Umývanie okien bez námahy. Využite jednoduchý trik s vidličkou

Poznáte osvedčené triky a tipy na efektívne čistenie okien? Máte problém s pravidelným umývaním sklenených plôch? Ak ste už za sebou mali veľké upratovanie, pravdepodobne ste sa na chvíľu zastavili pri umývaní okien, ktoré väčšina z nás neustále odkladá. Aj keď umývanie okien nie je to najťažšie, dokáže byť náročné, keď sa tomu venujeme až vtedy, keď je naozaj potrebné. S príchodom nevyspytateľného počasia a zvyšujúcim sa znečistením sa okná znečistia ešte rýchlejšie. Možno ste sa už rozhodli, že to ešte chvíľu počká? Avšak, nezabúdajte, že špinavé okná nie sú len estetický problém, ale aj praktický, pretože znižujú svetelný prísun do domácnosti.

Ako na dokonalé umytie okien?

Mytie okien nie je žiadna veda, ale aj tu platí, že niektoré základné zásady uľahčia vašu prácu a dosiahnete lepšie výsledky. Najideálnejšie je umývanie okien v oblačnom počasí. Slnko totiž spôsobuje rýchle vysúšanie okien a vytváranie šmúh, čo nám veľmi komplikuje prácu. Taktiež sa čistenie robí oveľa ľahšie, ak sú nečistoty lepšie viditeľné v podmienkach slabého osvetlenia.

Pri výbere čistiaceho prostriedku nezáleží na tom, či má množstvo bubliniek, ktoré sa vytvárajú pri aplikácii. Bubliny totiž nie sú kľúčové, aj keď sú bežne prítomné v komerčných výrobkoch. Čo je ale veľmi účinné, sú produkty, ktoré obsahujú lieh, a tiež amoniak, ktorý, aj keď má silný zápach, je výborným čistiacim prostriedkom. V zime nezabudnite siahnuť po prípravkoch, ktoré zabraňujú zahmlievaniu okien. Jeden takýto skvelý produkt je napríklad pánska holiaca pena, ktorá má v sebe hustú penu, čo je v podstate vysoko účinné mydlo.

Pomôcky a nástroje na umývanie okien

Správna technika je pri umývaní okien kľúčová. Okrem čistiaceho prostriedku si pripravte kvalitné nástroje ako sú špongie, handričky alebo stierky. Stierka je skvelá na rýchle a efektívne umývanie, no nie vždy je vhodná na každú situáciu. Ak máte doma kvalitnú stierku alebo švédsku utierku, zistíte, že niekedy stačí na čistenie použiť iba teplú vodu s trochou octu, ktorý výborne odmastí povrch, alebo pár kvapiek bežného čistiaceho prostriedku. Na odstránenie špiny je výborný aj ocot, ktorý zmiešate s vodou v pomere 1:3.

Ak máte radi domáce prírodné prostriedky, na čistenie môže poslúžiť aj silný nálev z čierneho čaju, ktorý sa osvedčil najmä pri odstraňovaní mastnoty.

Pri naozaj znečistených oknách je dobré začať najprv suchým alebo len mierne vlhkým handričkou a až potom pristúpiť k nanášaniu čistiaceho prostriedku. Dôležité je, aby ste si vždy najprv pretriedili okná, čím sa uľahčí následná práca.

Mikrovláknové utierky: Svedomité nástroje na leštenie

Ak ste si prednedávnom zaobstarali sadu mikrovláknových utierok, iste ste si všimli, že v balení sú rôzne druhy a textúry materiálov, ktoré sú niekedy aj označené. Väčšinou sa nájdu utierky, ktoré nemajú žiadne chĺpky a sú ideálne na leštenie okien. Tieto utierky je najlepšie používať mierne navlhčené a na leštenie by mali byť úplne suché. Mikrovláknové utierky sú skutočným pomocníkom pri dosahovaní dokonale čistého skla bez šmúh.

Inovatívny trik s vidličkou

Na internete sa môžete stretnúť s pomerne nezvyčajným trikom, ktorý zahŕňa použitie vidličky pri umývaní okien. Znie to naozaj čudne, ale v skutočnosti to môže výrazne uľahčiť prácu. Nie je vždy jednoduché dosiahnuť do najťažších kútov okien, najmä ak sú tie najhoršie miesta práve v rohoch. A práve vtedy sa vidlička môže ukázať ako praktický nástroj.

Ak si vyrobíte jednoduchý nástroj z vidličky a kúsku špongie alebo handričky, budete môcť ľahšie dosiahnuť do týchto neprístupných miest. Tento trik vám síce okná neumyje za vás, ale môže uľahčiť celkovú prácu, najmä v prípade, že máte okná zasadené v špeciálnych koľajničkách alebo okná, ktoré sú zložené z viacerých menších sklenených tabúľ. Tieto okná sú síce veľmi estetické, ale ich údržba môže byť náročnejšia.

Leštenie okien po umytí

Keď ste už umyli okná pomocou handričky alebo stierky, je často potrebné okno ešte doleštiť, aby bolo naozaj bez šmúh. Na tento účel nebudete potrebovať žiadne moderné vynálezy. Stále veľmi efektívne funguje jelenica alebo veľmi jemná handrička. Inou možnosťou sú noviny, ktoré ale môžu mať vedľajší účinok a poškriabať sklo, preto s nimi buďte opatrní.

Tieto jednoduché metódy vám pomôžu dosiahnuť čisté okná bez toho, aby ste museli investovať do drahých pomôcok, a vaša domácnosť bude opäť žiariť jasným svetlom.