sa uskutoční od 1. decembra 2024 do 28. februára 2025 a zameriava sa na mapovanie výskytu červeniek. Tento výskum je veľmi dôležitý, pretože poskytuje cenné informácie o počte týchto vtákov a ich rozšírení v našich regiónoch.

Každoročné pozorovanie a sčítanie vtákov: Ako sa zapojiť a čo tým získate

Okrem mapovania červeniek sa môžete zapojiť aj do každoročného sčítania vtákov na kŕmidlách. Tento projekt má už dlhú tradíciu a jeho cieľom je sledovať počet a druhy vtákov, ktoré sa objavujú na kŕmidlách v zimnom období. Tento projekt sa nazýva „Vtačia hodinka“ a tento rok sa uskutoční po siedmykrát. Vaše pozorovania vtákov sa stanú súčasťou širšieho vedeckého výskumu a pomôžu odborníkom lepšie pochopiť správanie vtákov v našich záhradách a prírodných oblastiach.

Vďaka týmto projektom sa vytvára lepší prehľad o tom, aké druhy vtákov sa nachádzajú v našom okolí, aké sú ich potreby a ako im môžeme najlepšie pomôcť. Takáto aktivita má význam nie len pre amatérskych pozorovateľov, ale aj pre tých, ktorí sa zaujímajú o ochranu prírody a vtáctva v našich regiónoch.

Tento rok sa teda môžete opäť zapojiť do dôležitého vedeckého výskumu a získať tak cenné informácie, ktoré prispejú k ochrane našich krásnych a užitočných vtákov, ktoré v zime hľadajú pomoc.